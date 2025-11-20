Новини
Първи снимки на изцяло новата Toyota Corolla

20 Ноември, 2025 11:03

Най-голямата изненада идва от габаритите

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въпреки че официалната премиера на изцяло новата Toyota Corolla е планирана за предстоящото автомобилно изложение в Гуанджоу, Китай, ресурсът Autohome предизвика истински фурор, като публикува първите "живи" снимки на модела, които недвусмислено потвърждават сериозните трансформации, настъпили в японския бестселър.

Макар че Toyota все още пази в тайна пълния списък с технически данни, китайското Министерство на промишлеността (MIIT) вече разсекрети ключова информация, която буквално пренаписва параметрите на този компактен автомобил.

Най-голямата изненада идва от габаритите. Новата Corolla е нараснала осезаемо, като вече разполага с внушителните 4 710 мм дължина, 1 780 мм широчина и 1 435 мм височина. Междуосието също е удължено до 2750 мм.

Казано накратко, Corolla за първи път в своята история се доближава толкова плътно до по-големия си брат Camry. Това увеличение не е просто число – то означава повече простор за пътниците и, разбира се, много по-внушително присъствие на пътя.

По отношение на визията, новият модел е заложил на изцяло преработен, много по-изразителен дизайн. Най-забележителният елемент безспорно са C-образните фарове, които придават силно отличаващ се, дори малко агресивен, почерк на предницата.

Като цяло, стилът на предната част носи добре изразени фамилни черти, които не можем да сбъркаме – виждаме препратки както към актуалните Camry и Prius, така и към популярния SUV модел RAV4.

Така Toyota унифицира своя дизайн, придавайки на всички свои нови модели отличителна доза динамика. Китайският пазар, който е изключително важен за Toyota, ще получи новата Corolla първи с две опции за задвижване.

Те демонстрират баланс между традиционна мощ и хибридна ефективност. Базовата версия ще бъде оборудвана с двулитров атмосферен двигател, който генерира мощност от 171 конски сили – повече от достатъчно за бързо и уверено движение.

За тези, които търсят икономичност и екологичност, топ версията ще предложи самозареждаща се хибридна система, базирана на 1.8-литров атмосферен двигател. Според официално потвърдените данни от MIIT, именно тази хибридна система обещава осезаемо повишена ефективност и по-екологичен режим на работа.


  • 1 Нехис

    10 12 Отговор
    Същият пенсионерски дизайн.

    Коментиран от #2

    11:39 20.11.2025

  • 2 мхм

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    и най-вероятно същото дърво от вътре

    11:49 20.11.2025

  • 3 поКУРко

    8 9 Отговор
    Едно ниво над неУдачия! У Европата ще се продава само недоразумението хибрид!

    11:58 20.11.2025

  • 4 Сър Мастър Бейтс

    8 5 Отговор
    Отзад е почти едно към едно със сегашната. Отпред фаровете са като на последните Камри, CH-R и тн. Това не е нов модел, а фейслифт. Двигателя ще е същия, атмосферния със 171 коня най-вероятно няма да се предлага в Европа. Мъкааа.

    12:02 20.11.2025

  • 5 тъй шъй

    6 2 Отговор
    Това надали е новата Корола. Вероятно е фейслифт за Китай. То чак пък такава прилика със стария. Ясно, че вече всеки нов модел е само фейслифт.

    15:06 20.11.2025

  • 6 авто фен

    1 0 Отговор
    Това не е нова модел Корола. Това е фейслифта на сегашната Корола само за китайския пазар и беше сниман преди няколко седмици, никаква новина, само да се клика.

    19:46 20.11.2025