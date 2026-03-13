Пет модела на Alfa Romeo, които бяха планувани, но така и не се появиха

Историята на Alfa Romeo е известна с многото си „ако“, но ново разкритие от Хуан Мануел Диас – главният дизайнер на MiTo – ни дава рядък поглед към моделите, които почти са се сбъднали. В Instagram, Диас сподели серия от скици и подобрени с изкуствен интелект рендери, които подробно представят пет високопрофилни проекта, които бяха отложени по времето на Серджо Маркионе.

Докато светът прие Fiat 124 Spider като страничен продукт от сътрудничеството между Mazda и Alfa, тези скици доказват, че истинското възраждане на „Duetto“ е било много по-близо до реалността, отколкото се е смятало досега. Най-забележителното разкритие е свързано с няколкото варианта, обмисляни за модерния Alfa Romeo Duetto. Според Диаз, дизайнерският екип е завършил пълен набор от предложения, базирани на платформата Mazda MX-5, скоро след като той се е присъединил към компанията в началото на този век.

Личните проекти на Диаз обаче стигат още по-далеч. Между 2003 и 2009 година той работи извън работно време, за да разработи по-престижна версия, базирана на архитектурата на 8C Competizione. Въпреки че е построен модел в мащаб 1:1, проектът в крайна сметка е отложен в полза на серийния 8C Spider, оставяйки сегмента на роудстърите от среден клас на злощастния Fiat 124.

През 2006 година, по искане на тогавашния шеф на дизайна Волфганг Егер, Диаз рисува Alfa Romeo Alfona. Това е неофициално упражнение за създаване на съвременна Alfetta – високопроизводителен спортен седан, проектиран да се съревновава с BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class. Шасито е проектирано да се монтира върху платформата на Maserati Quattroporte, което щеше да даде на Alfa Romeo флагман със задно задвижване много преди появата на Giulia. Целта е била да се възстанови Alfa като доминираща сила в сегмента на луксозните автомобили с италиански стил и механика, заимствана от Maserati.

Макар името Junior да беше възродено наскоро за новия компактен SUV на Alfa, Диаз разкри, че то е било първоначалното вътрешно име на Project 955 през 2006 година. Този модел е бил замислен като „MiTo на стероиди” – леко повдигнат кросоувър в купе стил с мощност около 250 к.с., десетилетия преди да настъпи настоящата мания по кросоувърите.

Към него се присъединява MiTo Convertible, проект, който достигна почти производствена готовност през 2010 година. Той се отличава с класически мек покрив от плат и триврата конфигурация, вдъхновена от 8C Spider. Въпреки статуса си на „готов за производство“, Серджо Маркионе прочуто прекрати проекта, позовавайки се на липсата на търговски потенциал за кабриолет от B-сегмента.

Накрая Диаз сподели преосмислена версия на Alfa Romeo 8C, която включваше „Kamm” Tail – характерна дизайнерска черта на автомобилите с каросерия Zagato. Тази версия щеше да запази мощния Maserati V8, но щеше да има по-драматична, отсечена задна част, като духовен наследник на легендарните модели TZ.

Тези скици ни напомнят, че през средата на този век, дизайнерското студио на Alfa Romeo работеше на пълни обороти, дори когато корпоративните приоритети се преместиха другаде.