Бъдещето на Seat е ясно, ето какво ще се случи с марката

26 Февруари, 2026 17:00 888 2

Очаква се да видим няколко обновени модела през следващите години

Бъдещето на Seat е ясно, ето какво ще се случи с марката - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

През последните няколко години, бъдещето на SEAT не бе много сигурно, особено след като Cupra продължава своя път. Сега, бъдещето на испанската марка най-накрая ес изясни. В категоричен ход, за да потуши слуховете за оттеглянето на марката, главният изпълнителен директор на SEAT/Cupra Маркус Хаупт потвърди, че SEAT ще остане „централен стълб“ в стратегията на Volkswagen Group, превръщайки се в отправна точка за клиенти, които все още не са готови да направят скока към изцяло електрифицирани автомобили.

Докато Cupra се подготвя да бъде марка с висока печалба, изцяло електрическа и насочена към определен начин на живот, визията на Хаупт за SEAT се фокусира върху многоетапна хибридизация. В интервю за auto motor und sport Хаупт подчерта, че двете марки изпълняват различни роли. Cupra преследва производителност и престиж, докато SEAT остава ориентиран към обема избор за практична, ориентирана към стойността. В подкрепа на това SEAT получава значителни инвестиции за модернизиране на основната си гама, като по този начин гарантира, че най-продаваните си модели ще отговарят на затягащите се емисионни стандарти Euro 7 и през следващото десетилетие.

Стратегията се отдалечава от подхода на електромобилите, от който някои се опасяваха. Вместо това SEAT ще действа като мост между двигателите с вътрешно горене и електрическите модели за групата.

Най-популярните модели на марката, които претърпяха значителен фейслифт, Ibiza и Arona, ще получат 48V меки хибридни (MHEV) задвижващи системи до 2027 година. Компактният хечбек Leon и Sportstourer версията му са планирани за пълнохибридна (HEV) версия през 2028 година. Това ще бъде последвано от цялостно „значително обновяване“ през 2029 година, с цел да се запази продажбата на Leon с двигател с вътрешно горене заедно с изцяло електрическия Golf от следващо поколение.

SEAT се препозиционира като „вход“ към VW Group – роля, традиционно заемана от Skoda – но с по-младежки, ориентиран към градската среда маркетинг в сравнение с по-зрелия си чешки братовчед.


