Експерти посочиха 10-те най-добри семейни кросоувъра под 20 хил. евро

Европейският пазар на семейни кросоувъри е по-претъпкан от всякога, но последните експертни оценки на WhatCar определиха десет модела, които според тях се представят най-добре. Ако търсите идеалния баланс между практичност и цена, класацията предлага комбинация от опитни ветерани и премиум модели с изключителни постижения.

Начело е Skoda Karoq, който според собствениците продължава да бъде еталон за разумното семейно шофиране, основно заради системата за седалки VarioFlex, която ви позволява да плъзгате или да премахвате задните седалки напълно. В комбинация с окачване, което дава предимство на комфорта и съотношение цена-качество, което е трудно да се надмине, той остава златният стандарт за средно голям семеен транспорт.

На второ място в класацията е SEAT Ateca, който донякъде се припокрива с първото място. За шофьорите, които все още не са се примирили с „бащинския режим“, Ateca предлага най-прецизното управление в класа си, като се усеща по-скоро като пъргав хечбек, отколкото като висок SUV. Въпреки че споделя структурното си ДНК с Karoq, испанският му братовчед заменя част от мекото си возене с прецизност на кормилното управление и усещане за пътя. Най-голямото му препятствие остава интериорът, който изглежда малко безинтересен в сравнение с френските или немските конкуренти от премиум сегмента, но просторният багажник и привлекателната динамика на шофиране го държат на върха в класацията.

BMW X1 заема третото място, доказвайки, че луксът и семейният живот могат да съществуват едновременно. Предпоследното поколение на X1 впечатлява критиците с просторен интериор, който опровергава компактните му размери. Мултимедийната система iDrive продължава да е лидер в индустрията по лекота на използване по време на шофиране, а ранните данни за надеждността на моделите показват, че това е един от най-надеждните премиум избори на пазара. Той предлага статуса и качеството на материалите, които много семейства желаят, без да жертва 500-те литра багажно пространство, необходими за пътуване по време на почивка.

Извън подиума класацията показва разнообразен пейзаж от алтернативи. Dacia Duster остава кралят на бюджетно ориентираните, докато Peugeot 3008 и Kia Sportage/Hyundai Tucson продължават да печелят купувачите с футуристичните си, технологични интериори. Интересно е, че в списъка са включени и модели, които вече не се предлагат като Renault Kadjar, който беше заменен от Austral, както и Skoda Yeti, която запазва легендарния си статут сред семействата заради своята ексцентрична, квадратна практичност.