Audi опроверга слуховете: Разработката на нов спортен автомобил продължава

Audi опровергава слуховете, че програмата ѝ за нов електрически спортен автомобил е на път да бъде прекратена. Въпреки вълната от спекулации в бранша, че „Concept C“ – духовен наследник на TT и R8 може да стане жертва на нарастващите разходи за разработка, говорител на Audi официално определи тези информации като „чиста спекулация“. От компанията твърдят, че проектът върви по план, като се планира дебют на пазара в края на 2027 година.

Турбуленцията около Concept C до голяма степен произтича от Porsche. Доклади от Bloomberg и Handelsblatt наскоро намекнаха, че Porsche „преоценява“ електрическите заместители на 718 Boxster и Cayman поради технически сложности и променящи се цели за електромобилите. Тъй като Concept C е планиран да се движи на споделена платформа PPE Sport, разработена съвместно с Porsche, всяко забавяне в програмата на 718 създава огромна финансова пречка за Audi.

Ако Porsche се откаже, Audi ще бъде принудена или да прекрати проекта си, или да продължи разработката на платформата самостоятелно, ход, за който се носят слухове, че ще струва деветцифрена сума. Засега Audi се придържа към плана си. Главният изпълнителен директор Гернот Дьолнер е обвързал голяма част от трансформацията на дизайна на Audi с този автомобил, наричайки го „първото видимо доказателство“ за новата ера на марката.

За разлика от предшествениците си, производствената версия на Concept C ще бъде чисто електрически автомобил без двигатели с вътрешно горене. Audi се ориентира към средно разположена архитектура на батерията поставяйки клетките зад седалките, а не под пода, за да имитира тегловния баланс и ниската позиция на седалките на традиционните суперколи с централно разположен двигател.

Серийният модел ще разполага изключително с покрив тип тарга, който ефективно съчетава ролите на купе и роудстър в един стил на каросерията. Очаква се на пазара да се появи базов модел със задно задвижване, последван от вариант Quattro с два двигателя. Audi също така експериментира с виртуални скоростни кутии и синтезирани звукови тонове, за да подхрани емоцията при движение.

Докато Porsche все още не е взел окончателно решение за 718 EV, Audi продължава с тестовете на прототипите Concept C за използване по пътищата. Ако проектът преодолее настоящите финансови препятствия, очакваме окончателното име на модела, вероятно без обозначенията „TT“ и „R8“,да бъде разкрито през първата половина на 2027 година.