Бъдещето на Seat е ясно, ето какво ще се случи с марката

През последните няколко години, бъдещето на SEAT не бе много сигурно, особено след като Cupra продължава своя път. Сега, бъдещето на испанската марка най-накрая ес изясни. В категоричен ход, за да потуши слуховете за оттеглянето на марката, главният изпълнителен директор на SEAT/Cupra Маркус Хаупт потвърди, че SEAT ще остане „централен стълб“ в стратегията на Volkswagen Group, превръщайки се в отправна точка за клиенти, които все още не са готови да направят скока към изцяло електрифицирани автомобили.

Докато Cupra се подготвя да бъде марка с висока печалба, изцяло електрическа и насочена към определен начин на живот, визията на Хаупт за SEAT се фокусира върху многоетапна хибридизация. В интервю за auto motor und sport Хаупт подчерта, че двете марки изпълняват различни роли. Cupra преследва производителност и престиж, докато SEAT остава ориентиран към обема избор за практична, ориентирана към стойността. В подкрепа на това SEAT получава значителни инвестиции за модернизиране на основната си гама, като по този начин гарантира, че най-продаваните си модели ще отговарят на затягащите се емисионни стандарти Euro 7 и през следващото десетилетие.

Стратегията се отдалечава от подхода на електромобилите, от който някои се опасяваха. Вместо това SEAT ще действа като мост между двигателите с вътрешно горене и електрическите модели за групата.

Най-популярните модели на марката, които претърпяха значителен фейслифт, Ibiza и Arona, ще получат 48V меки хибридни (MHEV) задвижващи системи до 2027 година. Компактният хечбек Leon и Sportstourer версията му са планирани за пълнохибридна (HEV) версия през 2028 година. Това ще бъде последвано от цялостно „значително обновяване“ през 2029 година, с цел да се запази продажбата на Leon с двигател с вътрешно горене заедно с изцяло електрическия Golf от следващо поколение.

SEAT се препозиционира като „вход“ към VW Group – роля, традиционно заемана от Skoda – но с по-младежки, ориентиран към градската среда маркетинг в сравнение с по-зрелия си чешки братовчед.