YASA и Mercedes пренаписват законите на физиката

Ерата на мащабните, тежки електродвигатели може би приключи. Компанията YASA (собственост на Mercedes-Benz) направи исторически скок от лабораторните тестове към реалното приложение, интегрирайки своя аксиален електромагнитен двигател с рекордна мощност директно в колелото на електрически автомобил. Този прототип не просто чупи рекорди – той радикално променя архитектурата на задвижването.

Технологията е базирана на същия агрегат, който през лятото и есента на 2025 година два пъти счупи неофициалния световен рекорд за специфична мощност. Последната му итерация тежи едва 12.7 кг, но може да достави краткосрочна пикова мощност до 750 kW, което се равнява на над 1000 конски сили на колело. С плътност от 59 kW/kg, този двигател превъзхожда три пъти най-добрите радиални мотори, които се предлагат на пазара.

Истинската иновация е в неговото разположение. Компактността на аксиалната конструкция позволява силовият агрегат да бъде монтиран директно в главината на колелото (in-wheel motor). Всеки от четирите двигателя е комбиниран с нов двуканален инвертор с мощност 1500 kW, тежащ едва 15 кг.

Това решение има две ключови предимства:

Неутрална маса: YASA твърди, че новият прототип е първият двигател в колелото, който е неутрален по отношение на масата. Това означава, че теглото му не увеличава непружинната маса на колелото до критични нива, което е основен проблем при конвенционалните мотори в главините и компрометира динамиката на окачването.

Елиминиране на задните спирачки: Благодарение на изключително високата си мощност, регенеративната система на YASA може да осигури толкова ефективно спиране, че традиционните спирачни механизми на задния мост биха могли да станат напълно излишни – драстично намаляване на теглото и сложността.

Въпреки че технологията все още е далеч от масовото производство, YASA е уверена в нейната мащабируемост, компактност и потенциална достъпност. Интегрираното задвижване на колелата има потенциала да преобърне архитектурата на електрическите превозни средства, да подобри енергийната ефективност и да изведе производителността на нива, невиждани досега в серийни автомобили.