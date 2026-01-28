Още подробности за новия голям SUV на Toyota

Toyota подготвя сериозна офанзива в сегмента на големите електрически семейни автомобили, загадъчно обявявайки, че „нещо ново е на хоризонта“. Макар официалният тийзър да показва само силуета на масивен SUV, индустрията вече кипи от спекулации, че това е дългоочакваната изцяло електрическа версия на емблематичния Highlander. С това японският гигант дава ясен знак, че е готов да се изправи лице в лице с конкуренти като Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9.

Анализът на разпространените кадри разкрива поразителна прилика с концептуалния bZ Large SUV, представен преди няколко години. Отличителните черти включват „квадратен“ и мускулест дизайн, подчертан от модерна LED лента, която пресича цялата задна част на автомобила. Въпреки че първоначално проектът се свързваше с електрическото подсемейство bZ, последните слухове сочат, че Toyota може да заложи на утвърденото име Highlander, за да спечели доверието на традиционните си клиенти.

Този нов „гигант“ ще бъде първият електрически модел на марката с три реда седалки

Електрическият всъдеход ще е насочен към големите семейства, които не искат да правят компромис с пространството или екологията. Очаква се производството да бъде локализирано в Кентъки, САЩ, като батериите ще пристигат от новия специализиран завод на компанията в Северна Каролина. Това стратегическо решение подчертава амбициите на Toyota да превземе северноамериканския пазар с локално произведен и технологично усъвършенстван продукт.

Макар техническите характеристики все още да се пазят в тайна, ясно е, че моделът ще предложи впечатляващ вътрешен обем и вероятно ще се позиционира малко по-високо от стандартния Highlander по отношение на лукс и оборудване. С оглед на факта, че официалният дебют се очаква в най-близко бъдеще, любителите на високите технологии и големите SUV автомобили имат пълното основание да следят новините около японската марка с нетърпение.