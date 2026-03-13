Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пет модела на Alfa Romeo, които бяха планувани, но така и не се появиха

13 Март, 2026 10:41 426 1

  • alfa romeo-
  • дизайн-
  • скици

Бившият дизайнер на марката разкри вътрешни тайни

Пет модела на Alfa Romeo, които бяха планувани, но така и не се появиха - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Историята на Alfa Romeo е известна с многото си „ако“, но ново разкритие от Хуан Мануел Диас – главният дизайнер на MiTo – ни дава рядък поглед към моделите, които почти са се сбъднали. В Instagram, Диас сподели серия от скици и подобрени с изкуствен интелект рендери, които подробно представят пет високопрофилни проекта, които бяха отложени по времето на Серджо Маркионе.

Докато светът прие Fiat 124 Spider като страничен продукт от сътрудничеството между Mazda и Alfa, тези скици доказват, че истинското възраждане на „Duetto“ е било много по-близо до реалността, отколкото се е смятало досега. Най-забележителното разкритие е свързано с няколкото варианта, обмисляни за модерния Alfa Romeo Duetto. Според Диаз, дизайнерският екип е завършил пълен набор от предложения, базирани на платформата Mazda MX-5, скоро след като той се е присъединил към компанията в началото на този век.

Личните проекти на Диаз обаче стигат още по-далеч. Между 2003 и 2009 година той работи извън работно време, за да разработи по-престижна версия, базирана на архитектурата на 8C Competizione. Въпреки че е построен модел в мащаб 1:1, проектът в крайна сметка е отложен в полза на серийния 8C Spider, оставяйки сегмента на роудстърите от среден клас на злощастния Fiat 124.

Пет модела на Alfa Romeo, които бяха планувани, но така и не се появиха

През 2006 година, по искане на тогавашния шеф на дизайна Волфганг Егер, Диаз рисува Alfa Romeo Alfona. Това е неофициално упражнение за създаване на съвременна Alfetta – високопроизводителен спортен седан, проектиран да се съревновава с BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class. Шасито е проектирано да се монтира върху платформата на Maserati Quattroporte, което щеше да даде на Alfa Romeo флагман със задно задвижване много преди появата на Giulia. Целта е била да се възстанови Alfa като доминираща сила в сегмента на луксозните автомобили с италиански стил и механика, заимствана от Maserati.

Пет модела на Alfa Romeo, които бяха планувани, но така и не се появиха

Макар името Junior да беше възродено наскоро за новия компактен SUV на Alfa, Диаз разкри, че то е било първоначалното вътрешно име на Project 955 през 2006 година. Този модел е бил замислен като „MiTo на стероиди” – леко повдигнат кросоувър в купе стил с мощност около 250 к.с., десетилетия преди да настъпи настоящата мания по кросоувърите.

Пет модела на Alfa Romeo, които бяха планувани, но така и не се появиха

Към него се присъединява MiTo Convertible, проект, който достигна почти производствена готовност през 2010 година. Той се отличава с класически мек покрив от плат и триврата конфигурация, вдъхновена от 8C Spider. Въпреки статуса си на „готов за производство“, Серджо Маркионе прочуто прекрати проекта, позовавайки се на липсата на търговски потенциал за кабриолет от B-сегмента.

Публикация, споделена от Juan Manuel Diaz (@manudiaz74)

Накрая Диаз сподели преосмислена версия на Alfa Romeo 8C, която включваше „Kamm” Tail – характерна дизайнерска черта на автомобилите с каросерия Zagato. Тази версия щеше да запази мощния Maserati V8, но щеше да има по-драматична, отсечена задна част, като духовен наследник на легендарните модели TZ.

Пет модела на Alfa Romeo, които бяха планувани, но така и не се появиха

Тези скици ни напомнят, че през средата на този век, дизайнерското студио на Alfa Romeo работеше на пълни обороти, дори когато корпоративните приоритети се преместиха другаде.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 карчи

    0 0 Отговор
    Ей ся китайците, ще видят дизайните и до месец ги чакайте в Тему😉

    10:49 13.03.2026