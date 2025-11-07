Наточената Corolla GR може да се откаже от трицилиндровия си двигател в полза на по-голям четирицилиндров

Светът на хот-хетчовете се готви за тектонична промяна, след като Toyota намекна за трансплантация на сърцето на своя обичан GR Corolla, като потенциално ще пенсионира уникалния 1,6-литров трицилиндров турбо двигател, който в момента се използва.

Този ход е подхранван от представянето на чисто нов, 2,0-литров четирицилиндров турбо двигател, който Toyota публично демонстрира заедно с най-новия си концепт Corolla в Япония. Новият четирицилиндров двигател е способен да развие мощност от 400 конски сили, което е убедителен аргумент за подобрение на производителността, което би изстреляло GR Corolla от следващото поколение пред конкуренти като Honda Civic Type R и Volkswagen Golf R в надпреварата за конски сили.

Макар че настоящият трицилиндров двигател с мощност 300 конски сили е инженерно чудо, главният инженер Наоюки Сакамото призна, че е достигнал границите на производителността му, като отбеляза, че са необходими значителни усилия за повишаване на мощността, особено за новия модел с автоматична трансмисия. В контраст с това, новият 2,0-литров двигател се описва като по-прост и по-лесен за производство, което го прави логичен избор за дългосрочна жизнеспособност.

Главният технологичен директор на Toyota, Хироки Накаджима, не потвърди поставянето на двигателя в следващия GR Corolla, но даде да се разбере, че новият двигател е предназначен за бъдещи високопроизводителни модели в гамата на Gazoo Racing. Важно за ентусиастите е, че Накаджима също така потвърди ангажимента на Toyota към двигателите с вътрешно горене, уверявайки автомобилния свят, че компанията възнамерява да „произвежда двигатели до самия край“.

Тази предстояща промяна подсказва, че макар и отличителният рев на смелия трицилиндров двигател да изчезва, бъдещето на GR Corolla ще бъде още по-вълнуващо, като сложната инженерна конструкция ще бъде заменена с достъпна, водеща в класа си мощност.