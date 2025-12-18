Новини
Casio и Honda увековечиха исторически триумф в уникален часовник

18 Декември, 2025

Новото лимитирано издание отдава почит на болида RA272, който преди точно шест десетилетия донесе първата сладка победа за японската марка в света на Формула 1

Casio и Honda увековечиха исторически триумф в уникален часовник - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато на 24 октомври 1965 година в Мексико карираният флаг се развява пред болида на Honda, светът на моторните спортове се променя завинаги. Този миг на чист триумф постави началото на една ера, в която японският инженерен гений се превърна в синоним на непобедимост. Днес, 60 години по-късно, Casio и Honda обединяват усилия, за да пренесат този състезателен дух върху китката на феновете чрез специалния модел ECB-2300HR. Това не е просто аксесоар, а прецизно изработена капсула на времето, която „диша“ с естетиката на легендарния RA272.

Дизайнерите са подходили с почти фанатична прецизност към детайлите. Безелът на часовника е боядисан в емблематичния цвят Championship White – онзи специфичен нюанс на слонова кост, който е запазена марка за състезателните машини на Honda. Ако се вгледате по-внимателно, ще забележите, че 60-минутният маркер е гравиран в злато – малък, но категоричен акцент върху годишнината. Циферблатът пък е визуално препратка към японския флаг, който е гордо украсявал каросерията на болида преди шест десетилетия.

Ех, детайлите не спират дотук! Металната гайка на каишката носи лазерно гравирания надпис „Veni, Vidi, Vici“ – лаконичното, но мощно съобщение, изпратено от екипа до централата на Honda веднага след победата в Мексико. До него е изписан и стартовият номер „11“, под който се състезаваше колата. Самата каишка е истинско произведение на изкуството, върху която са гравирани технически чертежи на иновативния за времето си 1,5-литров V12 двигател, превърнал се в кошмар за европейските конкуренти.

Интересно решение е вграждането на таймера за обратно броене на позиция 9 часа, чийто дизайн е директно зает от тахометъра на оригиналния болид. Цветовете, шрифтът и дори червената зона са пресъздадени едно към едно с тези в кокпита на RA272. На задния капак пък е лазерно гравирано юбилейното лого на Honda, което завършва цялостната концепция за колекционерска стойност.

Casio и Honda увековечиха исторически триумф в уникален часовник


  • 1 Браво Шапки долу

    3 1 Отговор
    Няма какво да се допълни!

    Коментиран от #2

    15:35 18.12.2025

  • 2 Ааа , има

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Браво Шапки долу":

    Какво да се допълни ! Я се вгледай в капака отзад - японски механизъм сглобяван в Китай … Сбирщайн …
    Затова само TAG HEUER и SWISS MADE !

    15:44 18.12.2025

  • 3 Георги

    5 1 Отговор
    е може ли да напишете статия за часовник и единствената му снимка да е на гърба ?

    Коментиран от #5

    15:47 18.12.2025

  • 4 Опааа

    1 2 Отговор
    😆 Made in China! 🇨🇳 Слава!

    15:54 18.12.2025

  • 5 Опааа

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    Мисирките във “Факти” са способни на всякакви простотии!

    15:55 18.12.2025

  • 6 Мдаа

    1 0 Отговор
    От това "Ех,.." се разбира, че си истински фен, Радославе, и заслужено ! Но.. пропуснал си да споменеш някои характеристики на часовника, които са типични за Касио , като слънчевата батерия, осветяем екран, Bluetooth ....
    и още нещо.. !

    16:44 18.12.2025

  • 7 При това

    1 0 Отговор
    С дебелина само 11мм, кето е постижение само на Касио - толкова технология в такъв малък обем ! И на съвсем постижими цени !

    17:00 18.12.2025