Mitsubishi подготвя грандиозно завръщане на Pajero

Светът на офроуда е на път да посрещне един от своите най-емблематични герои. Mitsubishi Pajero, модел, вписан със златни букви в историята на световните SUV автомобили, е във финална фаза на подготовка за своето възкресение. След като продажбите в Япония бяха прекратени през 2019 г., въпросът за неговото завръщане висеше във въздуха, но сега, според достоверна информация от японското издание BestCarWeb, процесът е придобил реална форма за първи път от години. Очаква се премиерата на новото поколение на този всъдеходен исполин да се състои през 2027 година, като амбицията е да се създаде хибридна комбинация между класическия Pajero и по-модерния Pajero Sport.

Електрификацията е стратегическа цел

В основата на бъдещия Pajero ще стои нова рамкова конструкция, базирана на тази от актуалния пикап Mitsubishi Triton (L200), който дебютира през 2024 г. Инженерите на Mitsubishi обаче не се ограничават до просто заимстване. Рамата се модифицира, като ключовият акцент е нейното адаптиране за по-нататъшна електрификация.

BestCarWeb директно посочва, че дизайнът е разработен "с оглед на електрификацията". Това е категоричен сигнал, че Mitsubishi не просто обмисля, а стратегически планира да положи основите за появата на изцяло електрически или мощни електрифицирани версии в бъдещия жизнен цикъл на модела. За тях електрификацията не е избор, а стратегическа насока.

Дизел и Plug-in хибрид

При първоначалното си лансиране, Pajero вероятно ще бъде задвижван от добре познатия 2,4-литров турбодизелов двигател, който се използва и в новия Triton.

Истинската интрига обаче се крие в хибридния вариант. Японското издание потвърждава, че следващите стъпки по проекта са пряко свързани с внедряването на модерен plug-in хибриден агрегат. Въпреки че конкретната конфигурация не е детайлизирана, цялостната архитектура е дефинирана като "предназначена за бъдещи електрически задвижвания", което подсказва за потенциално сложна и мощна система.

Дизайн

Бъдещият флагман на Mitsubishi няма да прави компромис с визията си. BestCarWeb твърди, че силуетът и ключовите дизайнерски елементи ще бъдат оформени от новия дизайнерски език на марката, показан в концептите Xforce и Destinator.

Това означава драстична промяна в стила, която включва:

Масивна правоъгълна радиаторна решетка;

Геометрични LED светлини с формата на чук";

Скъсени форми на бронята;

Обновена конфигурация на задната част с актуализирани А-колони.

Всичко това е насочено към подчертаване на завръщането на Pajero като истински рамков SUV с агресивен, но същевременно модерен и издръжлив характер.

Завръщане в конкурентна среда

Завръщането на Pajero е не само емоционално, но и стратегически необходимо за Mitsubishi. Пазарът на SUV автомобили е изключително динамичен – Toyota актуализира RAV4, Mazda CX-5 получи ново поколение, а Suzuki Jimny Nomad буквално разби рекордите за предварителни поръчки.

В този контекст, възобновяването на Pajero е логичен ход. BestCarWeb подчертава, че на вътрешния японски пазар търсенето на истински всъдеходи продължава да расте, въпреки глобалните тенденции. Така Pajero не просто се завръща, а се позиционира като ключово събитие за марката и нейните почитатели.