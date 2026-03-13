В опит за оцеляване Porsche прибягва към масови съкращения

Легендарният производител от Цуфенхаузен преминава през една от най-трудните си финансови турбуленции. След като Porsche отчете зашеметяващ спад на нетната печалба от 91% за изминалата 2025 година, ръководството официално обяви планове за сериозни съкращения и преструктуриране.

Цифрите са безпощадни: от 3.6 милиарда евро през предходния период, печалбата се е стопила до едва 310 милиона евро. Още по-тревожно е състоянието на оперативната печалба в основния автомобилен сегмент, която буквално е на ръба на оцеляването със своите 90 милиона евро (спрямо 5.3 милиарда преди година).

Основният удар върху бюджета на компанията не дойде отвън, а от необходимостта за рязка смяна на курса. Porsche бе принудена да задели над 2 милиарда евро, за да рестартира разработката на модели с двигатели с вътрешно горене – ход, продиктуван от неочаквано ниското търсене на електрически автомобили.

Оказва се, че „зелената“ стратегия е изпреварила нагласите на пазара, и сега производителят плаща скъпо, за да върне бензиновите агрегати в фокуса на портфолиото си. Общите разходи по промяната на корпоративната стратегия достигат критичните 3.9 милиарда евро.

Михаел Лайтерс, който пое кормилото в началото на годината, вече започна „лечението“ на компанията с твърда ръка. Неговият план за оптимизация включва:

Съкращения: Вече е потвърдено премахването на около 1900 позиции в региона на Щутгарт до 2029 година.

Структурни промени: Опростяване на управленската пирамида за по-бързи решения в условия на криза.

Преговори: Продължават трудни разговори със синдикатите за крайния брой на засегнатите служители.

Към вътрешните разходи се добавя и охлаждането на пазара в Китай – дългогодишен двигател на растежа за Porsche, който в момента буксува. Ръководството предупреждава, че макар да се очаква постепенно стабилизиране, геополитическата несигурност остава огромен риск. В настоящите прогнози дори не са калкулирани потенциалните ефекти от ескалацията в Близкия изток, което оставя вратата отворена за нови „корекции“ в плановете.

Така за Porsche 2026-а се очертава не като година на скоростни рекорди, а като година на оцеляване и преоткриване на собствената идентичност в свят, който все още не е готов да се откаже от звука на мощния бензинов двигател.