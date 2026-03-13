Пътна полиция „развали купона“ на дрифтъри в Павликени

Късно вечерта в сряда срещу четвъртък тишината в Павликени беше напът да бъде разкъсана от свистене на гуми и рев на мотори. Вместо „бързи и яростни“ обаче, десетките мераклии за високи скорости се озоваха лице в лице с неочаквани гости – органите на реда.

След светкавична организация в интернет, близо 300 ентусиасти и над 100 автомобила се концентрираха на паркинга на популярен хипермаркет. Планът беше ясен: дрифтове, гонки и демонстрация на конски сили. Да, ама не! Преди първият съединител да бъде пуснат рязко, районът беше буквално обграден от патрулни автомобили.

70 фиша и нито една изгорена гума

Масовите проверки започват мигновено, пресичайки всякакъв опит за незаконни гонки още в зародиш. Радостин Върбанов, началник на сектор „Пътна полиция“ – Велико Търново, не скри, че подобни сигнали са се превърнали в част от „дневното меню“ на униформените.

„Участниците са предимно младежи на възраст между 18 и 25 години. Имаме изградена желязна организация, за да не допускаме подобни опасни прояви по обществените пътища,“ категоричен е Върбанов.

Резултатът от среднощната акция? Над 70 съставени фиша за различни нарушения. Добрата новина е, че благодарение на будните граждани, подали сигнала, до опасни преследвания по улиците така и не се стигна.

Солени глоби и горчив привкус: Какво рискуват джигитите?

За тези, които обичат да „въртят гуми“ на неподходящи места, законът е по-суров от всякога. Ако решите да се правите на състезател в градска среда, бъдете готови за:

Глоба от около 1500 евро;

Отнемане на шофьорската книжка за цяла година;

Спиране на любимия автомобил от движение за срок от 3 месеца.

Къде обаче да карат младите?

Въпреки репресивните мерки, автоексперти са на мнение, че глобите са само временно решение на проблема. Според тях, докато няма специализирани и обезопасени писти, на които младежите да изпускат парата, улиците винаги ще бъдат изкушение. Санкциите са само едната страна на монетата. Истинската превенция изисква място, където адреналинът да е легален.