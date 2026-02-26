Електромобилите продължават да се продават добре в Европа през 2026-та

Въпреки че Европейският съюз смекчи позицията си относно пълната забрана на двигателите с вътрешно горене от 2035 година, електрическата вълна се оказва изключително устойчива. Според най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) за януари 2026 година, почти една от всеки пет нови коли, продадени на 32 европейски пазара, е била изцяло електрическа.

Цифрите разкриват, че чистите електромобили вече имат 19,7% пазарен дял, което е значителен скок от 16,7%, регистрирани само преди една година. Този импулс идва дори преди вълната от достъпни електрически автомобили като Renault Twingo и Volkswagen ID.2 да са напълно навлязли в шоурумите. В поразително обръщане на историческите норми, през януари електромобилите официално са изпреварили по продажби дизеловите автомобили, които сега имат едва 7,2% пазарен дял.

Разпределение на пазарния дял: януари 2026 година

Хибриди (HEV): 38,5%

Бензинови (ICE): 22,5%

Електрически (BEV): 19,7% (увеличение от 16,7% през 2025 година)

Plug-in хибриди (PHEV): 10,4%

Дизелови: 7,2%

Volkswagen продължава да отблъсква конкуренцията, за да запази короната си на европейски крал на електромобилите. Немският гигант отчете 17 230 регистрации през януари 2026 година, като този обем се дължи до голяма степен на трайната популярност на хечбека ID.3. Моделната гама на марката показа забележителна последователност, като кросоувърът ID.4 и премиум седанът ID.7 практически поделиха второто място.

Renault си осигури сребърния медал, главно благодарение на взривния успех на ретро-футуристичния 5 E-Tech. Компактният хечбек сам по себе си генерира над 7149 регистрации, доказвайки, че стилът и традицията са мощни оръжия в ерата на електромобилите. Междувременно Skoda зае последната позиция на подиума. Успехът на чешката марка се дължи почти изцяло на новия кросоувър Elroq, който стартира с 8426 регистрации, почти удвоявайки обема на своя събрат Enyaq.

Водещи производители на електромобили по регистрации (януари 2026 година)

Volkswagen: 17 230 броя (водени от ID.3)

Renault: 14 447 броя (водени от 5 E-Tech)

Skoda: 14 022 броя (Водени от Elroq)