Докато светът навлиза в 2026 година, тектоничните плочи под автомобилната индустрия се разместват със застрашителна скорост. Анализи на водещи икономисти чертаят мрачна картина за европейските производители, които са на път да изгубят своята историческа корона. Прогнозите са категорични: до 2030 г. глобалният пазар на електрически превозни средства ще бъде арена на двубой между Китай и САЩ, оставяйки Стария континент в ролята на страничен наблюдател.

Ерата, в която марки като Tesla и BYD диктуват правилата, вече не е бъдеще, а настояще. Очаква се до края на десетилетието тези гиганти да окупират върховете на класациите, докато китайските брандове методично превземат масовия, достъпен сегмент. Истинският трус обаче се очаква още през периода 2026–2027 година, когато Европа може окончателно да се прости със статута си на водещ износител на луксозни автомобили.

Най-силен ще бъде ударът върху германската гордост. Смятаната доскоро за непоклатима индустрия на Германия е изправена пред стена от безмилостна конкуренция. Анализаторите предвиждат сценарий, при който германските концерни ще бъдат принудени да свият производството си предимно за вътрешна консумация, превръщайки се в нишови играчи в премиум сектора. Символите на европейското инженерство рискуват да се превърнат в бутикови производители за ценители, докато масовият потребител избира технологиите от Изтока или отвъд Океана.

Този обрат в силите не е изолирано явление, а част от по-мащабна икономическа трансформация. Подобни трусове се очакват и в други високотехнологични сфери на Европа, което сигнализира за фундаментална промяна в глобалния баланс. Старият континент, който някога даде на света двигателя с вътрешно горене, днес изглежда неподготвен за скоростта на цифровата и енергийна революция. Въпросът вече не е дали Китай и САЩ ще доминират, а колко точно място ще остане за традиционните европейски гиганти в новия световен ред.