Подробности за новия достъпен SUV на Land Rover

25 Февруари, 2026 13:09 1 068 5

Премиерата на Defender Sport ще се състои още в края на настоящата година

Британската легенда Land Rover се подготвя да разтърси пазара на високопроходими автомобили с чисто нов, по-компактен член на семейството, който ще носи името Defender Sport. Очаква се премиерата на това малко технологично бижу да се състои още в края на настоящата година, а първите късметлии ще седнат зад волана му през 2027-а. Според информация на колегите от Auto Express, този модел няма просто да бъде по-малкият брат на иконата Defender, а ще се превърне в директен съперник на задаващия се „бейби“ Gelendvagen.

Дизайнът на новия SUV вече не е пълна енигма, след като папараци успяха да уловят замаскирани прототипи по време на реални тестове. Въпреки камуфлажа, личи ясното вдъхновение от по-големия събрат: масивен преден капак, изключително къси надвеси, гарантиращи добри ъгли на атака, и характерната задна врата, която се отваря настрани. А вътре в купето ни очаква истински дигитален перформънс с огромни екрани, които ще контролират всяка функция на този модерен офроудър.

Интересното е, че британците залагат на два коренно различни характера за своя нов модел. Градските бохеми ще могат да изберат версия с нископрофилни гуми, оптимизирана за асфалтовата джунгла, докато за авантюристите е подготвена истинска офроуд конфигурация. Тя ще включва специални гуми за кал, защитен пластмасов бодикит и сериозно увеличен пътен просвет – идеално за тези, които обичат да газят дълбоко в неизвестното.

Под ламарините обаче се крие най-голямата изненада. Забравете за мириса на дизел или бензин – Defender Sport ще бъде изцяло електрически проект, стъпил върху новата платформа EMA. Инженерите планират версии със задвижване на четирите колела, захранвани от батерии с капацитет между 70 и 90 kWh. Това гарантира, че достъпният SUV не само ще бъде по-щадящ за джоба, но и ще предложи впечатляваща тишина и мощ в момента, в който настъпите педала на газта.

