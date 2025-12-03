Автомобилната марка, прочута с кожен салон от пенис на кит, мести производството си

Dartz, латвийският производител, прочут със своите скандални, напълно бронирани и демонстративно екстравагантни всъдеходи, обяви стратегически ход: преместване на сглобяването на модела Prombron Black Stallion CLV на територията на Съединените щати.

Това решение не е случайно. То отваря широко портите към стратегически важния американски пазар, където жаждата за ексклузивни, премиум бронирани "играчки" непрекъснато ескалира. Логистиката е оптимизирана, а най-важното – клиентите ще получат още повече възможности за персонализация. С други думи, Dartz отива при своите клиенти, за да могат те да създадат своето „чудовище“ по най-директния начин.

Под демонстративно масивната и агресивна външност на Prombron Black Stallion CLV, който изглежда като директно излязъл от филм за частни армии или комикс за супергерои, се крие изненадващо позната основа. Возилото е построено върху здравата и доказана платформа на легендарния американски SUV – Hummer H2.

Dartz дори са измислили специално брандово име за тази конструкция – WarBones (Бойни кости), което само по себе си намеква за бруталната здравина и "военния" произход на цялостния дизайн. Това е майсторски ход: да вземеш един емблематичен американски рамков всъдеход и да го превърнеш в напълно брониран, скъп арт обект на колела.

Визията на Prombron Black Stallion CLV е недвусмислено Dartz – демонстративна, масивна и неповторима. Моделът се предлага в две основни версии: Platinum Black и Aladeen Black, като всяка от тях предлага различно ниво на завършеност и ексклузивност.

Ключовият акцент, който подчертава ултралуксозния и провокативен имидж на марката, е възможността клиентите да поръчат елементи от каросерията или интериора, изпълнени с истинско злато. От Dartz са категорични: "Това е точно Златно злато – не крипто злато", с което директно се дистанцират от виртуалните активи и залагат на класически, осезаем лукс.

Един от най-разпознаваемите и коментирани детайли на автомобилите Dartz е емблематичната украса на капака – The Spirit of Victors („Духът на победителите“). Тази стилизация, която очевидно напомня за легендарния Rolls-Royce Spirit of Ecstasy, в изпълнението на Dartz придобива войнствен, сатиричен и внушителен характер.

Монументалният образ е допълнен от характерната радиаторна решетка в стил Picassian Sliced, проектирана в естетиката на арт деко. Това не е просто решетка; това е още едно доказателство, че всяко Dartz возило е замислено като движещо се произведение на изкуството.

Главният изпълнителен директор на компанията, Леонард Ф. Янкелович, по-известен като „Върховния лидер“ на Dartz, описа Prombron Black Stallion CLV с типичния за марката високопарен език: „Нова мъжка пещера, нова играчка за голямо момче“ и „вашето изявление на колела, а не статус във Facebook“. Подобни формулировки перфектно илюстрират стила на Dartz, който години наред балансира на ръба на скандала, провокацията и свръхлукса.

Историята на Dartz е неразривно свързана с преминаването на границите на добрия вкус, а в миналото компанията предизвика международен скандал с предложението си за интериор, изработен от кожа от пенис на кит. Въпреки че по-късно компанията се отказа от тази идея под натиска на общественото мнение и природозащитните организации, този момент трайно циментира репутацията ѝ като „enfant terrible“ на ултралуксозния автомобилен свят.