BMW M също е с нов шеф

BMW M също е с нов шеф

12 Декември, 2025 18:45

Ръководителят на проекта за XM застава начело

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В BMW Group се извършва мащабна реорганизация на ръководството, която обхваща както изпълнителния директор, така и отдела за висока производителност BMW M. В рамките на промяната, Александър Карайлович е назначен за нов ръководител на отдела за развитие в BMW M GmbH.

Карайлович е най-известен с управлението на разработката на BMW XM – първият самостоятелен модел на дивизията M от M1 през 1978 година и поляризиращ plug-in хибриден SUV. Неговият опит включва също така ръководство на разработката на „X дериватите“ на BMW от 2017 до 2020 година и две години на поста вицепрезидент на продуктовата линия BMW M. Той поема поста от пенсиониращия се Дирк Хакер, ветеран с 37-годишен стаж, който ръководи „безпрецедентна продуктова офанзива“, която достигна своя връх с пускането на новия M5 Touring.

Карайлович поема поста в критичен момент, тъй като бранда M подготвя своята гама от следващо поколение, която ще включва както традиционни модели с двигатели с вътрешно горене, така и изцяло електрически модели. Най-следеният проект е предстоящият M3, който се разработва паралелно в ДВГ и BEV версии. Слуховете сочат, че електрическият модел ще бъде технически шедьовър, с четири електрически мотора и мощност над 700 к.с. (522 кВт) – конфигурация, която без съмнение ще предизвика възприятията на феновете на марката. Изпълнителният директор на BMW M изрази увереност в новото назначение, като отбеляза, че „доказаният опит на Караджлович в разработването на шасита“ ще помогне за продължаване на успешната история на M в ерата на електрификацията.


