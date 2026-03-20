Новини
Авто »
Москвич подготвя бизнес седан, който да замени Toyota Camry

20 Март, 2026 10:36 821 10

  • москвич-
  • бизнес седан

Заводът планира да разшири новата линия "М"

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Възродената марка Москвич, която прпави копия на китайски коли, се подготвя за масирана офанзива в един от по-престижните пазарни сегменти, като амбициите на завода се прицелват право в короната на бизнес седаните. След като дълги години Toyota Camry беше негласният еталон за комфорт и статус в Русия, днес заради санкциите тази ниша зее празна, а ръководството на марката е решено да я запълни с нов флагман от амбициозната линия „М“.

Първият човек в управлението на предприятието потвърди, че след внимателен анализ на пазара, изборът на следващия тип каросерия е паднал именно върху класическия бизнес седан. Търсенето на подобни машини остава високо – от нуждите на държавната администрация и корпоративните флотилии до високия клас таксиметрови услуги и частните клиенти, които не крият симпатиите си към новите източни предложения на пазара.

Новата фамилия „М“, която направи своя официален дебют в началото на март 2026 година, вече постави основите с кросоувърите M70 и M90. Тези модели използват солидната технологична база на британската марка MG, част от мощния китайски концерн SAIC. Това дава сериозни козове в ръцете на Москвич, тъй като в портфолиото на партньорите им вече съществува модерен седан, дебютирал миналата година, който е готов да послужи за технически донор.

Макар точният график за пазарната премиера все още да се пази в тайна, посоката е ясна: създаване на автомобил, който да предложи познатото усещане за лукс и надеждност, но с модерен привкус. Битката за наследството на Camry обещава да бъде гореща, а Москвич уж изглежда готов да се завърне в голямата игра на асфалта. Но дали това ще се превърне в реалност...


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    4 5 Отговор
    И защо Москвич са се прицелили толкова ниско в някаква си Тойота?

    10:42 20.03.2026

  • 2 Танас

    6 2 Отговор
    Вицове биз

    10:44 20.03.2026

  • 3 Тъпа ушанка

    6 3 Отговор
    Тези от Москвич са за Сатиричния театър. Хихихи.

    10:46 20.03.2026

  • 4 Един друг

    6 0 Отговор
    Москвич заменя Тойота Камри, която е спечелила 18 пъти приза кола на годината в САЩ? Тия в Мордор какво пият?

    Коментиран от #6

    10:50 20.03.2026

  • 5 Лол

    1 0 Отговор
    Браво, и руснаците са умни като китайските комунисти. На тях въобще не им трябва да крадат от Запада, те могат и сами, защото притежават прекрасен вкус.

    10:58 20.03.2026

  • 6 2554

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Един друг":

    Пият одеколон Тройной или Красня Москва, че водката е дефицитна

    Коментиран от #8

    10:59 20.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А най

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "2554":

    Вече боршияк ,чи ифтин

    11:05 20.03.2026

  • 9 зле

    0 0 Отговор
    ъаааааааауууууууу лаууу лау аххх еххх охххх

    11:05 20.03.2026

  • 10 Гошо

    0 0 Отговор
    Жестокооооо !!!

    11:14 20.03.2026