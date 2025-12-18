Casio и Honda увековечиха исторически триумф в уникален часовник

Когато на 24 октомври 1965 година в Мексико карираният флаг се развява пред болида на Honda, светът на моторните спортове се променя завинаги. Този миг на чист триумф постави началото на една ера, в която японският инженерен гений се превърна в синоним на непобедимост. Днес, 60 години по-късно, Casio и Honda обединяват усилия, за да пренесат този състезателен дух върху китката на феновете чрез специалния модел ECB-2300HR. Това не е просто аксесоар, а прецизно изработена капсула на времето, която „диша“ с естетиката на легендарния RA272.

Дизайнерите са подходили с почти фанатична прецизност към детайлите. Безелът на часовника е боядисан в емблематичния цвят Championship White – онзи специфичен нюанс на слонова кост, който е запазена марка за състезателните машини на Honda. Ако се вгледате по-внимателно, ще забележите, че 60-минутният маркер е гравиран в злато – малък, но категоричен акцент върху годишнината. Циферблатът пък е визуално препратка към японския флаг, който е гордо украсявал каросерията на болида преди шест десетилетия.

Ех, детайлите не спират дотук! Металната гайка на каишката носи лазерно гравирания надпис „Veni, Vidi, Vici“ – лаконичното, но мощно съобщение, изпратено от екипа до централата на Honda веднага след победата в Мексико. До него е изписан и стартовият номер „11“, под който се състезаваше колата. Самата каишка е истинско произведение на изкуството, върху която са гравирани технически чертежи на иновативния за времето си 1,5-литров V12 двигател, превърнал се в кошмар за европейските конкуренти.

Интересно решение е вграждането на таймера за обратно броене на позиция 9 часа, чийто дизайн е директно зает от тахометъра на оригиналния болид. Цветовете, шрифтът и дори червената зона са пресъздадени едно към едно с тези в кокпита на RA272. На задния капак пък е лазерно гравирано юбилейното лого на Honda, което завършва цялостната концепция за колекционерска стойност.