Honda се отказва от електрическото семейство "0"

Honda Motor Co. официално обяви прекратяване на производството на своите флагмански модели SUV и седан от серия 0. Японският гигант се готви да погълне огромна финансова загуба, като отписва около 2,5 трилиона йени (около 14 милиона евро) разходи за разработка и активи.

Honda беше изключително откровена за причините, поради които прекратява производството на своите флагмански модели, произвеждани в САЩ. Компанията посочи „нестабилната политическа обстановка“ след премахването на федералния данъчен кредит от 7500 долара за електромобили през септември 2025 година и облекчаването на регулациите за изкопаемите горива от настоящата администрация на САЩ.

Новоналожените мита в САЩ сериозно подкопаха рентабилността на основния бизнес на Honda с бензинови и хибридни автомобили, оставяйки компанията без „резервните средства“, необходими за субсидиране на скъпото внедряване на електромобили.

Със значителното забавяне на приемането на електромобилите в САЩ и Япония, Honda реши, че пускането на пазара на тези нишови модели в момента би довело само до по-големи дългосрочни загуби.

Може би най-трезвото признание в изявлението на Honda беше борбата срещу китайските производители. Компанията призна, че „не е в състояние да доставя продукти, които предлагат по-добра стойност за парите в сравнение с по-новите производители на електромобили“, като конкретно посочи светкавичните цикли на развитие и превъзходните възможности на софтуерно дефинираните превозни средства (SDV) на конкурентите си в Азия.

Докато Honda се фокусираше върху „хардуера“ като пространството в кабината и горивната ефективност, пазарът се преориентира към усъвършенствани AI функции и интегрирани операционни системи – състезание, в което традиционният производител остана назад.

Макар радикалният седан и флагманският SUV да са мъртви, етиката на серията 0 не е напълно изчезнала. Honda потвърди, че ще удвои портфолиото си от хибриди (HEV) като мост към бъдещето.

Honda ще пренасочи фокуса на своята научноизследователска и развойна дейност към въвеждането на хибридни модели от ново поколение в Азия и САЩ, като ще даде приоритет на „стабилните печалби“ пред „радикалната електрификация“.