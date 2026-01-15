Продава се уникален екземпляр от "дизеловото прасе" на Mercedes

Една обява, представляваща интерес за почитателите на класическото германско инженерство, привлече вниманието ни. На пазара се появи екземпляр, който буквално пренаписва дефиницията за „ново производство“. Става дума за легендарния Mercedes-Benz S-Class W140, по-известен по нашите географски ширини с респектиращия прякор „Прасе“, чийто километраж е замръзнал на едва 2000 километра. Тази находка, разгласена от автомобилния ентусиаст и „ловец на съкровища“ Рома Урако, е истински бяла лястовица в света на ретро автомобилите.

Онова, което кара колекционерите да затаят дъх, не е само символичният пробег, а необичайната конфигурация на лимузината. Пред нас стои модификацията S300 Turbodiesel, облечена в изключително деликатния и аристократичен цвят „череша“. Да откриеш дизелов Mercedes-Benz от епохата на 90-те в такова състояние, е равносилно на това да намериш игла в купа сено. Обикновено тези машини бяха работните коне на елита, поглъщащи стотици хиляди километри по магистралите на Европа с лекотата на океански лайнер.

Под масивния преден капак се намира трилитровият турбодизелов агрегат със 177 к.с., който феновете на марката боготворят заради неговата пословична здравина и кадифен ход. Трябва да отбележим, че от тази специфична нафтова версия са произведени едва 7 583 бройки, което автоматично изстрелва конкретния екземпляр в орбитата на ексклузивността. Докато повечето негови събратя отдавна са навъртели милиони и са сменили десетки собственици, това " Прасе“ изглежда така, сякаш току-що е напуснал шоурума.

Естетиката на автомобила е непокътната – лаковото покритие сияе с дълбочината на скъпо вино, а интериорът е запазил онази специфична за епохата миризма на кожа и висок клас материали, която съвременните пластмасови алтернативи не могат да репликират. Всяко копче, шев и детайл по каросерията свидетелстват за времето, когато инженерите, а не счетоводителите, диктуваха правилата в Mercedes-Benz.

В света на автомобилния инвестмънт W140 остава последният мохикан на „свръхинженерната“ ера. Фактът, че този седан е оцелял три десетилетия в състояние на клинична чистота, го превръща в движещ се паметник на една по-добра технологична епоха. За ценителите това не е просто транспортно средство, а капсула на времето, която предлага рядката привилегия да притежаваш чисто нова легенда.