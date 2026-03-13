Пътна полиция „развали купона“ на дрифтъри в Павликени

Късно вечерта в сряда срещу четвъртък тишината в Павликени беше напът да бъде разкъсана от свистене на гуми и рев на мотори. Вместо „бързи и яростни“ обаче, десетките мераклии за високи скорости се озоваха лице в лице с неочаквани гости – органите на реда.
След светкавична организация в интернет, близо 300 ентусиасти и над 100 автомобила се концентрираха на паркинга на популярен хипермаркет. Планът беше ясен: дрифтове, гонки и демонстрация на конски сили. Да, ама не! Преди първият съединител да бъде пуснат рязко, районът беше буквално обграден от патрулни автомобили.
70 фиша и нито една изгорена гума
Масовите проверки започват мигновено, пресичайки всякакъв опит за незаконни гонки още в зародиш. Радостин Върбанов, началник на сектор „Пътна полиция“ – Велико Търново, не скри, че подобни сигнали са се превърнали в част от „дневното меню“ на униформените.
„Участниците са предимно младежи на възраст между 18 и 25 години. Имаме изградена желязна организация, за да не допускаме подобни опасни прояви по обществените пътища,“ категоричен е Върбанов.
Резултатът от среднощната акция? Над 70 съставени фиша за различни нарушения. Добрата новина е, че благодарение на будните граждани, подали сигнала, до опасни преследвания по улиците така и не се стигна.
Солени глоби и горчив привкус: Какво рискуват джигитите?
За тези, които обичат да „въртят гуми“ на неподходящи места, законът е по-суров от всякога. Ако решите да се правите на състезател в градска среда, бъдете готови за:
Глоба от около 1500 евро;
Отнемане на шофьорската книжка за цяла година;
Спиране на любимия автомобил от движение за срок от 3 месеца.
Къде обаче да карат младите?
Въпреки репресивните мерки, автоексперти са на мнение, че глобите са само временно решение на проблема. Според тях, докато няма специализирани и обезопасени писти, на които младежите да изпускат парата, улиците винаги ще бъдат изкушение. Санкциите са само едната страна на монетата. Истинската превенция изисква място, където адреналинът да е легален.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Частен паркинг, единствено собственика може да има претенции!
Ми хубоо вместо на огромен паркинг ще дрифтят по улиците ще фанете на некому нещата!
70 акта за кво, за годност на аптечката и измачкана желетка.
Коментиран от #5, #6
13:56 13.03.2026
2 Интересно
Може би за направилно паркиране в голям паркинг - ха ха ха...
14:09 13.03.2026
3 Тъжната истина
14:09 13.03.2026
4 Актовете
14:18 13.03.2026
6 Кво
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Пу ДА ти е@а майката саката да ми дрифтиш на к@ра
14:20 13.03.2026
7 Коко
14:23 13.03.2026
8 А дано, ама надали
Същото положение е в провинцията. Русе стана печално известен където дрифтаджиите без малко да блъзнат семейството на шефа на полицията, а след направена забележка го пребиха до смърт. В същият град Русе с идването на пролетта има един дълъг булевард Липник, който става оживен през нощта с гонки, а около мол Русе по цели нощи се дрифти. Естествено полицията нищо не прави защото ще ги набият.
Проблемът с тия дрифтаджии може да бъде решен много бързо, при това не е нужно някакво специално законодателство, за хулиганство може да ги затварят по бързата процедура и така всичко ще свърши.
Въпросът е какво правят всичките тия хора, след като всяка нощ правят тези гонки, не ходят ли на работа, не трябва ли да стават рано? Това е отражение на цялостната деградация на държавата.
14:26 13.03.2026