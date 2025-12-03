Новини
Европа отлага забраната за ДВГ след 2035-та

3 Декември, 2025 10:26 495 6

  • европа-
  • двг-
  • двигатели-
  • вътрешно горене

Синтетичните горива ще спасят конвенционалното задвижване

Европа отлага забраната за ДВГ след 2035-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Планираното от Европейския съюз премахване на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) до 2035 година официално се провали под огромния натиск от страна на големите автомобилни производители и германското правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц. Въпреки че основната климатична цел остава, пълната забрана на ДВГ технологията ще бъде изменена, което ще създаде критична вратичка за превозни средства, задвижвани с нискоемисионни, възобновяеми горива, като синтетични електронни горива и биогорива.

Апостолос Цицикостас, комисар по устойчивия транспорт и туризъм, потвърди, че писмото от германския канцлер до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е било „много добре прието в Брюксел“, което е довело до промяната. Тази промяна има за цел да отговори на опасенията на автомобилните производители относно сигурността на работните места, недоразвитата инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства и високата им цена, като същевременно поставя основите за „икономически жизнеспособен и социално справедлив“ преход към климатично неутрална мобилност.

Съгласно новата насока, нови автомобили с ДВГ ще бъдат разрешени след 2035 година само ако се задвижват изключително с тези по-чисти алтернативи. Porsche активно разработва eFuel в Чили от 2022 година, като използва вятърна енергия, и твърди, че е постигнато 90-процентно намаление на емисиите в сравнение с обикновения бензин. По същия начин BMW вече тества HVO100 (хидрообработено растително масло) в своя дизелов автопарк, произведен в Германия, което предлага сравнимо намаление на емисиите.

Забавеният „пакет за автомобили“ на ЕС ще подробно опише конкретните мерки по-късно този месец. Ключовият въпрос остава дали ще бъдат разрешени хибридните автомобили с външно зареждане (PHEV) и електрическите автомобили с удължен пробег (EREV), особено ако се задвижват с традиционни изкопаеми горива, като се има предвид широко разпространеното лобиране за удължаване на пазарния им живот. Макар че използването на горива с ниски емисии логично би подкрепило продължаването на тяхното използване, Цицикостас заяви, че Комисията е „отворена към всички технологични постижения“ за ограничаване на емисиите.

Промяната обаче е изправена пред значителни предизвикателства. Експерти от индустрията поставят под съмнение възможността за разработване на необходимата инфраструктура за електронни горива и биогорива само за девет години. Освен това, въпреки че това решение засяга само продажбата на нови превозни средства, съдбата на стотици хиляди работни места в производството остава неясна, ако преходът на пазара към синтетични горива не се осъществи бързо. Забележително е, че няколко производители, по-специално Volvo и Polestar, продължават да призовават ЕС да се придържа към първоначалния краен срок от 2035 година за преход към по-чисти, изцяло електрически превозни средства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 побърканяк

    2 1 Отговор
    Мухахаха електрокарите отиват на кино.

    10:30 03.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Не може да бъде - моментен изблик на разум от едни напълно лишени от такъв

    10:31 03.12.2025

  • 3 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Европа е разорена заради урсулата

    10:33 03.12.2025

  • 4 Ангелогласний

    1 0 Отговор
    Еврохейски откачалки, трошат милиарди за глупости.
    Събудете се лукови глави.

    10:34 03.12.2025

  • 5 Безобразие

    1 4 Отговор
    Какви са тези своеволия на големи автомобилни производители с големи пари? До кога ще ги търпим? Излезе Андроид 16 и ChatGPT 5, а те още ни занимават с бутала, турбота, нафта, бензин и газ? Само защото така им е по-угодно? До кога ще ги търпим?

    10:36 03.12.2025

  • 6 Селянин

    2 0 Отговор
    Страшно некадърни хора имат достъп до власт. Хора без никакво техническо познание за естеството на материята. Те мислят, че зарадната станция може да изникне, като гъба на магистралата по средата на нищото и да може да зарежда 100 камиона с мощност по 1000kW. Не предвиждат че трябва една малка електроцентрала да я задвижва. За идиотията със синтетичните горива даже не ми се и коментира. И най-накрая. Докато Европа ще инвестира в супер скъпи синтетики, Азия Щатите ще си бичат на нефт и продукцията им ще е супер ефтина. Най-голямата схема с електричките е в Норвегия. САМО ЧЕ ги дотират с парите от петрола, който продават. Спрат ли добива, приключва филма.

    10:39 03.12.2025