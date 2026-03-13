Новини
Пътна полиция „развали купона“ на дрифтъри в Павликени

Пътна полиция „развали купона" на дрифтъри в Павликени

13 Март, 2026 13:49 728 8

  • дрифт-
  • джигити-
  • павликени

Стотици джигити под прицела на закона

Пътна полиция „развали купона“ на дрифтъри в Павликени - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Късно вечерта в сряда срещу четвъртък тишината в Павликени беше напът да бъде разкъсана от свистене на гуми и рев на мотори. Вместо „бързи и яростни“ обаче, десетките мераклии за високи скорости се озоваха лице в лице с неочаквани гости – органите на реда.

След светкавична организация в интернет, близо 300 ентусиасти и над 100 автомобила се концентрираха на паркинга на популярен хипермаркет. Планът беше ясен: дрифтове, гонки и демонстрация на конски сили. Да, ама не! Преди първият съединител да бъде пуснат рязко, районът беше буквално обграден от патрулни автомобили.

70 фиша и нито една изгорена гума

Масовите проверки започват мигновено, пресичайки всякакъв опит за незаконни гонки още в зародиш. Радостин Върбанов, началник на сектор „Пътна полиция“ – Велико Търново, не скри, че подобни сигнали са се превърнали в част от „дневното меню“ на униформените.

„Участниците са предимно младежи на възраст между 18 и 25 години. Имаме изградена желязна организация, за да не допускаме подобни опасни прояви по обществените пътища,“ категоричен е Върбанов.

Резултатът от среднощната акция? Над 70 съставени фиша за различни нарушения. Добрата новина е, че благодарение на будните граждани, подали сигнала, до опасни преследвания по улиците така и не се стигна.

Солени глоби и горчив привкус: Какво рискуват джигитите?

За тези, които обичат да „въртят гуми“ на неподходящи места, законът е по-суров от всякога. Ако решите да се правите на състезател в градска среда, бъдете готови за:
Глоба от около 1500 евро;
Отнемане на шофьорската книжка за цяла година;
Спиране на любимия автомобил от движение за срок от 3 месеца.

Къде обаче да карат младите?

Въпреки репресивните мерки, автоексперти са на мнение, че глобите са само временно решение на проблема. Според тях, докато няма специализирани и обезопасени писти, на които младежите да изпускат парата, улиците винаги ще бъдат изкушение. Санкциите са само едната страна на монетата. Истинската превенция изисква място, където адреналинът да е легален.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    5 7 Отговор
    Кви обществени пътища бе милиционерски цървулковец!
    Частен паркинг, единствено собственика може да има претенции!

    Ми хубоо вместо на огромен паркинг ще дрифтят по улиците ще фанете на некому нещата!
    70 акта за кво, за годност на аптечката и измачкана желетка.

    Коментиран от #5, #6

    13:56 13.03.2026

  • 2 Интересно

    4 3 Отговор
    На какво основание са написанити фишове, след като е нямало дрифтинг?
    Може би за направилно паркиране в голям паркинг - ха ха ха...

    14:09 13.03.2026

  • 3 Тъжната истина

    6 2 Отговор
    Мамуната като събере пара и трябва да я изпусне, следователно законите в Република България спират да важат за определен от мамуната период, докато парата не бъде изпусната. Така мамуната се учи, че парата е оправдание на неспазване на законите.

    14:09 13.03.2026

  • 4 Актовете

    1 2 Отговор
    в този случай,отпадат на секундата в съда. Реално няма нарушение.

    14:18 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кво

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Пу ДА ти е@а майката саката да ми дрифтиш на к@ра

    14:20 13.03.2026

  • 7 Коко

    4 1 Отговор
    Фиша си е фиш но шамари трябва за тези шамари.

    14:23 13.03.2026

  • 8 А дано, ама надали

    5 0 Отговор
    Такива гонки и дрифтене има постоянно в София в най-различните райони на студентски град. Имало е, има и продължава да има.
    Същото положение е в провинцията. Русе стана печално известен където дрифтаджиите без малко да блъзнат семейството на шефа на полицията, а след направена забележка го пребиха до смърт. В същият град Русе с идването на пролетта има един дълъг булевард Липник, който става оживен през нощта с гонки, а около мол Русе по цели нощи се дрифти. Естествено полицията нищо не прави защото ще ги набият.

    Проблемът с тия дрифтаджии може да бъде решен много бързо, при това не е нужно някакво специално законодателство, за хулиганство може да ги затварят по бързата процедура и така всичко ще свърши.
    Въпросът е какво правят всичките тия хора, след като всяка нощ правят тези гонки, не ходят ли на работа, не трябва ли да стават рано? Това е отражение на цялостната деградация на държавата.

    14:26 13.03.2026