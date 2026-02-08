Новини
Супер рядък Mercedes W124 стана собственост на украински колекционер

Супер рядък Mercedes W124 стана собственост на украински колекционер

8 Февруари, 2026

Този конкретен Mercedes-Benz E320 е решен в магнетичния нюанс Designo Grün 252

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато говорим за истинска класика, името Mercedes-Benz W124 изплува в съзнанието почти моментално, но някои екземпляри са толкова далеч от масовата представа за „стара кола“, че граничат с митологията. Именно на такова съкровище се натъкна популярният в средите на „ловците на находки“ блогър Рома Урако. В гаража на украински ценител се появи изумителен Mercedes-Benz E320 Cabriolet от 1996 година, който не е просто поредното лъскаво купе без покрив, а истински пионер в историята на индивидуалния лукс.

Въпросният автомобил е сред първите „клиенти“ на ексклузивната програма Designo, която Daimler-Benz лансира на изложението във Франкфурт през 1995 година. Идеята тогава е била революционна за марката: да се даде пълна свобода на купувача по отношение на цветовете и материалите, стига портфейлът му да е достатъчно дълбок. Този конкретен Mercedes-Benz E320 е решен в магнетичния нюанс Designo Grün 252 – зелено, което сякаш променя дълбочината си под лъчите на слънцето. Интериорът е не по-малко впечатляващ, залагайки на смела комбинация от черна и изумрудена кожа, гарнирана с благородно тъмно дърво.

Любопитен детайл е, че докато седанът W124 вече е станал история към 1996 година, кабриолетът продължава да се сглобява до лятото на 1997-а. Това прави по-късните бройки изключително апетитна хапка за колекционерите. Но тук идва истинската бомба: според експерти само 11 бройки от цялата фамилия W124 са напуснали завода с оригинално Designo лаково покритие и всички до една са били кабриолети. Ето защо намирането на такъв екземпляр е по-трудно от откриването на игла в купа сено.

Историята на този Mercedes-Benz E320 е достойна за роман. Проверката на документите разкрива, че колата не е била поръчана от случаен клиент, а е служила като официален прес-автомобил на Daimler-Benz. Тя е била витрината, чрез която германците са демонстрирали пред журналистите колко далеч може да стигне персонализацията. Клиентът, вписан в информационната карта, е самият концерн. Днес, след години в сянка, тази мобилна скулптура намира нов дом, за да напомня, че истинският инженеринг и стил са вечни.

Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    34 0 Отговор
    От крадените военни помощи ли е?
    Златно биде има ли тоя?

    10:18 08.02.2026

  • 2 Анани

    21 1 Отговор
    Рашките идват.

    10:19 08.02.2026

  • 3 борис джонсън

    36 0 Отговор
    този украинец защо не е на фронта а си купува скъпи коли???

    Коментиран от #4, #5

    10:21 08.02.2026

  • 4 Мурка

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "борис джонсън":

    ЩОТ СЪМ ТИ НА ГОСТИ

    10:22 08.02.2026

  • 5 Боркаа...

    20 0 Отговор

    До коментар #3 от "борис джонсън":

    Зельонска съм! Бугатиту вози многу гадно, затова...

    10:28 08.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 3ере

    21 0 Отговор
    Ще му пратим помощи от богата България

    10:47 08.02.2026

  • 8 Тити на Кака

    21 0 Отговор
    А казват, че нямало полза от военната помощ за Украйна...
    Глупаци!

    10:53 08.02.2026

  • 9 Берлин

    16 0 Отговор
    Тея мизерници ,окрабандерите ,обичат да се хвалят как и къде и колко откраднаха,в кръвта им,имат генетика на просяци,да ги съжалявате.

    10:56 08.02.2026

  • 10 А тоя ,,украински колекционер"...

    13 0 Отговор
    ...,защо не е на фронта?!
    Или ония биячи, с бусовете от ТЦК,са получили тлъста сума,за да не го закачат...!

    11:21 08.02.2026

  • 11 Крум

    6 0 Отговор
    Вместо да дава пари за глупости, по -добре да беше ги дал за благотворителност или да ги даде за нуждите на армията. Държавата му е на път да изчезно или поне половината от нея, той купува ламарини на 30 години

    11:49 08.02.2026

  • 12 Златна украинска тоалитна

    5 1 Отговор
    Искам в мерцедеса.

    11:50 08.02.2026

  • 13 Пропов

    3 0 Отговор
    Статията е за колата, не за собственика. А колата е наистина прекрасна, предпочитам я преди всеки нов модел.
    Ама вие като сте толкова патриотично надъхани и социално ангажирани , що ви управляват и крадат едни и същи селаки тарикати вече над 20 год. Кво сте седнали да четете статийки за коли и да сипвате завист, злоба и омраза към собствениците?! Що не сте на революция да сваляте наглите крадливи политици дето убиват бъдещето вече поколения наред, ами нареждате един народ, който се брани от агресор?!

    12:23 08.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Миндич

    1 1 Отговор
    Ох,улекна ми.Разбрах че 800те милярда дето урсула ще плаща на наш гръб за Украйна не отиват на халост.Каква инвестиция само виждам на снимките.Слава Кокайне!

    12:58 08.02.2026

  • 17 Евродебил

    1 1 Отговор
    Жид украйнски купувай безценни екзотики и няма да се плашиш.Сметките идат при нас,прегърналите евроатлантизма

    13:01 08.02.2026

  • 18 Голям ценител този

    0 0 Отговор
    Но нито седалките са оригинални, нито цвета на купето.

    14:41 08.02.2026