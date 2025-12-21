Новото лице на BMW или какви тайни крие iX1 в стил Neue Klasse

Бъдещето на баварците вече не е просто далечен силует, а реалност, която се зарежда на публичните станции. Следващото поколение на BMW iX1, планирано за пазарна премиера през 2027 година, беше уловено от папараци, разкривайки радикална промяна в курса на най-малкия електрически SUV на марката. За разлика от досегашния модел, новият iX1 ще загърби компромисните платформи и ще стъпи върху дългоочакваната архитектура Neue Klasse – истински технологичен скок, който обещава да пренареди картите в компактния сегмент.

Визуално, макар и под плътен камуфлаж, колата демонстрира изцяло нов дизайнерски език. Предната част е по-изчистена, с тесни и агресивни светлини, които фланкират минималистична интерпретация на двойната бъбрековидна решетка. Линиите са станали по-обтекаеми, с вдлъбнати дръжки на вратите и по-атлетични арки на калниците, целящи максимална аеродинамична ефективност. Отзад се забелязва по-нисък праг на багажника и спойлер с нов профил, което подсказва за по-динамичен и изваян силует.

Истинската революция обаче се случва „под кожата“ и в купето. iX1 ще наследи от по-големия си брат iX3 авангардната 800-волтова система, която позволява светкавично зареждане и използването на ново поколение цилиндрични батерии. Интериорът е напълно освободен от излишни бутони, като мястото им се заема от панорамния дисплей BMW Panoramic Vision. Тази иновативна система проектира критична информация по цялата ширина на основата на предното стъкло, допълнена от огромен 17,9-инчов централен екран.

Докато очакваме детайлните спецификации, слуховете за „Heart of Joy“ – централният суперкомпютър на BMW – обещават управление, което ще достави удоволствие дори на най-скептичните пуристи. С преминаване към задно задвижване в базовите версии и обещания за пробег, който при по-големите модификации може да гони границата от 800 километра, новият iX1 се подготвя да бъде не просто наследник, а лидер.