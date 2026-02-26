Първи поглед към най-луксозната Lancia

Lancia официално се завръща в играта на флагманските модели, след като шпионски фотографи заснеха първите снимки на изцяло новата Lancia Gamma, която преминава през окончателни тестове за валидиране преди световната си премиера в края на тази година. Докато оригиналната Gamma от 70-те години беше шедьовър на Pininfarina в сегмента на седаните и купетата, прераждането през 2026 година превръща модела в „екзекютив фастбек“ или купе-SUV – тактически ход, за да се конкурира с модели като Polestar 4, Cupra Tavascan и възродения Ford Capri.

Дори под тежка камуфлажна покривка, характерното осветление „calice” на прототипа, дизайнът с три ленти DRL, който се вижда и при новия Ypsilon, е незаменим. Дизайнерите на Lancia са интегрирали и активни аеро затварящи се капаци в долната част на бронята, за да увеличат максимално пробега, докато скритите дръжки на задните врати и елегантната C-колона са фина почит към странната силуетна линия на Berlina от 1976 година. С дължина от около 4,7 метра, този флагман е проектиран да възвърне позицията на Lancia като „елегантната“ алтернатива в премиум портфолиото на Stellantis.

Построена върху гъвкавата платформа STLA Medium, Gamma ще предлага гама от задвижващи системи със „свобода на избор“, което ще му гарантира конкурентоспособност на пазари, където инфраструктурата за зареждане все още е в процес на развитие.

Базовите модели ще използват 1,2-литрова турбокомпресорна трицилиндрова система за мек хибрид, оптимизирана за ефективност в градски условия. Очаква се, че plug-in хибридният вариант ще предлага пробег само на електричество от 80 до 95 километра, което го прави данъчно ефективен избор за представителните автопаркове.

Изцяло електрическата Gamma е оборудвана с масивна 97kWh батерия, като се стреми към пробег от 700 километра, конкурирайки Peugeot E-3008 за короната на най-добрия в класа си. По-малък 73kWh акумулатор също ще бъде наличен за тези, които дават приоритет на теглото и цената.

В ход, който със сигурност ще предизвика коментари сред феновете на Alfisti и Lancia, марката потвърди високопроизводителна версия: Gamma HF Integrale. Въпреки че конкретните данни за мощността остават в тайна, се очаква автомобилът да разполага с двойна моторна система, задвижване на четирите колела с мощност над 320 конски сили, съчетано с шаси, настроено за „вълнуващата елегантност”, с която Lancia някога беше известна на рали етапите.

Gamma ще се произвежда в завода в Мелфи, Италия, а пускането ѝ на пазара е планирано за началото на 2027 година.