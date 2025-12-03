Европа отлага забраната за ДВГ след 2035-та

Планираното от Европейския съюз премахване на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) до 2035 година официално се провали под огромния натиск от страна на големите автомобилни производители и германското правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц. Въпреки че основната климатична цел остава, пълната забрана на ДВГ технологията ще бъде изменена, което ще създаде критична вратичка за превозни средства, задвижвани с нискоемисионни, възобновяеми горива, като синтетични електронни горива и биогорива.

Апостолос Цицикостас, комисар по устойчивия транспорт и туризъм, потвърди, че писмото от германския канцлер до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е било „много добре прието в Брюксел“, което е довело до промяната. Тази промяна има за цел да отговори на опасенията на автомобилните производители относно сигурността на работните места, недоразвитата инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства и високата им цена, като същевременно поставя основите за „икономически жизнеспособен и социално справедлив“ преход към климатично неутрална мобилност.

Съгласно новата насока, нови автомобили с ДВГ ще бъдат разрешени след 2035 година само ако се задвижват изключително с тези по-чисти алтернативи. Porsche активно разработва eFuel в Чили от 2022 година, като използва вятърна енергия, и твърди, че е постигнато 90-процентно намаление на емисиите в сравнение с обикновения бензин. По същия начин BMW вече тества HVO100 (хидрообработено растително масло) в своя дизелов автопарк, произведен в Германия, което предлага сравнимо намаление на емисиите.

Забавеният „пакет за автомобили“ на ЕС ще подробно опише конкретните мерки по-късно този месец. Ключовият въпрос остава дали ще бъдат разрешени хибридните автомобили с външно зареждане (PHEV) и електрическите автомобили с удължен пробег (EREV), особено ако се задвижват с традиционни изкопаеми горива, като се има предвид широко разпространеното лобиране за удължаване на пазарния им живот. Макар че използването на горива с ниски емисии логично би подкрепило продължаването на тяхното използване, Цицикостас заяви, че Комисията е „отворена към всички технологични постижения“ за ограничаване на емисиите.

Промяната обаче е изправена пред значителни предизвикателства. Експерти от индустрията поставят под съмнение възможността за разработване на необходимата инфраструктура за електронни горива и биогорива само за девет години. Освен това, въпреки че това решение засяга само продажбата на нови превозни средства, съдбата на стотици хиляди работни места в производството остава неясна, ако преходът на пазара към синтетични горива не се осъществи бързо. Забележително е, че няколко производители, по-специално Volvo и Polestar, продължават да призовават ЕС да се придържа към първоначалния краен срок от 2035 година за преход към по-чисти, изцяло електрически превозни средства.