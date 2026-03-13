Най-новото Ferrari остана без покрив

Ferrari официално представи Amalfi Spider – кабрио версия на най-новия си 2+-местен гранд турер. Дебютирал по-рано днес в Маранело, този нов модел заменя Roma Spider и се представя като изискано „Ferrari за ежедневието“, което не прави компромиси с пистовото си ДНК. Дизайнерският екип на Ferrari, воден от Флавио Манцони, избра изискан петслоен платнен покрив вместо сгъваем твърд покрив. Този избор запазва класическите пропорции на GT с предно-среден двигател, като същевременно предлага модерна техническа естетика.

Напълно автоматичният покрив може да се отваря или затваря само за 13,5 секунди при скорост до 60 км/ч.„Сандвич“ конструкцията на плата е проектирана да осигурява топло- и шумоизолация, сравнима с предишните сгъваеми твърди покриви на Ferrari. Когато е сгънат, покривът е с дебелина едва 220 мм, което максимизира оставащия багажен обем от 172 литра.

В сърцето на Amalfi Spider е най-новата версия на 3,9-литровия V8 с две турбини - F154e. За моделната 2026 година инженерите разширяват границите на награждаваната серия двигатели с нови по-леки разпределителни валове и преработен блок. Така двигателят развива 640 к.с. при 7500 об/мин и 760 Нм въртящ момент.

Въпреки увеличението на теглото с 80 кг спрямо купето, Spider достига същото време за ускорение от 0 до 100 км/ч като купето – 3,3 секунди. Автомобилът продължава да ускорява докато достигне максимална скорост от 320 км/ч. Мощността се управлява от осемстепенна трансмисия с двоен съединител, заимствана от SF90 Stradale.

Шофирането с отворен покрив при високи скорости изисква прецизно управление на въздушния поток. Amalfi Spider разполага с активно задно крило, интегрирано в задната част, което предлага три различни настройки (Low Drag, Medium Downforce и High Downforce). В най-агресивния си режим „High Downforce“ крилото генерира 110 кг. натоварване при 250 км/ч.

За да поддържа тишина в кабината, Ferrari въвежда електрически дефлектор, интегриран в облегалката на задната седалка. Активиращ се с натискане на бутон, той значително намалява турбуленцията и шума, превръщайки дългите пътувания в приятна възможност за разговор дори при отворен покрив.

В интериора Amalfi Spider отбелязва дългоочакваното завръщане на физическите бутони на волана, в отговор на обратната връзка от клиентите относно предишните хаптични интерфейси. Огромният 15,6-инчов цифров приборен панел се допълва от 10,25-инчов централен сензорен екран и опционален 8,8-инчов дисплей за пътника.

Първите доставки се очакват през следващата година с начална цена от около 270 хиляди евро.