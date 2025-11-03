Новини
Авто »
Mercedes тества новата S-Class в София (ВИДЕО)

3 Ноември, 2025 18:23 1 112 5

  • mercedes-
  • s-class-
  • софия-
  • фейслифт-
  • тест

Серийният модел ще бъде показан през следващата година

Mercedes тества новата S-Class в София (ВИДЕО) - 1
Снимка: BK Automotive
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz потвърди, че през 2026 година ще извърши „ значително обновяване“ на флагманския си седан S-Class, а ето, че новото поколение бе забелязано по време на тестове близо до София. Кадрите споделени от BK Automotive разкриват лимузината с минимален камуфлаж, който прикрива зоните с най-големи промени, а именно предната и задната част. Според главния изпълнителен директор Ола Калениус това не е типичен фейслифт, а значително по-голяма инвестиция в това обновяване, отколкото е обичайно за освежаване в средата на цикъла.

Сегашното седмо поколение на S-Class, пуснато на пазара през 2020 година, предлага широка гама от бензинови, дизелови и хибридни задвижвания, като изцяло електрическият EQS служи като негов специализиран аналог за електромобили. Mercedes-Benz заявява готовността си за стандартите за емисии Euro 7 с портфолио от „бъдещи“ двигатели, обхващащо от четири до осемцилиндрови агрегати и продължаващо да предлага дванадесетцилиндрови варианти за определени пазари. Въпреки това марката сигнализира за промяна в инвестиционната стратегия, като след тази година ще бъдат отделени ограничени ресурси за технологиите на двигателите с вътрешно горене, което ще бъде обусловено от опростяването на задвижването и модулизацията между BEV и електрифицираните продукти с ДВГ.

@bkautomotive The new Mercedes Benz S-class facelift testing in Sofia 🇧🇬 #mercedesbenz #sclass #sclassfacelift #carnews #w223 ♬ оригинальный звук - тг|zzen1xxx

Макар че камуфлажът скрива по-дребните детайли, очаква се фаровете да включват трилъчеви светлинни елементи, подобни на тези при наскоро актуализирания EQS, като потенциално ще разполагат с усъвършенстваната технология Digital Headlight на Mercedes. В задната част преработените задни светлини, вдъхновени от най-новата E-Class, демонстрират още мотиви на трилъчеви звезди и се намират над изпъкнали накрайници на изпускателната система, интегрирани в долната част на бронята.


  • 1 Киноцентър Бояна

    5 1 Отговор
    Брачед, а бе снимай като хората бе, таева

    18:31 03.11.2025

  • 2 УдоМача

    5 1 Отговор
    Бега шса разглоби тоя кошник тука.....

    18:36 03.11.2025

  • 3 бою циганина

    5 1 Отговор
    по моите фалшиви и криви пътища теста е истински

    18:45 03.11.2025

  • 4 Яко шит

    1 1 Отговор
    Правилно я тестват в София - единственото място където Shit Class се продава.

    19:14 03.11.2025

  • 5 ако издържи

    1 1 Отговор
    натоварванията по магистралите ще е супер, а и ше даде отговор за истинското ниво на безопастност

    19:25 03.11.2025