Новата ера при камионите Mercedes продължава

Заводът на Mercedes-Benz във Вьорт вдигна завесата за новата ера на товарния транспорт, стартирайки в началото на декември серийното производство на следващото поколение електрически камиони eActros 400. Този нов модел е базиран на архитектурата на флагмана eActros 600, чието производство вече тече от края на 2024 година, но пристига с ключови подобрения, насочени към оптимизиране на товароносимостта и производствения процес.

Докато предшественикът на eActros 400 се сглобяваше в отделния център Future Truck Center във Вьорт, новото поколение прави скок в масовото производство. То вече се изгражда на главната поточна линия – рамо до рамо с дизеловите си аналози.

Тази стратегическа интеграция обхваща целия процес, от рамките до финалния монтаж. Резултатът е оптимизирано производство и значително повишаване на гъвкавостта на завода, което позволява на Mercedes-Benz да отговори по-бързо на пазарното търсене.

eActros 400 е оборудван с два батерийни пакета, които осигуряват общ капацитет от 414 kW. Тази конфигурация дава на частично натоварен камион 6x2 с каросерия тип ван впечатляващ пробег от около 480 км – постижение, което го прави изключително подходящ за регионални превози.

Тук е ключовото предимство пред по-големия му събрат, eActros 600 (който ползва три батерийни пакета):

По-леко Тегло: Благодарение на по-малкото батерии, eActros 400 е значително по-лек.

Повишен Полезен Товар: Товарната машина може да превозва до 3 тона повече! С полезен товар от 25 тона, eActros 400 вече достига нивата на дизеловите си аналози, което е сериозен аргумент за превозвачите.

Стандартната мощност от 400 kW чрез CCS2 позволява батериите да бъдат „напомпани“ от 10% до 80% само за 46 минути.

Жизненоважни компоненти за електрическото задвижване се доставят от други заводи на Mercedes-Benz: Манхайм, Касел и Гагенау предоставят ключови части като електрическата ос и компонентите на трансмисията.

Така нареченият преден блок (съдържащ елементи за ниско и високо напрежение) се монтира на мястото, където традиционно стои двигателят с вътрешно горене.

eActros 400 се предлага с богато разнообразие от каросерии – като влекач или шаси, подходящо за монтаж на плоски платформи и други надстройки. Клиентите имат избор между две версии на кабината: традиционна или аеродинамичната ProCabin, която незабавно се отличава с липсата на обичайната радиаторна решетка.

Разширяването на моделната гама има за цел да бетонира водещата позиция на марката. Според резултатите от третото тримесечие, Mercedes-Benz Truck контролира внушителните 50% от европейския пазар на тежкотоварни електрически камиони, отбелязвайки лидерство за второ поредно тримесечие. С пускането на eActros 400, немският производител прави поредната сериозна заявка за бъдещето на електрическия транспорт.