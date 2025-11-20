Първи снимки на изцяло новата Toyota Corolla

Въпреки че официалната премиера на изцяло новата Toyota Corolla е планирана за предстоящото автомобилно изложение в Гуанджоу, Китай, ресурсът Autohome предизвика истински фурор, като публикува първите "живи" снимки на модела, които недвусмислено потвърждават сериозните трансформации, настъпили в японския бестселър.

Макар че Toyota все още пази в тайна пълния списък с технически данни, китайското Министерство на промишлеността (MIIT) вече разсекрети ключова информация, която буквално пренаписва параметрите на този компактен автомобил.

Най-голямата изненада идва от габаритите. Новата Corolla е нараснала осезаемо, като вече разполага с внушителните 4 710 мм дължина, 1 780 мм широчина и 1 435 мм височина. Междуосието също е удължено до 2750 мм.

Казано накратко, Corolla за първи път в своята история се доближава толкова плътно до по-големия си брат Camry. Това увеличение не е просто число – то означава повече простор за пътниците и, разбира се, много по-внушително присъствие на пътя.

По отношение на визията, новият модел е заложил на изцяло преработен, много по-изразителен дизайн. Най-забележителният елемент безспорно са C-образните фарове, които придават силно отличаващ се, дори малко агресивен, почерк на предницата.

Като цяло, стилът на предната част носи добре изразени фамилни черти, които не можем да сбъркаме – виждаме препратки както към актуалните Camry и Prius, така и към популярния SUV модел RAV4.

Така Toyota унифицира своя дизайн, придавайки на всички свои нови модели отличителна доза динамика. Китайският пазар, който е изключително важен за Toyota, ще получи новата Corolla първи с две опции за задвижване.

Те демонстрират баланс между традиционна мощ и хибридна ефективност. Базовата версия ще бъде оборудвана с двулитров атмосферен двигател, който генерира мощност от 171 конски сили – повече от достатъчно за бързо и уверено движение.

За тези, които търсят икономичност и екологичност, топ версията ще предложи самозареждаща се хибридна система, базирана на 1.8-литров атмосферен двигател. Според официално потвърдените данни от MIIT, именно тази хибридна система обещава осезаемо повишена ефективност и по-екологичен режим на работа.