Mercedes тества новата S-Class в София (ВИДЕО)

Mercedes-Benz потвърди, че през 2026 година ще извърши „ значително обновяване“ на флагманския си седан S-Class, а ето, че новото поколение бе забелязано по време на тестове близо до София. Кадрите споделени от BK Automotive разкриват лимузината с минимален камуфлаж, който прикрива зоните с най-големи промени, а именно предната и задната част. Според главния изпълнителен директор Ола Калениус това не е типичен фейслифт, а значително по-голяма инвестиция в това обновяване, отколкото е обичайно за освежаване в средата на цикъла.

Сегашното седмо поколение на S-Class, пуснато на пазара през 2020 година, предлага широка гама от бензинови, дизелови и хибридни задвижвания, като изцяло електрическият EQS служи като негов специализиран аналог за електромобили. Mercedes-Benz заявява готовността си за стандартите за емисии Euro 7 с портфолио от „бъдещи“ двигатели, обхващащо от четири до осемцилиндрови агрегати и продължаващо да предлага дванадесетцилиндрови варианти за определени пазари. Въпреки това марката сигнализира за промяна в инвестиционната стратегия, като след тази година ще бъдат отделени ограничени ресурси за технологиите на двигателите с вътрешно горене, което ще бъде обусловено от опростяването на задвижването и модулизацията между BEV и електрифицираните продукти с ДВГ.

Макар че камуфлажът скрива по-дребните детайли, очаква се фаровете да включват трилъчеви светлинни елементи, подобни на тези при наскоро актуализирания EQS, като потенциално ще разполагат с усъвършенстваната технология Digital Headlight на Mercedes. В задната част преработените задни светлини, вдъхновени от най-новата E-Class, демонстрират още мотиви на трилъчеви звезди и се намират над изпъкнали накрайници на изпускателната система, интегрирани в долната част на бронята.