С помощта на Китай Volkswagen преобразява пътуването с новия ID.Unyx 08

След като германци най-после върнаха физическите бутони, сега показаха и един доста интересен кросоувър. Става въпрос за ID.Unyx 08, интериорът на който е проектиран според концепцията за „обгръщащ кокпит“, където всичко е подчинено на комфорта на водача. Пред очите ви се разстила дигитално царство: 10.25-инчов приборен панел и два огромни 14.96-инчови екрана с кристална 2.4K резолюция. Те контролират всичко – от сложната навигация до умните асистенти за сигурност.

Най-голямата изненада обаче е воланът. Volkswagen чуха молитвите на феновете и замениха капризните сензори с класически физически бутони и ролки - малко ретро усещане в една иначе свръхмодерна машина.

Режим „Голямо легло“ и панорама от бъдещето

Истинската магия обаче се случва на дясната седалка. Предният пътник разполага с т.нар. режим „голямо легло“. Седалката се накланя до 120 градуса, разполага с електрическа поставка за краката и 14 посоки на регулиране. Ако добавим към това фината кожа Nappa и вградения масаж, пътуването до морето вече няма да е същото.

А над главите ви? Панорамен стъклен покрив с внушителната площ от 1.74 кв. м. Но той не е просто прозорец към небето. Интелигентната система за затъмняване има 10 нива на прозрачност. С едно докосване можете да преминете от напълно прозрачно стъкло към матово състояние, спиращо слънчевите лъчи. Идеално за следобедна дрямка под облаците.

Технологичен пробив с китайски ген

Под ламарините на ID.Unyx 08 се крие революция за серията ID – 800-волтова архитектура. Благодарение на сътрудничеството с китайския гигант Xpeng, автомобилът се зарежда светкавично. Мощните батерии на CATL (до 95 kWh) обещават пробег от впечатляващите 730 км с едно зареждане.

Задвижването също не е за подценяване. Базовата версия със задно предаване разполага с 308 к.с., а вариантът с два мотора и 4х4 вдига летвата още по-високо, добавяйки допълнителни 188 к.с. на предната ос.

Автопилот, който паркира вместо вас

Този огромен SUV (дълъг цели 5 метра) не се плаши от тесните паркинги. Системата за подпомагане L2++ включва функцията „паркиране“. На практика колата може самостоятелно да се придвижи от една точка на паркинга до друга, докато вие просто наблюдавате процеса.

ID.Unyx 08 се очаква на пазара съвсем скоро и е ясен знак, че Volkswagen е готов да се бори за лидерството в електрическата ера, залагайки на безкомпромисен лукс и... китайски технологии, които правят живота по-лесен.