Москвич подготвя бизнес седан, който да замени Toyota Camry

Възродената марка Москвич, която прпави копия на китайски коли, се подготвя за масирана офанзива в един от по-престижните пазарни сегменти, като амбициите на завода се прицелват право в короната на бизнес седаните. След като дълги години Toyota Camry беше негласният еталон за комфорт и статус в Русия, днес заради санкциите тази ниша зее празна, а ръководството на марката е решено да я запълни с нов флагман от амбициозната линия „М“.

Първият човек в управлението на предприятието потвърди, че след внимателен анализ на пазара, изборът на следващия тип каросерия е паднал именно върху класическия бизнес седан. Търсенето на подобни машини остава високо – от нуждите на държавната администрация и корпоративните флотилии до високия клас таксиметрови услуги и частните клиенти, които не крият симпатиите си към новите източни предложения на пазара.

Новата фамилия „М“, която направи своя официален дебют в началото на март 2026 година, вече постави основите с кросоувърите M70 и M90. Тези модели използват солидната технологична база на британската марка MG, част от мощния китайски концерн SAIC. Това дава сериозни козове в ръцете на Москвич, тъй като в портфолиото на партньорите им вече съществува модерен седан, дебютирал миналата година, който е готов да послужи за технически донор.

Макар точният график за пазарната премиера все още да се пази в тайна, посоката е ясна: създаване на автомобил, който да предложи познатото усещане за лукс и надеждност, но с модерен привкус. Битката за наследството на Camry обещава да бъде гореща, а Москвич уж изглежда готов да се завърне в голямата игра на асфалта. Но дали това ще се превърне в реалност...