Електромобилите продължават да се продават добре в Европа през 2026-та

Въпреки че Европейският съюз смекчи позицията си относно пълната забрана на двигателите с вътрешно горене от 2035 година, електрическата вълна се оказва изключително устойчива. Според най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) за януари 2026 година, почти една от всеки пет нови коли, продадени на 32 европейски пазара, е била изцяло електрическа.
Цифрите разкриват, че чистите електромобили вече имат 19,7% пазарен дял, което е значителен скок от 16,7%, регистрирани само преди една година. Този импулс идва дори преди вълната от достъпни електрически автомобили като Renault Twingo и Volkswagen ID.2 да са напълно навлязли в шоурумите. В поразително обръщане на историческите норми, през януари електромобилите официално са изпреварили по продажби дизеловите автомобили, които сега имат едва 7,2% пазарен дял.
Разпределение на пазарния дял: януари 2026 година
Хибриди (HEV): 38,5%
Бензинови (ICE): 22,5%
Електрически (BEV): 19,7% (увеличение от 16,7% през 2025 година)
Plug-in хибриди (PHEV): 10,4%
Дизелови: 7,2%
Volkswagen продължава да отблъсква конкуренцията, за да запази короната си на европейски крал на електромобилите. Немският гигант отчете 17 230 регистрации през януари 2026 година, като този обем се дължи до голяма степен на трайната популярност на хечбека ID.3. Моделната гама на марката показа забележителна последователност, като кросоувърът ID.4 и премиум седанът ID.7 практически поделиха второто място.
Renault си осигури сребърния медал, главно благодарение на взривния успех на ретро-футуристичния 5 E-Tech. Компактният хечбек сам по себе си генерира над 7149 регистрации, доказвайки, че стилът и традицията са мощни оръжия в ерата на електромобилите. Междувременно Skoda зае последната позиция на подиума. Успехът на чешката марка се дължи почти изцяло на новия кросоувър Elroq, който стартира с 8426 регистрации, почти удвоявайки обема на своя събрат Enyaq.
Водещи производители на електромобили по регистрации (януари 2026 година)
Volkswagen: 17 230 броя (водени от ID.3)
Renault: 14 447 броя (водени от 5 E-Tech)
Skoda: 14 022 броя (Водени от Elroq)
1 Баце ЕООД
11:14 26.02.2026
2 А имат
Коментиран от #7
11:18 26.02.2026
3 Дедо Дизел
11:24 26.02.2026
4 Инж. Минчев
Тук политиците и богаташите ни заблуждават, че заплатите били много увеличени през последните години (но кои заплати и доходи?! Техните да!)! Но обикновен човек на 1500 Евро месечна заплата не може да си позволи тези електрики и хибриди. Реалният лизинг на едно ново бензиново Клио е около 200-250 Евро на месец и обикновено е набутващ балонен лизинг.
Затова тук ще се карат Евро 5 и 6 дизели и бензини с АГУ докато може. Всъщност те са и по-екологични, като се отчетат българските реалности.
11:29 26.02.2026
5 Слънчасалия
Коментиран от #6, #8
11:33 26.02.2026
6 В Софармаси
До коментар #5 от "Слънчасалия":продават слънцезащитни кремове за слюнчасали ...
А теслата ще последва всичко краварско там, където му е мястото - в кофата!
11:42 26.02.2026
7 На кого му пука?
До коментар #2 от "А имат":Фолксваген и Рено си продават продукцията и тя се търси. На кого му пука тези коли като лични ли ще ги ползват или като служебни. Никой не ти налага техния избор. Никой не ти бърка в джоба. Не е необходимо да се оправдаваш, че не си като тях.
12:35 26.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Слънчасалия":🚗 Научи се с колко нули се изписва МИЛИОН, че нещо бъркаш в нулите 😉
12:39 26.02.2026