Шефът на Porsche похвали електрическите Boxster и Cayman

13 Март, 2026 15:11 522 5

Дебютът им се очаква по-късно през годината

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Четири години след първоначалното обещание за пускане на пазара в средата на десетилетието, изцяло електрическите Porsche 718 Boxster и Cayman остават най-очакваните – и най-обсъжданите – проекти в Цуфенхаузен. Въпреки че към март месец автомобилите все още не са в шоурумите, новият главен изпълнителен директор Михаел Лайтерс използва телеконференцията за финансовите резултати тази седмица, за да потвърди, че проектът не само е в ход, но и се представя над вътрешните очаквания.

Лайтерс, който наскоро тества цялото продуктово портфолио, похвали инженерния екип за това, че е уловил „същественото“ усещане за Porsche. Това мнение беше подкрепено и от Даниел Шмолингер, главен изпълнителен директор на Porsche Австралия, който описа представянето на прототипа на пистата като съчетание между разпределение на теглото като при картинг и мигновената динамика на електрическата задвижваща система.

В значителна промяна спрямо пътната карта за 2022 гoдина Porsche официално се отказа от плана да превърне 718 в линия само с електромобили. Макар производството на предишния 718 с двигател с вътрешно горене да приключи през октомври 2025-та, Porsche потвърди, че версиите с бензинови двигатели ще се завърнат по-късно през това десетилетие.

Тези завръщащи се модели ще бъдат позиционирани като „топ“ варианти, което ясно подсказва, че легендарният шестцилиндров двигател ще продължи да съществува редом с новите електрически предложения.

Като поддържа и двете платформи, Porsche се предпазва от колебанията в търсенето на електромобили, като същевременно задоволява феновете, които изискват традиционен звук за своите флагмански спортни автомобили.

За да се справи с нарастващите разходи за научноизследователска и развойна дейност, Лайтерс е начело на „фундаментално преосмисляне“ на разработването на спортни автомобили. Целта е да се максимизира общата основа между моделите, без да се размива ДНК-то на марката. Това включва мащабно техническо партньорство с Audi, подчертано от лицензионна такса от 1 милиард евро, която Porsche ще плати на Инголщат.

Докато прототипите в момента преминават през окончателна валидация, Лайтерс посочи, че пълното представяне – включително всякакви „допълнения или промени“ в портфолиото – ще се състои тази есен. Очаква се това да се случи в края на третото или началото на четвъртото тримесечие на 2026 година. С дебюта през есента, първите доставки до клиенти сега реалистично се прогнозират за началото на 2027-ма.

Забавянето в пускането на 718 EV изглежда е премерен ход, за да се гарантира, че интеграцията на софтуера и батерията отговаря на новите стандарти за производителност на Лайтерс – „по-икономичен, по-бърз“. До момента, в който електрическият Boxster излезе на пътя, той вероятно ще бъде част от по-широка, по-гъвкава гама, която запазва наследството на Porsche в областта на двигателите с вътрешно горене.


