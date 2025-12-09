Новини
Dongfeng представя двигател с рекордна термична ефективност

Dongfeng представя двигател с рекордна термична ефективност

9 Декември, 2025 12:03 1 162 4

  • двг-
  • dongfeng-
  • хибриди

Новият бензинов агрегат Mach 1.5T е проектиран специално за хибридни автомобили

Dongfeng представя двигател с рекордна термична ефективност - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Dongfeng Motor обяви и сертифицира постижение, което може фундаментално да промени позицията ѝ на световната технологична карта: новият бензинов двигател Mach 1.5T, проектиран специално за хибридни автомобили, официално стана първият агрегат с вътрешно горене, чиято топлинна ефективност надхвърля 48%.

Рекордът е засвидетелстван от авторитетния CATARC (Китайски автомобилен изследователски център), който издаде на двигателя сертификат „Energy Efficiency Star“. Регистрираната стойност е 48,09% – число, което досега се смяташе за научна фантастика в масовото автомобилостроене. За да придобиете представа, термичната ефективност е ключът към икономията: тя показва колко от енергията на горивото се превръща в полезна работа, а не се губи безсмислено като топлина. Докато конвенционалните бензинови двигатели обикновено се движат в зоната 35–40%, а най-добрите хибридни агрегати трудно надминават 41–43%, Dongfeng вдига летвата почти до небесата.

Инженерите на Dongfeng обясниха, че този скок е плод на три основополагащи технологични промени, приложени в новото поколение на двигателя.

Първо, екипът е разработил изцяло нова, високоефективна система за горене. Чрез комбинация от висока степен на компресия (над 15,5), прецизно съотношение на хода на буталото към диаметъра на цилиндъра (над 1,45), директно впръскване на гориво под изключително високо налягане от 500 бара и свръхмощна система за запалване, те са успели да осигурят пълно и бързо изгаряне на всяка капка бензин. Това е сякаш принуждаваш двигателя да „изстиска“ всеки последен джаул енергия.

Втората ключова област е била задълбочената модификация на всмукателната система и турбото. Специално за нуждите на хибридната архитектура, Mach 1.5T е получил VGT турбокомпресор с променлива геометрия, безвтулкова конструкция на клапаните и модерно електрическо задвижване на системата за променливо газоразпределение. Тези решения гарантират, че двигателят „диша“ свободно и ефективно във всеки работен режим, без никакво „задавяне“. Резултатът е осезаемо по-бърза и стабилна реакция при подаване на газ, дори при трудни условия.

Третият, но не по важност, блок подобрения се фокусира върху драстичното намаляване на механичните загуби. Чрез прилагането на над десет иновативни решения – включително електрическа маслена помпа и технология за термично пръскане (Thermal Spraying) върху стените на цилиндрите – е постигнато значително понижаване на вътрешното триене. По-малко триене означава, че по-малко енергия се разпилява за преодоляване на вътрешни съпротивления и повече мощност се прехвърля директно към колелата.

Крайният ефект от тези промени е забележително разширяване на ефективния работен диапазон на двигателя. Dongfeng твърди, че обновеният Mach 1.5T осигурява осезаемо намаление на разхода на гориво при всякакви условия: от натоварено градско шофиране до продължителни магистрални пътувания.

Благодарение на тази по-широка „зелена зона“ на висока ефективност, хибридната система може постоянно да поддържа автомобила в оптимален икономичен режим. Производителят смело прогнозира, че новият двигател ще позволи изминаването на приблизително 100 километра повече с един резервоар спрямо предишното поколение, а общата икономия на гориво достига около 10%.


  • 1 Този двигател

    7 6 Отговор
    няма да доживее до първа смяна на маслото.

    Коментиран от #2

    12:14 09.12.2025

  • 2 Инженер

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Този двигател":

    То затова ли Китай стана най-големият износител на коли в света 😉

    12:22 09.12.2025

  • 3 Пич

    6 2 Отговор
    На хартия - добре ! На практика - леле , колко много и лесни са условията за прецакване на двигателя!?

    12:30 09.12.2025

  • 4 аааа

    0 0 Отговор
    Много малко читатели ще оценят успеха, затова ще им дам за пример, че ефективността на първия ДВГ до най-съвременния се е повишила с едва няколко процента 5-8% нещо такова, а на този е по-висока с почти 100%. Това до скоро се смяташе за абсолютно невъзможно в инженерните среди. Като абсолютен постижим максимум, без някога да е постиган се смяташе около 39-40%. Тези показват 48%!!! Не на хартия, а като работещ прототип!

    13:25 09.12.2025