Honda Civic 6 : Автомобил на старо или бъдеща класика

5 Ноември, 2025 12:59 519 1

Ключът към дълготрайния успех на Civic EK/EJ се крие в неговата фундаментална простота и ниско тегло

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сред морето от употребявани автомобили, малцина могат да се похвалят с такава лоялност и фенска база като Honda Civic от средата и края на 90-те години, известна като шестото поколение (шаси кодове EK/EJ). Този модел не просто е служил като надеждно транспортно средство, той се е превърнал в културен феномен, символ на японската инженерна прецизност и достъпна спортна динамика.

Чисто инженерство и ниско тегло

Ключът към дълготрайния успех на Civic EK/EJ се крие в неговата фундаментална простота и ниско тегло. Honda заложи на изчистен дизайн, компактни размери и, най-важното, на изключително надеждни двигатели. Моделите с прочутата VTEC технология (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) предлагаха неочаквана за класа си мощност и енергичност, особено във високите обороти. Двигатели като тези в Civic VTi (B16A2) или дори базовите D-серии са известни със своята издръжливост, като често издържат на сериозни натоварвания и модификации. Дори днес, тези автомобили остават предпочитана платформа за тунинг и моторни спортове заради лесната им поддръжка и огромния избор от афтърмаркет части.

Практичност и ежедневна употреба

Honda Civic 6 : Автомобил на старо или бъдеща класика

Въпреки спортния си потенциал, Civic никога не е правил компромис с практичността. Хечбек версиите предлагаха изненадващо просторен интериор за компактен автомобил, както и добре оползотворен багажник. Комбинирането на тези качества с ниския разход на гориво (особено при версиите без VTEC) превръща Civic EK в идеален избор за ежедневна кола. Това е автомобил, който е лесен за паркиране в града, но същевременно осигурява приятно усещане при шофиране извън него.

Рисковете на вторичния пазар

Honda Civic 6 : Автомобил на старо или бъдеща класика

Разбира се, покупката на 25-годишен автомобил винаги крие рискове. Най-големият враг на този Civic е корозията. Заради възрастта и начина, по който са били третирани, много от екземплярите страдат от сериозна ръжда по задните вежди, праговете и дори под пода. Освен това, голямата популярност сред ентусиастите означава, че е трудно да се намери немодифициран автомобил. Много от наличните екземпляри са били подлагани на агресивен тунинг или са участвали в състезания, което може да е нанесло трайни щети на шасито и трансмисията.

Въпреки тези предизвикателства, добре запазен, неръждасал Honda Civic EK остава един от най-добрите избори в сегмента на достъпните класики, предлагайки неповторимо съчетание от японска надеждност, спортен дух и ниски експлоатационни разходи.


