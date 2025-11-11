Инженер на Mitsubishi потвърди, че иска да създаде нов Lancer EVO

На неотдавнашното изложение Japan Mobility Show, сред изложени автомобили, насочени към семействата, като концептуалния SUV Elevance и миниван Delica, инженерът на Mitsubishi Каору Савасе – ключов архитект на прочутата система Super-All Wheel Control (S-AWC) на марката – даде най-силния намек от години, че ДНК-то на Evo не е напълно в състояние на покой.

„Разбира се, имаме мечта за Lancer Evolution. Това е моята лична мечта“, заяви Савасе пред медиите. Когато беше попитан за възможността за ново поколение, той посочи директно съществуващото високотехнологично портфолио на компанията, заявявайки: „Разполагаме с разнообразие, с гама от технологии“.

Това е ясна препратка към утвърдената експертиза на Mitsubishi в областта на plug-in хибридите (PHEV), които в момента захранват Outlander PHEV с двойна моторна система за задвижване на всички колела, осигуряваща мощност от 302 конски сили. Савасе призна, че всеки модерен Evo неизбежно ще трябва да приеме eлектричеството, потвърждавайки, че „напълно разбира електрификацията на динамиката на автомобила“.

Основата за нов еталон за производителност вече е видима в последните концепции на компанията, като Elevance с четири двигателя, което предполага, че настоящата мощност от 302 конски сили лесно може да бъде увеличена за модел с по-висока производителност. С електрификацията легендарната система S-AWC може да използва мигновен електрически въртящ момент и прецизен софтуерен контрол за динамика на управление от ново ниво.

Пътят напред обаче остава изключително сложен. Стандартният седан Lancer, оригиналната основа за рали иконата, е спрян от производство от години. Огромното предизвикателство се състои в оправдаването на огромните финансови и инженерни инвестиции, необходими за самостоятелен модел с висока производителност, без значително споделяне на платформа или пряка помощ от партньорите от Алианса, Renault и Nissan. Засега мечтата за хибриден Lancer Evolution XI с мощност над 450 конски сили – както се предполага в последните спекулации в медиите – остава само това, мощна лична визия за инженерите, които определиха златната ера на марката.