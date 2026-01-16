Shelby пусна мощен и доста по-евтин Mustang, какъвто Ford няма

Докато Ford изглежда напълно погълнат от манията по свръхтехнологичния и недостъпен Mustang GTD, легендите от Shelby American решиха да напомнят на света какво всъщност означава истинското американско удоволствие зад волана. С премиерата на новия Shelby GT350 Convertible за моделната 2026 година, компанията нанася директен удар по консервативната стратегия на Детройт, предлагайки комбинация, която мнозина смятаха за изчезнала: брутална мощ, небе над главата и заветните три педала.

Вятър в косите с 810 конски сили

Новото бижу на Shelby не просто запълва ниша – то създава своя собствена. Докато официалният Mustang GTD залага на затворен покрив и автоматизирана трансмисия, GT350 позволява на пуристите да дирижират симфонията на 5,0-литровия Coyote V8 чрез шестстепенна механична кутия. За тези, които търсят истинско притискане в седалката, версията с компресор Whipple доставя главозамайващите 810 к.с., оставяйки стандартния атмосферен модел (480 к.с.) като „разумен“ избор за ежедневни разходки.

Ексклузивност на половин цена

Едно от най-големите предимства на новото Shelby е неговото позициониране. С начална цена от около 128 000 долара за кабриолета, той изглежда като истинска сделка на фона на исканите над 325 000 долара за заводския GTD. Въпреки това, ексклузивността е гарантирана – президентът на компанията Гари Питърсън вече обяви, че общият тираж за 2026 година (включващ купе и кабриолет) ще бъде ограничен до под 1000 бройки, за да се запази колекционерската стойност на модела.

Технологични детайли и визия

Промените за новия модел не спират до сгъваемия покрив. GT350 идва с изцяло ревизирана предница, включваща агресивен преден капак с екстрактори за горещ въздух, масивен преден сплитер и специфична за модела изпускателна система Borla, чийто тътен е способен да събуди целия квартал. Шасито също е преминало през „терапията“ на Shelby с нови стабилизиращи щанги и понижаващи пружини, гарантиращи, че колата ще стои залепена за асфалта, независимо дали сте на пистата или на крайбрежен булевард.

В свят, който се стреми към пълна автоматизация, Shelby GT350 Convertible е бунтарският вик на една отиваща си ера. Това е автомобил за хора, които не искат компютър да сменя предавките вместо тях и държат да усещат мириса на изгорял бензин, докато слънцето залязва зад хоризонта.