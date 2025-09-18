Mitsubishi представи най-новия си кросоувър

Mitsubishi предстасви Eclipse Cross – изцяло нов електрически SUV, проектиран за европейския пазар. Автомобилът не е оригинален дизайн на Mitsubishi, а е най-новият продукт, произлязъл от съюза с Renault, базиран в голяма степен на Renault Scenic E-Tech. Това партньорство е довело до създаването на Colt/Clio, ASX/Captur и Grandis/Symbioz, което означава, че Mitsubishi вече има повече преименувани модели на Renault, отколкото свои собствени автомобили в Европа.

Макар че новият Eclipse Cross е основно преименувано Renault, Mitsubishi е положила целенасочени усилия да го отличи. Няколко панела на каросерията, включително капакът, решетката и броните, са променени, въпреки че профилът на автомобила все още разкрива общата им идентичност. Той разполага и с нови 19- или 20-цолови джанти и метална облицовка на последната колонка. В интериора дизайнът е директно пренесен от Renault, с двойна екранна конфигурация с 31,2 см цифров инструментален панел и вертикален 30,5 см сензорен екран. Mitsubishi обаче е добавила свои нови опции за тапицерия и облегалки, като по-високите модели предлагат панорамен покрив, който използва електрохроматичен филм за регулиране на прозрачността на стъклото с натискане на бутон.

Новият Eclipse Cross е изграден на платформата CMF-EV и се задвижва от предно монтиран електромотор с мощност 215 к.с. (160 kW) и въртящ момент 300 Нм. Това му осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч за 8,4 секунди и максимална скорост от 170 км/ч. Версията с голям пробег е оборудвана с 87-kWh батерия, която поддържа бързо зареждане с до 150 kW DC и има WLTP пробег от 600 километра. Mitsubishi планира да пусне и модел със среден пробег по-късно през 2026 г., който ще използва с очакваното по-малка батерия от 60 kWh и ще предлага пробег от около 420 километра. Производството на автомобила е планирано да започне през четвъртото тримесечие на тази година в завода на Renault в Дуе, Франция.