Подробности за най-мощния Tiguan

Снежните полигони на Северна Европа се превърнаха в арена за един от най-очакваните дебюти в света на спортните кросоувъри. Фотошпиони успяха да уловят в кадър прототип на новия Volkswagen Tiguan R, който се подготвя да се появи на пазара през 2027 година. Въпреки че германците се опитват хитро да маскират тестовото муле като стандартен модел, опитното око на експерта веднага разпознава „вълка в овча кожа“.

На пръв поглед колата имитира познатата линия R-Line, но детайлите издават истинската му същност. Предната част е получила агресивни, напълно отворени въздухозаборници, които насочват студен въздух към интеркулера, виждащ се ясно зад долната решетка. Хромът е останал в миналото – тук властва гланцираното черно, което придава на предницата далеч по-начумерен и хищен вид. Отзад обаче няма място за съмнение: четири масивни ауспухови тръби, разпределени в два сдвоени накрайника, гордо заявяват присъствието на най-мощната фамилия в семейството на Volkswagen.

За да обуздаят сериозната мощ, инженерите са заложили на сериозен хардуер. Зад 19-инчовите алуминиеви джанти прозират огромни перфорирани спирачни дискове на предната ос – ясен знак, че този SUV е проектиран за екстремно спиране и високи натоварвания. Макар гумите с профил 235/50 R19 да изглеждат по-скоро цивилни, цялостната стойка на автомобила подсказва за значително модифицирано шаси и понижен център на тежестта.

Вътре в купето ни очаква истински спортен храм. Макар интериорът да остава скрит за папараците, традицията на марката повелява наличието на дълбоки седалки тип „корито“, облечени в микс от кожа и алкантара. Логото „R“ ще бъде бродирано на ключови места, а дигиталният кокпит ще получи специфични графики, фокусирани върху оборотите и налягането на турбото. Алуминиеви педали и волан с удебелен захват ще допълват усещането, че не сте в обикновен семеен превозвач, а в машина за адреналин.

Под капака Volkswagen залага на сигурното, изхвърляйки тежките батерии на plug-in хибридите в коша за отпадъци. Сърцето на Tiguan R остава легендарният 2.0 TSI бензинов агрегат, който ще генерира мощност над 330 конски сили. За да бъде в крак с екологичните норми, моторът е подпомогнат от 48-волтова „мека“ хибридна система, която осигурява светкавичен старт и по-плавна работа на седемстепенната DSG трансмисия. Мощността ще се предава към асфалта чрез последната еволюция на системата 4MOTION, а адаптивното окачване DCC Pro ще се грижи за това колата да „залепва“ в завоите.