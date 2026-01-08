Новини
България »
Светлана Шаренкова: Атанас Зафиров трябва да подаде оставка

8 Януари, 2026 20:52 540 10

  • светлана шаренкова-
  • атанас зафиров-
  • оставка

По думите ѝ БСП е допуснала сериозни грешки в отношенията си с президента и президентската институция, което е допринесло за електоралния срив на партията

Светлана Шаренкова: Атанас Зафиров трябва да подаде оставка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След падането на кабинета „Желязков“ ръководството на БСП – без председателя на партията – подаде оставка, а Младежкото обединение на партията постави ултиматум от 100 дни с настояване за свикване на спешен конгрес и избор на ново лидерство.

Членът на Националния съвет на БСП Светлана Шаренкова заяви, че позицията на младежите не е изолирана, а отразява по-широки настроения в партията.

По думите ѝ искането за конгрес преди предсрочните избори се споделя от много местни организации, тъй като без промяна в курса и ръководството БСП рискува да не влезе в следващия парламент.

Тя призна, че участието на БСП в управлението е било свързано с тежки компромиси, направени в името на стабилността и избягването на нови избори. Според нея обаче партията е загубила повече, отколкото е спечелила, тъй като е влязла в коалиция с дългогодишния си политически опонент ГЕРБ и не е успяла да реализира ключови свои политики.

Сред неизпълнените приоритети тя посочи въвеждането на прогресивно подоходно облагане, както и по-умерена външнополитическа линия. По думите ѝ БСП е допуснала и сериозни грешки в отношенията си с президента и президентската институция, което е допринесло за електоралния срив на партията.

Шаренкова заяви категорично, че председателят на БСП Атанас Зафиров трябва да поеме лична отговорност и да подаде оставка. „Не е логично цялото ръководство да си тръгне, а лидерът да остане“, каза тя и изрази надежда, че на предстоящия пленум гласът на младежите ще бъде чут.

Тя не изключи възможността оставките да не бъдат приети, но подчерта, че в страната вече се подготвят декларации от местни организации с настояване за конгрес и смяна на ръководството преди изборите.

В разговора Шаренкова отхвърли определението, че БСП се е превърнала в „придатък“ на други политически формации, но призна, че има основания за подобни критики. Според нея решенията на партийното ръководство през последната година са създали усещане за външно влияние и отклонение от основните ценности на партията.

По отношение на президента Румен Радев тя бе категорична, че той не е опонент на БСП. „Президентът и вицепрезидентът бяха издигнати и подкрепени от БСП. Конфликтите с президентската институция са сред причините за електоралния срив на партията“, заяви Шаренкова.

Тя изрази убеждение, че независимо дали президентът Радев реши да създаде политически проект, той ще остане партньор на партията.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киликанзер

    5 2 Отговор
    Кръв повръщам, пари и власт не връщам!

    Коментиран от #8

    20:55 08.01.2026

  • 2 Къв тоз

    6 2 Отговор
    Пар ц Ал?

    Коментиран от #5

    20:58 08.01.2026

  • 3 Щооооо

    4 1 Отговор
    КИРОМАФИОТОВ ДОБРЕВ Е БОСА ВСЪЩНОСТ...

    20:59 08.01.2026

  • 4 Сатана Z

    2 2 Отговор
    БСП ще си върне електората чак когато ЦК на партията издаде директива за въоръжена борба срещу режима в БГто ,а не да участва в потисничеството на народа си.

    21:00 08.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Поне 300 души

    1 1 Отговор
    Трябва да си ходят покрай Флинстоун. Гербаджиите в БСП най напред.

    21:03 08.01.2026

  • 7 Видяхме

    1 1 Отговор
    младите бесепета в парламента, отвратителни. С Радев или без все тая, приключихте с доверието

    21:05 08.01.2026

  • 8 Видьо Видев

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Киликанзер":

    8-ми януари.Бабинден



    От незапомнени древни времена
    за българите 8-ми януари винаги е бил Бабинден.

    в родното ми село Първенец, общ. Стралджа
    рядко изпращаха лекар.
    По принуждение, по разпределение след дипломирането му,
    и той изчезваше след като изтечеше срокът на разпределението му.
    И никога не изпращаха акушер гинеколог.

    Дори при "развитият социализъм" нямаше линейки!
    Нямаше и лични автомобили.
    Само веднъж дневно идваше от Ямбол
    раздрънкан автобус шкода в селото!
    В село Първенец, забравено и от Бога, и от Партията!

    Шосето-макадан беше с дупки не като ровове, а като трапове!
    И ако в него се качеше бременна,
    помяташе.
    Затова жените раждаха в селото.
    Бабуваше им майката на Ураля, партийния секретар.
    Живееше през една къща на нашата улица.
    На бабин ден, всички булки, които е израждала се събираха в двора на баба Ганьовца.

    На село жените, след като се омъжеха, нямаха собствено име.
    Именуваха ги на малкото име на мъжа им. Иванца, Драганца, Господинца и т.н. според случая.

    Жените сами си пееха и играеха хоро около баба Ганьовца.
    Целуваха и ръцете, поливаха ги, а тя си ги бършеше в коремите им-
    да бъдели плодовити и лесно да раждали.
    Подаряваха и дребни неща: сапун, хавлия или тъкана престилка.
    Ние пионерчетата, гледахме ошашавени и нищо не разбирахме от ритуала, но ни беше забавно.

    Синът и, партийният секретар Ураля,
    /казваха му Ураля, защото с повод и без повод, на партийните събрания казвал УРА ДРУГАРИ/
    из

    21:06 08.01.2026

  • 9 Бабо Светле

    0 0 Отговор
    Правфонд да не спря финансирането?

    21:07 08.01.2026

  • 10 Овчар

    0 0 Отговор
    Вулфила (Улфила или Урфила) от Никополис ад Иструм (днешното българско селище Никюп близо до град Велико Търново) е готски епископ, мисионер и преводач. Известен е с това, че превежда библията от гръцки на готски, с което поставя началото на германската литература. За целта Вулфила създава готската азбука. Части от превода са запазени под името Кодекс Аргентеус (Сребърен кодекс) и се съхраняват в университетската библиотека в Упсала. Името Улфила може би означава "малък вълк". Прекарва известен период в границите на Византия по времето, когато арианството доминира. Ръкоположен е за епископ от Еузебий Никомедиански и се завръща в родината, вече като мисионер.

    Покръства много вестготи и остготи, като проповядва арианството. Когато те пристигат в западното средиземноморие, техните съседи са предимно католици и това ги разделя.

    Учението, което Вулфила проповядва, ярко защитава основополагащите догми на арианството, които разделят Бог отец от Бог син, роден преди времето и създал света, и Бог Свети дух, създаден от Бог отец чрез Бог син. Това става ясно от писмо на неговия ученик и храненик, миланския епископ Авксентий Доростолски.

    Ледник Вулфила на остров Гринуич от архипелага Южни Шетландски острови в Антарктика е наречен в чест на епископ Вулфила.

    21:07 08.01.2026

