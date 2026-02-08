Супер рядък Mercedes W124 стана собственост на украински колекционер

Когато говорим за истинска класика, името Mercedes-Benz W124 изплува в съзнанието почти моментално, но някои екземпляри са толкова далеч от масовата представа за „стара кола“, че граничат с митологията. Именно на такова съкровище се натъкна популярният в средите на „ловците на находки“ блогър Рома Урако. В гаража на украински ценител се появи изумителен Mercedes-Benz E320 Cabriolet от 1996 година, който не е просто поредното лъскаво купе без покрив, а истински пионер в историята на индивидуалния лукс.

Въпросният автомобил е сред първите „клиенти“ на ексклузивната програма Designo, която Daimler-Benz лансира на изложението във Франкфурт през 1995 година. Идеята тогава е била революционна за марката: да се даде пълна свобода на купувача по отношение на цветовете и материалите, стига портфейлът му да е достатъчно дълбок. Този конкретен Mercedes-Benz E320 е решен в магнетичния нюанс Designo Grün 252 – зелено, което сякаш променя дълбочината си под лъчите на слънцето. Интериорът е не по-малко впечатляващ, залагайки на смела комбинация от черна и изумрудена кожа, гарнирана с благородно тъмно дърво.

Любопитен детайл е, че докато седанът W124 вече е станал история към 1996 година, кабриолетът продължава да се сглобява до лятото на 1997-а. Това прави по-късните бройки изключително апетитна хапка за колекционерите. Но тук идва истинската бомба: според експерти само 11 бройки от цялата фамилия W124 са напуснали завода с оригинално Designo лаково покритие и всички до една са били кабриолети. Ето защо намирането на такъв екземпляр е по-трудно от откриването на игла в купа сено.

Историята на този Mercedes-Benz E320 е достойна за роман. Проверката на документите разкрива, че колата не е била поръчана от случаен клиент, а е служила като официален прес-автомобил на Daimler-Benz. Тя е била витрината, чрез която германците са демонстрирали пред журналистите колко далеч може да стигне персонализацията. Клиентът, вписан в информационната карта, е самият концерн. Днес, след години в сянка, тази мобилна скулптура намира нов дом, за да напомня, че истинският инженеринг и стил са вечни.