Супер рядък Mercedes W124 стана собственост на украински колекционер

Когато говорим за истинска класика, името Mercedes-Benz W124 изплува в съзнанието почти моментално, но някои екземпляри са толкова далеч от масовата представа за „стара кола“, че граничат с митологията. Именно на такова съкровище се натъкна популярният в средите на „ловците на находки“ блогър Рома Урако. В гаража на украински ценител се появи изумителен Mercedes-Benz E320 Cabriolet от 1996 година, който не е просто поредното лъскаво купе без покрив, а истински пионер в историята на индивидуалния лукс.
Въпросният автомобил е сред първите „клиенти“ на ексклузивната програма Designo, която Daimler-Benz лансира на изложението във Франкфурт през 1995 година. Идеята тогава е била революционна за марката: да се даде пълна свобода на купувача по отношение на цветовете и материалите, стига портфейлът му да е достатъчно дълбок. Този конкретен Mercedes-Benz E320 е решен в магнетичния нюанс Designo Grün 252 – зелено, което сякаш променя дълбочината си под лъчите на слънцето. Интериорът е не по-малко впечатляващ, залагайки на смела комбинация от черна и изумрудена кожа, гарнирана с благородно тъмно дърво.
Любопитен детайл е, че докато седанът W124 вече е станал история към 1996 година, кабриолетът продължава да се сглобява до лятото на 1997-а. Това прави по-късните бройки изключително апетитна хапка за колекционерите. Но тук идва истинската бомба: според експерти само 11 бройки от цялата фамилия W124 са напуснали завода с оригинално Designo лаково покритие и всички до една са били кабриолети. Ето защо намирането на такъв екземпляр е по-трудно от откриването на игла в купа сено.
Историята на този Mercedes-Benz E320 е достойна за роман. Проверката на документите разкрива, че колата не е била поръчана от случаен клиент, а е служила като официален прес-автомобил на Daimler-Benz. Тя е била витрината, чрез която германците са демонстрирали пред журналистите колко далеч може да стигне персонализацията. Клиентът, вписан в информационната карта, е самият концерн. Днес, след години в сянка, тази мобилна скулптура намира нов дом, за да напомня, че истинският инженеринг и стил са вечни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Златно биде има ли тоя?
10:18 08.02.2026
2 Анани
10:19 08.02.2026
3 борис джонсън
Коментиран от #4, #5
10:21 08.02.2026
4 Мурка
До коментар #3 от "борис джонсън":ЩОТ СЪМ ТИ НА ГОСТИ
10:22 08.02.2026
5 Боркаа...
До коментар #3 от "борис джонсън":Зельонска съм! Бугатиту вози многу гадно, затова...
10:28 08.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 3ере
10:47 08.02.2026
8 Тити на Кака
Глупаци!
10:53 08.02.2026
9 Берлин
10:56 08.02.2026
10 А тоя ,,украински колекционер"...
Или ония биячи, с бусовете от ТЦК,са получили тлъста сума,за да не го закачат...!
11:21 08.02.2026
11 Крум
11:49 08.02.2026
12 Златна украинска тоалитна
11:50 08.02.2026
13 Пропов
Ама вие като сте толкова патриотично надъхани и социално ангажирани , що ви управляват и крадат едни и същи селаки тарикати вече над 20 год. Кво сте седнали да четете статийки за коли и да сипвате завист, злоба и омраза към собствениците?! Що не сте на революция да сваляте наглите крадливи политици дето убиват бъдещето вече поколения наред, ами нареждате един народ, който се брани от агресор?!
12:23 08.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Миндич
12:58 08.02.2026
17 Евродебил
13:01 08.02.2026
18 Голям ценител този
14:41 08.02.2026