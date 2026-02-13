Продава се един от суперлимитираните Ford-ове GT40 Mk I

Когато легенда от „Льо Ман“ се появи на обикновения асфалт, това винаги е събитие за автомобилните фенове. Точно това се случва в момента в Маями, където RM Sotheby's изважда под светлините на прожекторите истински „Свещен граал“ за колекционерите - Ford GT40 Mk I от 1967 година. Този автомобил не е просто бърза кола, а парче история, оценено на главозамайващата сума между 6.5 и 8 милиона долара.

Конкретният екземпляр, носещ номер на шасито P/1058, е част от една изключително тясна елитарна група. Макар и да са произведени общо 87 бройки от версията Mk I, едва 31 от тях са били конфигурирани за цивилна употреба по обществените пътища. Роден в завода на Ford Advanced Vehicles в Слау, Великобритания, този червен атлет пресича Океана в края на 1966 година, за да служи като „рекламно лице“ на синия овал в Диърборн, преди да бъде изложен в легендарното дилърство Tasca Ford.

За да получи право да се движи сред обикновените коли, този Mk I е преминал през деликатна метаморфоза, наложена от изискванията на FIA Group 4. За разлика от своите спартански състезателни събратя, шосейната версия предлага неочакван за времето си „лукс“: кожени седалки, мек мокет, отопляемо предно стъкло и изящни джанти Borrani. Отпред гордо стои емблемата на Ford, напомняща за родството му с тогавашния Mustang, но под капака нещата са далеч по-сериозни.

Сърцето на този звяр представлява 4.7-литров атмосферен V8 двигател (Ford 289 High Performance), оборудван с автентични карбуратори Weber и петстепенна трансмисия ZF. Това е същата архитектура, която постави Ferrari на колене, но тук тя е опитомена за джентълменско шофиране, без да губи нито грам от своя първичен характер.

Историята на собствеността е чиста като моминска сълза – напълно документирана и преминала през ръцете на знакови колекционери. След прецизна реставрация в Аризона в началото на новия век, автомобилът е върнат към оригиналния си бляскав цвят Carmen Red. През 2021 година двигателят е претърпял основна ревизия, което означава, че новият му собственик няма просто да го държи в гаража, а ще може да чуе автентичния рев на 60-те години при всяко натискане на педала.

С пълен пакет оригинални документи и безупречно досие, този Ford GT40 е една от най-ценните шосейни машини, появявали се някога на публичен търг. Остава само един въпрос: кой ще има достатъчно дълбоки джобове, за да притежава тази икона?