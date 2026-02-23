Polestar се закани на най-мощните "мерцедеси" и "аудита"

Polestar се завръща към корените след бурния финансов период, стабилизиран от спасителната помощ от 900 милиона долара от Geely. Шведската марка представи агресивна тригодишна пътна карта, предназначена да отнеме „премиум“ короната от германската елитна група с висока производителност. До 2028 година Polestar възнамерява да пусне четири нови модела, начело с пълномащабно разширяване на своето подразделение BST („Beast“) в специален под-бранд за висока производителност.

Според главния изпълнителен директор Майкъл Лошелер, мисията е да се отклони Polestar от ролята на поредния производител на луксозни електромобили и да се върне към своето наследство като иноватор, фокусиран върху пистовите състезания. Подобно на BMW M или Mercedes-AMG, емблемата BST ще обозначава варианти, обсебени от твърдостта на шасито, агресивното поведение и ускорение. Тази офанзива започва с предстоящото появяване на Polestar 5 и в крайна сметка ще засегне всеки ъгъл от гамата, от преработения Polestar 2 до изцяло новия Polestar 7.

Начело на атаката е Polestar 5, четириврат гранд турер, който вече се очертава като пряк конкурент на Porsche Taycan Turbo. Построен върху специално изработена платформа от слепени алуминиеви елементи, той използва 800-волтова система и масивна батерия от 112 kWh.

В стандартното си изпълнение Performance, 5 развива 884 к.с. и 1015 Nm въртящ момент. Вътрешни източници обаче предполагат, че вече се работи по версия „Beast“ с емблемата BST, която ще развива над 900 к.с., за да се конкурира с бъдещия електромобил на Mercedes, Audi RS e-tron GT и Tesla Model S Plaid.