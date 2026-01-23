Продават на търг уникалния роудстър Acura NSX на Тони Старк от филма "Отмъстителите"

Едва ли има фен на киновселената на Marvel, който да не си спомня епичния финал на първия филм за „Отмъстителите“, когато Железният човек потегли в залеза зад волана на зашеметяващ открит суперкар. Е, подгответе портфейлите си, защото именно този футуристичен Acura NSX Roadster, управляван от самия Робърт Дауни-младши, си търси нов собственик. Ексклузивното возило на милиардера филантроп Тони Старк излиза под светлините на прожекторите по време на филмовия фестивал „Сънданс“ в Юта, където ще бъде разиграно на благотворителен търг.

Вълнуващото наддаване ще се проведе в популярната платформа Cars & Bids, а каузата зад него е повече от благородна. Целият приход от продажбата ще бъде дарен на благотворителна организация, посочена лично от бъдещия купувач. Самите Acura също няма да останат по-назад, обявявайки допълнителна финансова инжекция за Института „Сънданс“, с която да подпомогнат развитието на независимите таланти в седмото изкуство.

Онова, което прави този автомобил истинска ценност, е неговата необичайна история. Макар визуално да ни заблуждава, че е предвестник на второто поколение на модела, под уникалните му форми всъщност „бие сърцето“ на класически Acura NSX от 1991 година. Нещо повече – машината е истински ветеран на пътя, като шасито ѝ е навъртяло внушителните 405 555 километра, преди да попадне в ръцете на майсторите от Trans FX.

За да постигнат този специфичен холивудски блясък, дизайнерите са изваяли каросерията ръчно от специална смола и фибростъкло. За по-агресивна стойка купето е „снижено“ до земята с цели 5 сантиметра, а арките са запълнени от масивни 18-инчови колела. Отворим ли вратата обаче, попадаме в позната територия – интериорът е съхранил автентичния дух на 90-те години, като единствената осезаема промяна са новите, по-ергономични седалки, готови за скоростни премеждия.

Естествено, филмовата икона няма да бъде самотна в Grand Hyatt Deer Valley. Acura използва повода, за да демонстрира и актуалната си гама, като новият MDX поема ролята на официален превозвач на фестивала, а компактният му събрат ADX също ще събира погледите на ценителите. И все пак, голямата звезда остава „колата на Старк“, която със своите табели „Stark 33“ е готова да докаже, че понякога филмовата магия е напълно осезаема и... се продава.