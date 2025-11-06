Новини
Електрическите автомобили с удължен пробег: Панацея или задънена улица?

6 Ноември, 2025 13:02 690 7

И защо автомобилният свят преоткрива EREV (Extended Range Electric Vehicle)

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въпреки че чистите електромобили (BEV) отдавна са обявени за неизбежното бъдеще, пътят към пълната електрификация е осеян с предизвикателства. Ето защо вниманието на автомобилната индустрия се обърна към една стара, но преоткрита технология: EREV (Extended Range Electric Vehicle) – електрически автомобил с удължен пробег. Тази концепция, която постигна огромен успех в Китай, сега се позиционира като прагматичен мост към напълно електрическото бъдеще, особено за по-големите превозни средства.

Но какво прави EREV различен от обикновения хибрид?

EREV не е просто поредната абревиатура, а уникална хибридна архитектура. Докато стандартните Plug-in хибриди (PHEV) имат механична връзка между двигателя с вътрешно горене (ДВГ) и колелата, при EREV задвижването винаги е електрическо. Принципът е следният:

Първичен режим: Колата се движи като чист електромобил, захранван от сравнително голяма батерия (често по-голяма от тази на PHEV).

Генераторен режим: Когато зарядът на батерията падне до определено ниво, ДВГ се включва, но действа единствено като генератор. Той презарежда батерията, за да може електрическият мотор да продължи да задвижва колелата.

С други думи, ДВГ е просто мобилно зарядно устройство. Това позволява на колата да запази тихото и плавно изживяване на електрическото шофиране, като същевременно елиминира „тревожността от пробега“ (range anxiety).

Кой залага на EREV?

След като модели като Chevrolet Volt и BMW i3 REx бяха спрени от производство, технологията преживя своя ренесанс в Азия. Днес обаче водещи световни производители я преоткриват:

Американски амбиции: Марки като Scout Motors (подкрепена от Volkswagen) планират да пуснат EREV SUV и пикапи до 2027 година. Ram също ще предложи EREV модел с пикапа Ramcharger.

Световен интерес: Volvo, Hyundai, Nissan и Ford активно разработват свои EREV системи. Nissan, например, позиционира своята E-Power система като „най-доброто решение в момента“ за масово навлизане на електрификацията.

EREV се оказва особено привлекателен за големи и тежки превозни средства, където инсталирането на огромни батерии за постигане на приличен пробег би направило цената и теглото твърде високи.

Критичният въпрос обаче е: Временен преход или дългосрочно решение?

Въпреки ентусиазма, "еревът" не е без критици. Някои експерти, както и проучвания на организации като T&E, го определят като „задънена улица“. Основният им аргумент е, че ако потребителите не зареждат батерията редовно и разчитат твърде много на бензиновия генератор, екологичният ефект се губи. Освен това, добавянето на ДВГ, генератор и по-голяма батерия увеличава сложността и цената на превозното средство.

Производителите обаче отвръщат, че EREV е мъдро и практично решение за потребителите, които не могат да разчитат на развита зарядна инфраструктура или често предприемат дълги пътувания. То дава електрическо изживяване за ежедневно шофиране, без да изисква радикална промяна в навиците. В крайна сметка, докато батериите станат по-леки, по-евтини и с по-голям пробег, "еревът" остава един разумен компромис между чистата електрическа мобилност и удобството на традиционното зареждане с гориво.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ои8уйхътгрф

    1 1 Отговор
    "Основният им аргумент е, че ако потребителите не зареждат батерията редовно и разчитат твърде много на бензиновия генератор, екологичният ефект се губи."

    Вкратце- изобщо НЯМА ПРОБЛЕМ с технологията, а с потребителите...
    Карам почти такъв тип хибрид (леко се различава), с батерия за 150км. на ток и съм го купил само защото имам къде да го зареждам- вечер вкъщи или в офиса през деня... Разход бензин градско- 0л./100км., разход бензин на дълъг път- до 7л./100км....
    Ако нямате условия да зареждате вкъщи или на работа си взимайте гнусен Приус и се радвайте на 4/100 разход в града- плъг-ин хибридите са за хора които могат да ги зареждат у дома...

    13:27 06.11.2025

  • 2 Антиелектрика

    2 0 Отговор
    Категорично - Задънена улица. 2 в 1 не винаги е най-добрата комбинация, особено когато говорим за автомобили. Да возиш два двигателя в една кола само за да покриеш някакви безумни и необосновани изисквания за псевдо екология е пълно безумие. Говоря от инженерна гледна точка. Политиците най-вероятно са на друго мнение.

    Коментиран от #5

    13:29 06.11.2025

  • 3 хаха

    2 0 Отговор
    Ей, тия повтарят меметата с Тесла с ремарке с дизелов генератор. :D

    13:51 06.11.2025

  • 4 Фарфуй

    0 1 Отговор
    Е, какъв електрически автомобил е това? Вика му се хибрид! Въртят, сучат, ама ток да има, щото някой сънувал нещо?! Дори било "тихо и плавно изживяването" с бълващ СО2 ДВГ! А, сетих се - правят го хем да са еко, хем да дерат с данък въглероден отпечатък!

    13:53 06.11.2025

  • 5 Ако двигателят

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Антиелектрика":

    е ванкелов(лек и с по-висока мощност на килограм), с дълъг живот защото ще работи на оптимални обороти какъв е проблема? Може системата ДВГ-генератор да се направи така, че лесно да се демонтира като отделен блок когато се използва ограничено за ходене до работа и пазаруване. Това може да става в гараж за по-сръчните или в сервиз.

    13:54 06.11.2025

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Тесла с удължен пробег.

    13:55 06.11.2025

  • 7 Опорка

    0 0 Отговор
    Страшна олигoфрения. Какъв е смисъла да си мъкна генератор в колата?

    14:04 06.11.2025