Volkswagen преобрази най-бруталния Golf правен някога

19 Февруари, 2026 14:21 1 311 2

Колата бе показана по случай 50-годишнината на GTI

Volkswagen преобрази най-бруталния Golf правен някога - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато Volkswagen е зает с пускането на пазара на Golf GTI Edition 50, юбилеен модел, проектиран да бъде „най-добрият“ GTI за улично каране, марката реши да припомни близкото минало. Марката извади от архива си най-легендарния си модел: GTI W12-650. Първоначално представен в бяло на Wörthersee през 2007 година, концептът е претърпял промяна в емблематичния Tornado Red за 2026 година.

W12-650 остава чудо на инженерството, което съвременните правила за безопасност никога не биха позволили. За да го създадат, инженерите ефективно разрязаха Mk5 Golf на две и поставиха 6,0-литров twin-turbo W12 от Bentley Continental GT на мястото, където преди бяха задните седалки. Двигателят монтиран в средата, изпраща въртящ момент към задните колела чрез шестстепенна автоматична скоростна кутия от Volkswagen Phaeton.

Volkswagen преобрази най-бруталния Golf правен някога

За да не позволи мощността да разкъса колата, VW взе назаем задния мост и спирачките от Lamborghini Gallardo, а предните спирачки са от Audi RS4.Каросерията е разширена с цели 160 мм, което ѝ придава изключително широк силует, който кара дори новия Golf R да изглежда като стандартен модел.

Volkswagen преобрази най-бруталния Golf правен някога

По отношение на производителността, 19-годишният концепт все още може да се справи с новите автомобили. Той ускорява до 100 км/ч за само 3,7 секунди, което е с почти цяла секунда по-бързо от настоящия Golf R. Максималната му скорост от 325 км/ч (202 mph) остава теоретична легенда, тъй като никой никога не е държал официално педала на газта отворен достатъчно дълго, за да я провери.

Volkswagen преобрази най-бруталния Golf правен някога

Докато Edition 50 е колата, която можете да си купите тази година с нейното окачване, настроено за Нюрбургринг, и максимална скорост от 270 км/ч, W12-650 ни напомня, че когато инженерите на Volkswagen са наистина свободни, те могат да създадат интересни автомобили, дори да не достигнат до серийно производство.


  • 1 Когато

    7 1 Отговор
    Са свободни инженерите на ВАГ да вземат да си пооправят качеството на которите.

    15:08 19.02.2026

  • 2 МммНе

    2 0 Отговор
    Не знам кво толкова ги хвалят...голф 4 се скъсах да си би главата поръбовете в покрива му като влизам тесно и ниско по-лесно сядам в Жигули, отколкото в това и возията му същата. Кво са били напреднали толкоз по онова време не знам...но заради тях и дизелите им стана ха тия дивотии с евростандартите. Предпочитам други марки пред тия прехвалени шваби...

    15:00 20.02.2026