Новини
Авто »
Honda се отказва от електрическото семейство "0"

Honda се отказва от електрическото семейство "0"

13 Март, 2026 12:00 576 1

  • honda-
  • 0-
  • електромобили

Компанията разкри основните причини

Honda се отказва от електрическото семейство "0" - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Honda Motor Co. официално обяви прекратяване на производството на своите флагмански модели SUV и седан от серия 0. Японският гигант се готви да погълне огромна финансова загуба, като отписва около 2,5 трилиона йени (около 14 милиона евро) разходи за разработка и активи.

Honda беше изключително откровена за причините, поради които прекратява производството на своите флагмански модели, произвеждани в САЩ. Компанията посочи „нестабилната политическа обстановка“ след премахването на федералния данъчен кредит от 7500 долара за електромобили през септември 2025 година и облекчаването на регулациите за изкопаемите горива от настоящата администрация на САЩ.

Новоналожените мита в САЩ сериозно подкопаха рентабилността на основния бизнес на Honda с бензинови и хибридни автомобили, оставяйки компанията без „резервните средства“, необходими за субсидиране на скъпото внедряване на електромобили.

Honda се отказва от електрическото семейство "0"

Със значителното забавяне на приемането на електромобилите в САЩ и Япония, Honda реши, че пускането на пазара на тези нишови модели в момента би довело само до по-големи дългосрочни загуби.

Може би най-трезвото признание в изявлението на Honda беше борбата срещу китайските производители. Компанията призна, че „не е в състояние да доставя продукти, които предлагат по-добра стойност за парите в сравнение с по-новите производители на електромобили“, като конкретно посочи светкавичните цикли на развитие и превъзходните възможности на софтуерно дефинираните превозни средства (SDV) на конкурентите си в Азия.

Honda се отказва от електрическото семейство "0"

Докато Honda се фокусираше върху „хардуера“ като пространството в кабината и горивната ефективност, пазарът се преориентира към усъвършенствани AI функции и интегрирани операционни системи – състезание, в което традиционният производител остана назад.

Макар радикалният седан и флагманският SUV да са мъртви, етиката на серията 0 не е напълно изчезнала. Honda потвърди, че ще удвои портфолиото си от хибриди (HEV) като мост към бъдещето.

Honda ще пренасочи фокуса на своята научноизследователска и развойна дейност към въвеждането на хибридни модели от ново поколение в Азия и САЩ, като ще даде приоритет на „стабилните печалби“ пред „радикалната електрификация“.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    1 0 Отговор
    Че тоа дзвер е по грозен от Ciber track????!!!! Тия ора изтрещеха тотално!😕😕😕

    12:23 13.03.2026