Експерти посочиха 10-те най-добри семейни кросоувъра под 20 хил. евро

24 Февруари, 2026 16:08

Галин Ганев

Европейският пазар на семейни кросоувъри е по-претъпкан от всякога, но последните експертни оценки на WhatCar определиха десет модела, които според тях се представят най-добре. Ако търсите идеалния баланс между практичност и цена, класацията предлага комбинация от опитни ветерани и премиум модели с изключителни постижения.

Начело е Skoda Karoq, който според собствениците продължава да бъде еталон за разумното семейно шофиране, основно заради системата за седалки VarioFlex, която ви позволява да плъзгате или да премахвате задните седалки напълно. В комбинация с окачване, което дава предимство на комфорта и съотношение цена-качество, което е трудно да се надмине, той остава златният стандарт за средно голям семеен транспорт.

На второ място в класацията е SEAT Ateca, който донякъде се припокрива с първото място. За шофьорите, които все още не са се примирили с „бащинския режим“, Ateca предлага най-прецизното управление в класа си, като се усеща по-скоро като пъргав хечбек, отколкото като висок SUV. Въпреки че споделя структурното си ДНК с Karoq, испанският му братовчед заменя част от мекото си возене с прецизност на кормилното управление и усещане за пътя. Най-голямото му препятствие остава интериорът, който изглежда малко безинтересен в сравнение с френските или немските конкуренти от премиум сегмента, но просторният багажник и привлекателната динамика на шофиране го държат на върха в класацията.

BMW X1 заема третото място, доказвайки, че луксът и семейният живот могат да съществуват едновременно. Предпоследното поколение на X1 впечатлява критиците с просторен интериор, който опровергава компактните му размери. Мултимедийната система iDrive продължава да е лидер в индустрията по лекота на използване по време на шофиране, а ранните данни за надеждността на моделите показват, че това е един от най-надеждните премиум избори на пазара. Той предлага статуса и качеството на материалите, които много семейства желаят, без да жертва 500-те литра багажно пространство, необходими за пътуване по време на почивка.

Извън подиума класацията показва разнообразен пейзаж от алтернативи. Dacia Duster остава кралят на бюджетно ориентираните, докато Peugeot 3008 и Kia Sportage/Hyundai Tucson продължават да печелят купувачите с футуристичните си, технологични интериори. Интересно е, че в списъка са включени и модели, които вече не се предлагат като Renault Kadjar, който беше заменен от Austral, както и Skoda Yeti, която запазва легендарния си статут сред семействата заради своята ексцентрична, квадратна практичност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахихи

    18 2 Отговор
    Ваг реклама хихи.

    16:16 24.02.2026

  • 2 За втора

    12 1 Отговор
    ръка цена ли говорим, защото под 20к Евро нова кола няма, камо ли 3008, а какво остава за Х1.

    16:38 24.02.2026

  • 3 запознат

    17 2 Отговор
    Извън Европа може и да има такива цени .Нас обаче ни цакат с двойни на нормалните цени . Веднага ви давам пример от преди 2 години .Тойота РАВ 4 в САЩ тогава беше 26 000 долара , а в България абсолютно същата струваше 91 000 лева

    Коментиран от #5, #8

    16:56 24.02.2026

  • 4 хаха

    1 0 Отговор
    Тук нущо се пенят коментиращи. Какво толкова, че дали 20000 в статията за Пежо, дето се продава за 34000? Там някакви си 80-100% отклонение не са проблем.

    17:36 24.02.2026

  • 8 Сравняваш

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "запознат":

    почети ябълки с круши или да кажем 2 различни вида ябълкии. Имасш ралзично данъчно облагане, различни акцизи и такси, какток и различни изисквания към автомобилите като цяло. Да не говорим че дори нивата на оборудване се различават.

    Коментиран от #12

    18:00 24.02.2026

  • 9 Ерудиран автор

    2 0 Отговор
    В оригиналната статия на WhatCar колите не са класирани. Няма първа , няма втора, трета..

    Просто показват 10 семейни сув за под 10 000 паунда

    Коментиран от #10

    18:08 24.02.2026

  • 10 Британския

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ерудиран автор":

    пазар е в Европа, ама е толкова различен от този на континента... че е трудно сранението изобщо.

    18:16 24.02.2026

  • 11 ицо

    5 0 Отговор
    йетито е с двигател еднодневка

    18:28 24.02.2026

  • 12 запознат

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сравняваш":

    Едни и същи екстри , съвсем еднакви коли ,сравнявал съм всичко подробно и накрая ми я внесоха от САЩ ,ела да ти я покажа .

    18:58 24.02.2026