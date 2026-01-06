Garmin иска да реши един от най-големите проблеми на шофьорите на TIR-ове

Мъртвите зони са една от най-големите опасности при шофирането на по-дълги превозни средства, а с нарастващата сложност на търговските камиони, предизвикателството да се поддържа 360-градусова осведоменост за обстановката се засилва все повече. Garmin запълва тази празнина на CES 2026 с представянето на системата DualView, усъвършенстван „пакет за видимост“ за следпродажбено оборудване, проектиран специално за сектора на тежкотоварните превози. Макар че хардуерът може да бъде монтиран на почти всяко голямо превозно средство, инженерите на Garmin са настроили системата да се справя със специфичните аеродинамични и екологични натоварвания на камионите от клас 8.

Архитектурата на системата DualView се състои от централизирана предавателна кутия и две външни камери с висока разделителна способност, които са монтирани от двете страни на превозното средство. За разлика от стандартните огледала, които могат да вибрират или да губят яснота при лоши метеорологични условия, тези камери осигуряват постоянен сигнал с висока разделителна способност към кабината. Garmin е направил брилянтен ход по отношение на гъвкавостта на интерфейса: макар системата да е оптимизирана за собствените им навигатори OTR или RV, тя е съвместима и с почти всички таблети от трети страни. Този подход позволява на операторите на автопаркове и собствениците-оператори да интегрират изображението от мъртвата зона в съществуващите си конфигурации, без да бъдат принудени да използват екосистема от една марка.

Освен че предоставя изображение на живо, системата използва интелигентен софтуер, за да издава визуални предупреждения за превозни средства, които се приближават в мъртвата зона или се опитват да се вмъкнат в лентата. Подобно на интегрираните системи за безопасност в съвременните луксозни автомобили, DualView действа като втори чифт очи, като автоматично заснема и запазва видеоклипове на инциденти на интегрирана microSD карта. Тези записи от „черната кутия“ са от съществено значение за проверка на застраховката на безопасността на автопарка. За да се гарантира, че хардуерът ще издържи на суровите условия, камерите имат IPX7 рейтинг, което означава, че са защитени срещу пръскане с високо налягане, корозивни пътни химикали и интензивното ултравиолетово лъчение.

Работата с тази система е проектирана да бъде възможно най-опростена, с поддръжка на гласови команди на няколко езика, за да позволява на шофьорите да превключват изгледите на камерите, без да свалят ръцете си от волана. Въпреки това, потенциалните купувачи трябва да са наясно, че цената от 999 долара е само отправна точка. Предвид сложната кабелна инсталация, необходима за свързване на външните сензори с предавателя, монтиран в кабината, се препоръчва професионален монтаж, за да се гарантира, че вградената инсталация остава водоустойчива и издръжлива. Въпреки че цената може да предизвика първоначален шок, за много професионални шофьори разходите за едно избегнато странично сблъскване или катастрофа лесно оправдават инвестицията в този високотехнологичен щит за видимост.