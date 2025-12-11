Новини
Технологии »
YASA и Mercedes пренаписват законите на физиката

YASA и Mercedes пренаписват законите на физиката

11 Декември, 2025 12:25 594 1

  • mercedes-benz-
  • електромотор-
  • yasa

Най-мощният електродвигател в света влезе в колелото

YASA и Mercedes пренаписват законите на физиката - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ерата на мащабните, тежки електродвигатели може би приключи. Компанията YASA (собственост на Mercedes-Benz) направи исторически скок от лабораторните тестове към реалното приложение, интегрирайки своя аксиален електромагнитен двигател с рекордна мощност директно в колелото на електрически автомобил. Този прототип не просто чупи рекорди – той радикално променя архитектурата на задвижването.

Технологията е базирана на същия агрегат, който през лятото и есента на 2025 година два пъти счупи неофициалния световен рекорд за специфична мощност. Последната му итерация тежи едва 12.7 кг, но може да достави краткосрочна пикова мощност до 750 kW, което се равнява на над 1000 конски сили на колело. С плътност от 59 kW/kg, този двигател превъзхожда три пъти най-добрите радиални мотори, които се предлагат на пазара.

Истинската иновация е в неговото разположение. Компактността на аксиалната конструкция позволява силовият агрегат да бъде монтиран директно в главината на колелото (in-wheel motor). Всеки от четирите двигателя е комбиниран с нов двуканален инвертор с мощност 1500 kW, тежащ едва 15 кг.

Това решение има две ключови предимства:

Неутрална маса: YASA твърди, че новият прототип е първият двигател в колелото, който е неутрален по отношение на масата. Това означава, че теглото му не увеличава непружинната маса на колелото до критични нива, което е основен проблем при конвенционалните мотори в главините и компрометира динамиката на окачването.

Елиминиране на задните спирачки: Благодарение на изключително високата си мощност, регенеративната система на YASA може да осигури толкова ефективно спиране, че традиционните спирачни механизми на задния мост биха могли да станат напълно излишни – драстично намаляване на теглото и сложността.

Въпреки че технологията все още е далеч от масовото производство, YASA е уверена в нейната мащабируемост, компактност и потенциална достъпност. Интегрираното задвижване на колелата има потенциала да преобърне архитектурата на електрическите превозни средства, да подобри енергийната ефективност и да изведе производителността на нива, невиждани досега в серийни автомобили.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 незнайко

    1 0 Отговор
    За такъв тип електродвигател се говори отдавна, но чак сега го произведаха промишлено . При този двигател електромагнитите които създават полето им се ползват и двете страни а не като радиалните едната страна . Това навремето се казваше двоен магнитен кръг и мисля, че е предложен от БЪЛГАРИН, но както винаги нашите изобретения се ползват от ДРУГИ а държавата ни не печели нищо ! Само ще кажа как се правят алуминиевите джанти и ще замълча кой е измислил метода ! Сега всички коли са с такива джанти !

    12:43 11.12.2025