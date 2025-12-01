Новият Mercedes-Benz S-Class 2026 се появи по пътищата на Европа за първи път

Царят на луксозните седани – Mercedes-Benz S-Class – е на път да претърпи своето планирано освежаване. Флагманският модел, който неизменно диктува стандартите в премиум сегмента, беше забелязан за първи път в Германия, облечен в предизвикателен камуфлаж. Предстоящият фейслифт на актуалното поколение W223 се очаква да дебютира през 2026 година, което неслучайно съвпада с 140-годишнината на легендарния немски автомобилен производител. Информацията, лансирана от Autoevolution, вълнува всички почитатели на безупречното автомобилно инженерство.

Екстериор

Въпреки че тестовият прототип е покрит с атрактивно златисто камуфлажно фолио, някои ключови дизайнерски елементи не успяха да останат скрити от зоркото око на автомобилните фотографи.

Новата S-Class е на път да приеме по-широка и по-внушителна хромирана радиаторна решетка, която визуално напомня стила, познат от електрическия модел GLC. Броните също ще бъдат изцяло преработени, за да придадат на седана по-актуално и динамично излъчване. Интересна и изискана подробност е, че фаровете ще бъдат украсени с фини лога на Mercedes-Benz, подчертавайки ексклузивността и вниманието към детайла, характерни за марката.

Интериор

Салонът, който винаги е бил крепостта на S-Class, също няма да бъде пощаден от модернизации. Основната новост в интериора на Mercedes-Benz S-Class 2026 е въвеждането на мащабен трисекционен екран, който ще се простира по цялата ширина на предното табло. Тази иновация радикално ще промени визията на кокпита, осигурявайки не само повече функционалност, но и футуристично усещане. Централната конзола също ще бъде актуализирана, с цел подобряване на ергономията и естетиката.

Задвижване

Под капака, очакванията са залогът да бъде поставен на доказаните и надеждни силови агрегати. Планира се обновеният Mercedes-Benz S-Class W223 да запази своите 3.0-литрови и 4.0-литрови бензинови двигатели с турбокомпресор, както и ефективния 3.0-литров турбодизел. Разбира се, plug-in хибридните задвижващи системи ще продължат да играят важна роля в гамата, предлагайки комбинация от мощност и екологичност.

Върховият V12 мотор ще остане привилегия на ултралуксозния Mercedes-Maybach S680, гарантирайки ненадмината мощ и финес. Междувременно, спортното подразделение Mercedes-AMG ще продължи да предлага своя S63 – истински звяр, който се очаква да запази хибридния си силов агрегат с обща мощност, надхвърляща 800 конски сили.