Mitsuoka превръща модерна Honda Civic в мускулест автомобил от 70-те години

Mitsuoka превръща модерна Honda Civic в мускулест автомобил от 70-те години

7 Декември, 2025 10:30

Цената на модела M55 1st Edition в Япония започва от € 46 568

Mitsuoka превръща модерна Honda Civic в мускулест автомобил от 70-те години - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Mitsuoka Motor отново ни демонстрира майсторство, граничещо с чисто изкуство. Японската фирма, прочута с това, че превръща всекидневието в екстравагантност, възроди своя най-дързък, най-хулигански и най-търсен проект: M55. Това е автомобилната фантазия, в която модерната Honda Civic облича костюма на непокорен американски muscle car от златната ера на 70-те години. И, ей, феновете полудяха!

След като предишната лимитирана серия от 100 бройки, наречена Zero Edition, се изпари от пазара по-бързо, отколкото би могъл да си представи и най-големият оптимист в Mitsuoka, компанията реши да удовлетвори глада на колекционерите. И така, официално, на 28 ноември, машините заработиха отново за създаването на M55 1st Edition – по-ярък, по-разнообразен и далеч по-близо до автентичния дух на 70-те, заради който целият този лунатичен проект съществува.

За да сътворят това четириколесно чудо, инженерите на Mitsuoka буквално събличат Honda Civic до голо и започват на чисто. Предният капак, масивните калници и броните са изцяло композитни, със собствен дизайн, който крещи "Америка, бейби!". На мястото на модерната, често агресивна оптика, са имплантирани четири кръгли фара, които връщат мисълта към класическите Dodge Challenger или Plymouth Barracuda. Без претенции за бумеранг форми или други технологични чудеса – тук дизайнът говори със сърцето, а не с технически спецификации.

Погледнете ли го в профил, все още разпознавате елегантната осанка на Civic, но цялостният силует е преобразен. Задната част е кулминацията: собствени светлини, нова броня и, ах, тези задължителни хоризонтални щори на стъклото, които моментално транспортират наблюдателя десетилетия назад. Резултатът е чистокръвен мускул, пренесен с японска педантичност и скрупульозност в 2025 година.

За разлика от спартанската Zero Edition, новата 1st Edition се предлага в цели десет цвята. Освен това, клиентите вече могат да избират между традиционна скоростна кутия, CVT или дори e:HEV хибридна опция. Интериорът също получава солидна доза ретро чар, благодарение на опционалната тапицерия на седалките с принт, който е право копие от 70-те. Това вече не е просто шега за феновете, а сериозно позициониран персонализиран автомобил, изграден със същата страст, която Mitsuoka влага в емблематичните си Orochi и Viewt.

Изпълнителният директор на компанията, Тайшин Мицуока, с гордост заяви, че марката преживява истински бум. С оборот от рекордните 35 милиарда йени и 877 произведени коли през 2024 година, това са луди числа за малък производител, който създава автомобили с характер, а не заради суха статистика. Дизайнерът на M55, Кийокадзу Ватанабе, признава, че носталгията по дните, когато колите просто „блестяха“ и не се опитваха да бъдат технологични манифести, е в основата на проекта. Целта е проста: M55 не трябва да се обяснява, а трябва да предизвиква емоция.

Цената на Mitsuoka M55 1st Edition в Япония започва от 8 427 100 йени (€ 46 568) – немалка сума за Honda Civic в ретро фолио, но помислете: получавате най-стилния muscle car от алтернативна реалност. Едно е сигурно: този автомобил не просто ще се движи по пътя, а ще спира погледи и ще разпалва въображението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чалгатрон с БМВ

    1 2 Отговор
    Достатъчно е един мазен тиганин да си го купи и да пусне чалга в него и край на Митсуока и Хонда - което е чалгосано не става за гледане, даже!

    10:37 07.12.2025

  • 2 защо копират

    0 1 Отговор
    японския чаленджър 1:1 с оригинала поне малко да бяха потърсили собствен дизайн

    11:02 07.12.2025

  • 3 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор
    Пълни глупости... Какви 70те, какви muscle cars ... Нескопосан кит кар, мязащ на фейк додж от последните години, базиран на сенокосачка...

    11:20 07.12.2025