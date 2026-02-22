Новини
Авто »
Подробности за най-мощния Tiguan

Подробности за най-мощния Tiguan

22 Февруари, 2026 12:30 509 6

  • volkswagen-
  • tiguan-
  • r-
  • r-line

Сърцето на версията R остава легендарният 2.0 TSI бензинов агрегат, който ще генерира мощност от над 330 конски сили

Подробности за най-мощния Tiguan - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Снежните полигони на Северна Европа се превърнаха в арена за един от най-очакваните дебюти в света на спортните кросоувъри. Фотошпиони успяха да уловят в кадър прототип на новия Volkswagen Tiguan R, който се подготвя да се появи на пазара през 2027 година. Въпреки че германците се опитват хитро да маскират тестовото муле като стандартен модел, опитното око на експерта веднага разпознава „вълка в овча кожа“.

На пръв поглед колата имитира познатата линия R-Line, но детайлите издават истинската му същност. Предната част е получила агресивни, напълно отворени въздухозаборници, които насочват студен въздух към интеркулера, виждащ се ясно зад долната решетка. Хромът е останал в миналото – тук властва гланцираното черно, което придава на предницата далеч по-начумерен и хищен вид. Отзад обаче няма място за съмнение: четири масивни ауспухови тръби, разпределени в два сдвоени накрайника, гордо заявяват присъствието на най-мощната фамилия в семейството на Volkswagen.

За да обуздаят сериозната мощ, инженерите са заложили на сериозен хардуер. Зад 19-инчовите алуминиеви джанти прозират огромни перфорирани спирачни дискове на предната ос – ясен знак, че този SUV е проектиран за екстремно спиране и високи натоварвания. Макар гумите с профил 235/50 R19 да изглеждат по-скоро цивилни, цялостната стойка на автомобила подсказва за значително модифицирано шаси и понижен център на тежестта.

Вътре в купето ни очаква истински спортен храм. Макар интериорът да остава скрит за папараците, традицията на марката повелява наличието на дълбоки седалки тип „корито“, облечени в микс от кожа и алкантара. Логото „R“ ще бъде бродирано на ключови места, а дигиталният кокпит ще получи специфични графики, фокусирани върху оборотите и налягането на турбото. Алуминиеви педали и волан с удебелен захват ще допълват усещането, че не сте в обикновен семеен превозвач, а в машина за адреналин.

Под капака Volkswagen залага на сигурното, изхвърляйки тежките батерии на plug-in хибридите в коша за отпадъци. Сърцето на Tiguan R остава легендарният 2.0 TSI бензинов агрегат, който ще генерира мощност над 330 конски сили. За да бъде в крак с екологичните норми, моторът е подпомогнат от 48-волтова „мека“ хибридна система, която осигурява светкавичен старт и по-плавна работа на седемстепенната DSG трансмисия. Мощността ще се предава към асфалта чрез последната еволюция на системата 4MOTION, а адаптивното окачване DCC Pro ще се грижи за това колата да „залепва“ в завоите.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 по далеч от випваген

    3 0 Отговор
    по пълна кесия и по малко висене по сервизи

    12:32 22.02.2026

  • 2 Пич

    1 0 Отговор
    Само да си опрайм мигачите на V-8 ко, че без мигач не мое да го надминем, и ще види той!

    12:34 22.02.2026

  • 3 ОЛЕЛЕЕ ЕКОТЕРОРИСТ

    0 0 Отговор
    Пак бензин. Олелеееее.

    12:38 22.02.2026

  • 4 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор
    330кс пикова мощност към вала не към колелата при макдимално натоварване чрез турбо при макдимално налягане смяната му на около 50к км е гарантирана струващ колкото батерия на приус.
    Спокойно можете да подминете тоя немски да рак.

    12:41 22.02.2026

  • 5 6135

    0 0 Отговор
    Значи, махате хибридното недоразумение, слагате 3.0 TDI двигателя от Touareg се получава сносна кола.

    12:45 22.02.2026

  • 6 Мнение

    1 0 Отговор
    Toyota Corolla и забравяте за скъпи ремонти и ненадеждност.

    12:48 22.02.2026