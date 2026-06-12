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Костадинов: Публична тайна е, че българските външни министри се посочват от чужди посланици

Костадинов: Публична тайна е, че българските външни министри се посочват от чужди посланици

12 Юни, 2026 14:16 1 534 46

  • костадин костадинов-
  • външни министри-
  • назначения

Настояваме Румен Радев да даде конкретна информация водят ли се разговори с турската страна за предоставяне на концесия на магистрали

Костадинов: Публична тайна е, че българските външни министри се посочват от чужди посланици - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Публична тайна е, че българските външни министри се посочват от чужди посланици, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна и попита кой е назначил настоящия външен министър на страната Велислава Петрова.

Моят въпрос е към министър-председателя: „Кой ви назначи външния министър“, защото е публична тайна, че българските външни министри се посочват от чужди посланици, каза Костадинов. По негови думи „госпожата, която се държи като служител на чужда държава в собственото ни външно министерство, е изключително неадекватен избор“.

Настояваме Румен Радев да даде конкретна информация водят ли се разговори с турската страна за предоставяне на концесия на магистрали, добави Костадинов.

Вчера министърът на външните работи на България Велислава Петрова се срещна с турския си колега Хакан Фидан.

Вчера като българин изпитах унижение, срам и позор от начина, по който нашият външен министър посрещна този на Турция, каза лидерът на „Възраждане“. Не бива и не трябва да ставаме свидетели на подобен позор, посочи той.

По думите на Костадинов в рамките на две седмици сме станали свидетели на „два поредни гола във вратата на българския национален интерес“.

„Първо – миналата седмица в България беше посрещнат гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който абсолютно ултимативно каза, че настоява България да продължи да дава вода на Гърция, въпреки че спогодбата за това изтече“, каза Костадинов. Турция поставя вече претенции и за земята на България. Турският външен министър дойде и каза, че ако искаме да предоговорим условията на договора с „Боташ“, трябва да разговаряме за изграждането на магистрала „Черно море“ и съвместни проекти в областта на енергетиката, посочи още той.

Имаме притеснения и неофициална информация – дали не са водени разговори за водите на Тунджа и Марица, защото миналата и по-миналата година турците поставиха този въпрос, допълни Костадинов.

България е държава със затихващи функции, благодарение на вас, които гласувате за евроатлантическата тълпа в този парламент, каза той.

Според него поведението на нашите съседи показва неуважение към България и „ние не можем да им се сърдим“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая

    50 5 Отговор
    със свещ ли я търсиха из провинцията ?

    Коментиран от #6

    14:18 12.06.2026

  • 2 честен ционист

    40 4 Отговор
    Каква тайна да е, тази новата, даже заваля българския.

    Коментиран от #4, #7

    14:19 12.06.2026

  • 3 Пламен

    21 39 Отговор
    То и с болхарските копейки е така.
    Болен Сидерофф , Костя Копейкин ... Кой е следващия ?

    Коментиран от #35

    14:21 12.06.2026

  • 4 В нейния

    33 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    край така говорят , а литературния български език ѝ е чужд на биоложката !

    Коментиран от #8

    14:22 12.06.2026

  • 5 Митрофан Медведев

    13 37 Отговор
    Коцето вероятно има предвид руският посланик .

    14:22 12.06.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тая":

    Със свещ, ама не из провинцията, а из списъка имена от британското посолство,
    а свещта не е била запалена😉❗

    14:23 12.06.2026

  • 7 Ами

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Заваля приказките, от многото цугтромбони езика не може да стои на едно място!

    14:23 12.06.2026

  • 8 честен ционист

    25 3 Отговор

    До коментар #4 от "В нейния":

    Така говорят тези, които са учили на запад и са изкоренили от езика си българското -Ъ и са го заменили с нещо като -ам. Плюс това министърката просто превежда в движение мислите си, които втрвят на английски и се получава много смешно.

    14:24 12.06.2026

  • 9 Дориана

    8 43 Отговор
    Костадинов да спре с агресивната си риторика, защото точно той и Възраждане са силно националистическа партия , която изобщо няма място в Парламента .Точно обратното на неговата фалшива популистка пропаганда Външния министър от прогресивна България е най- добрия от всички министри, които досега сме имали. Противно на риториката на Костадинов външния министър от Прогресивна България работи за Националните интереси на България уравновесено и с мисъл за приоритетите на българския народ. По- стабилен министър не сме имали., който не се подмазва и рабополепничи пред Европейските лидери.както правеха министрите на Борисов и ППДБ.

    Коментиран от #26, #42

    14:27 12.06.2026

  • 10 Външните

    14 1 Отговор
    се посочват от посланици, ама и невъншните рундьови са гламави

    14:29 12.06.2026

  • 11 ААААА

    16 1 Отговор
    Доста странна търговска сделка. По силата на някаква обща и мъглива дакларация се први търговска сделка, чиито текст никой никога не е нито виждал, нито чувал. Ако за някой обща декларация и търговска сделка са еднакви понятия, защо тогава по силата на общата декларация за сътрудничество с Америка визите за САЩ продължават да се изискват.

    14:29 12.06.2026

  • 12 Даааа

    32 2 Отговор
    Цялата но държава е разграбена, унищожена и срината. За годините на демокрация Западния свят постигна целите си - разкостоха и изнесоха на скрап заводите ни за да ,,инвестират" в нови, които изнасят там където им е угодно без да плащат данъци или някакви минимални. Заплати- африкански. Убитото селско стопанство и животновъдство - умишлено! Токът- продаден, американски, АЕЦ- ът умишлено скопен, за да си го приберат, безплатно и скоро. Водите ни - отбити, защото видиш ли им трябват! Храната ни - отрова, дрехите ни вносни и некачествени, децата ни - полуграмотни джендъри, пенсионерите ни на фотосинтеза и Божията благословия (да ги лекува). Животът ни на кредит, усмивката ни в мечтите! Това са 80 % от хората. Останалите са мафиоти, крадци и обирджии.

    14:30 12.06.2026

  • 13 Феникс

    19 3 Отговор
    И какво от това , така се управлява колония, като и инсталираш министри и политици!

    14:31 12.06.2026

  • 14 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Чамова е правила биооръжия в Кеймбридж на основата на Ковид, Морбили и Колит.Да не мислите че епидемията от Морбили в България е случайно.

    14:31 12.06.2026

  • 15 Благой от СОФстрой

    9 21 Отговор
    "Костадинов: Публична тайна е," че тоа идва от "ГЕТОТО срещу Варненската гара" деTо се e учил и възпитавал B лилаво!

    14:32 12.06.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 5 Отговор
    Не само въшния министър.
    Всички българската стратегически проекти " Белене ", Бургас - Александрополис, Южен поток- са спряни от турски агенти

    14:33 12.06.2026

  • 17 Благой от СОФстрой

    5 12 Отговор
    "Костадинов: Публична тайна е," че тоа идва от "ГЕТОТО срещу Варненската гара" деTо се e учил и възпитавал B лилаво!

    14:36 12.06.2026

  • 18 АСТРОЛОГ

    9 21 Отговор
    Костадинов! Голям почитател съм ти, но от време навреме преиграваш яко.

    Коментиран от #29

    14:36 12.06.2026

  • 19 Летец Пешеходец

    16 4 Отговор
    Продажни комунета управляват България от 9 Септември 1944 година. Дворцовият Преврат от 10 Ноември 1989 само създаде илюзията за някаква промяна. Но в действителност продължиха да ни управляват разни комунисти- бивши, настоящи, ченгета от ДС, доносници, техните наследници и прочие болшевишка измет.

    14:48 12.06.2026

  • 20 На същото мнение съм

    11 4 Отговор
    Абсолютно неадекватен избор!

    14:53 12.06.2026

  • 21 Коце, Боце, не бъди страхлива

    7 5 Отговор
    мишка и конкретизирай - ционисткото посолство!

    14:58 12.06.2026

  • 22 идиоти вън

    8 2 Отговор
    Жалко е но е истина!!!! И кой ни докара до тук?!?!?

    14:59 12.06.2026

  • 23 Хммм

    4 2 Отговор
    Публичен си ти и тая дето те е родила

    15:02 12.06.2026

  • 24 Кажи Коце

    6 6 Отговор
    Кажи ми Коце, моля, като си толкова добър хидроинженер, ако не "даваме вода на Гърция" за какво по -полезно може да я ползваме?
    Или да питам Доган?

    Коментиран от #27, #33

    15:04 12.06.2026

  • 25 Тома

    9 3 Отговор
    Костя не само външните министри ами целия министерски съвет обслужва евродж.и краварите.За това сме на това диридже.Българите избягаха да работят в чужбина а тука идват хората на Радж Капур да ни работят.

    15:09 12.06.2026

  • 26 2234

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Абе Дорианче ти чуваш ли се кви ги приказваш, това разголеното ли е добър министър? Ти съвсем изплиска лигена.

    Коментиран от #36

    15:11 12.06.2026

  • 27 Като водата ни е вповече

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Кажи Коце":

    Какво ще я правят тази вода Гърците? И при тях, като и при нас. Еднакво вали и не са останали само на нашите реки?

    15:12 12.06.2026

  • 28 Мдаа

    4 4 Отговор
    Както и лидерите на проруските партии !

    15:13 12.06.2026

  • 29 Край

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "АСТРОЛОГ":

    А точно уцели. И аз съм му фен на Коста щото ги храни яко и наред обаче понякога за да си докаже тезата прибягва до спекулативни твърдения които са на ръба на лъжата.

    15:14 12.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хмм

    8 0 Отговор
    ако това беше вярно, външният министър щеше да е от ДБ или ПП, надеждата например, Радев няма кадри за всичко, тази министърка е само проформа, външната политика я води самият Радев, тя е работила в министерството, била е зам. министър, откъде да знае, че дори не може да се облече като хората

    Коментиран от #38

    15:16 12.06.2026

  • 32 Нормално

    4 0 Отговор
    Поредно назначение на човек от кръстовище. С каква националност е кръстовището е доста важно, защото за разлика от нашите безлични кръстопътища, по чуждите стоят "палки" насочващи и разпределящи потоци - финансови, човешки, транспортни, военни, прислуга, терористични, на порциите.

    15:16 12.06.2026

  • 33 Край

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Кажи Коце":

    Можем да я бутилираме и да и я продаваме като минерална или пък да я правим на алтаи или лимонада и пак да им я продаваме. Много ми е интересно гърците ако кажат че не пускат нашата вода на тяхна територия къде ще складираме...

    15:17 12.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Адрес 4000

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Те oрките като си избират глашатаи за България имат предпочитания към определен етнос...
    Справка: Устичката ,Костя Максудата и Женя ватманката
    Абре да питам тоя независимия кво правеше онзи ден в СополЯ ?Oбграден от традиционни жендъри като Женя ватмана и устичката.

    15:18 12.06.2026

  • 36 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "2234":

    Не им обръщайте внимание на такива като Дорианчето! Те са спуснати от някого за да изпълняват чужди нареждания и да защитават чужди интереси!

    България е една от най-изчезващите и разрушени държави!
    Във вторият по големина град Пловдив, няма нови пътни маркировки вече години наред!
    За качеството на пътищата изобщо няма да споменавам! Вече се радваме, ако целият автомобил не влиза в съответната дупка, значи пътят е ОК (да ползвам и аз тази чуждица)!

    На база горното, както и гигантската инфлация, поради натикването на страната ни насила и с фалшиви данни в заробвозоната, ние (като държава) ще трябва да даваме солидарно и едни милиарди за режима в укрия???
    Затваряме и тецовете, подаряваме реките на Гърция и Турцияe, доставяме оръжия за укрия и глажданско летище за фащ, което ни прави страна в два военни чужди конфликта?!

    ДЪРЖАВАТА НИ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ПОРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, А ТАКИВА КАТО ДОРИАНЧЕТО СИ МИСЛЯТ, ЧЕ ГИ ВАЛИ ЗЛАТЕН ДЪЖД!

    НАРОДЕ, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЕ СЪБУДИШ И ЩЕ СЕ ОБЕДИНИШ, ЗА ДА СВАЛИШ ТЕЗИ МУЖДОПОКЛОННИ ПРЕСТЪПНИЦИ ДЕТО ТЕ УПРАВЛЯВАТ ВЕЧЕ НАД 3 ДЕСЕТИЛЕТИЯ!
    САМО СЕ НАДЯВАМ ДА НЕ Е ТВЪРДЕ КЪСНО!!!

    Коментиран от #45

    15:19 12.06.2026

  • 37 Край

    7 0 Отговор
    Чамова ли е букова ли е, глава ли е не знам обаче излизаше от роклята като ... само където зърно не извади. А можеше да реши боташкия казус със замах.

    Коментиран от #39

    15:20 12.06.2026

  • 38 Това е опасно

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хмм":

    Външният министър е много важен и трябва да бъде човек с опит. Твърде самоуверено е премиерът да си мисли, че може да управляма външната политика сам и по такъв начин.

    15:23 12.06.2026

  • 39 мдаа

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Край":

    Политиката не е като игра на покер, за да разсейваш противника с голо рамо.😏

    15:26 12.06.2026

  • 40 Шмекер Копейкин празнодумеца

    5 3 Отговор
    Каквито и глупости да дърдори cKoneйкин, само едно е ясно със сигурност - нищо не следва от това.
    Празни приказки, омесени с лъжи, полуистини и внушения, безсмислено е даже да се слуша.

    Той кога ще поеме отговорност за разгрома на партията си? Ще постъпи ли поне веднъж като мъж и да си подаде оставката ?!

    15:31 12.06.2026

  • 41 Възpожденец 🇧🇬

    5 2 Отговор
    Къстадин със сигурност не е българин ! Както етнически, така и по убеждение.
    Той е един руски циraнин !

    15:32 12.06.2026

  • 42 Ма коя

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    си ти, та да казваш кой каква риторика да има, ма? Истината ако не ти изнася, Аре у лево!

    15:34 12.06.2026

  • 43 Дръдрън

    3 2 Отговор
    Само копейкин е независим и неподкупен, "всички други са маскари"

    :))))

    15:41 12.06.2026

  • 44 Костя дъ Простя

    2 2 Отговор
    Е толкова жалък .

    А Тебе не те ли назначават от ПАСОЛЯ
    Бре Продажен Гагауз?

    15:50 12.06.2026

  • 45 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мнение":

    Да да Ще се събуди .....?? На муткин ден ще се събуди ,тоя народ е приспиван векове с почти никаква пролука има там едни 30 години дето са ни яли калая и власи и руснаци и сърби !После всичко е лека нощ ,докато имаше училища и нямаше интернет още четеше и слушаше радио "Свобода" или БиБиСи или Свободна Европа ! Сега всеки има телефон интеренет и МНЕНИЕ !Всеки знае и може по 10 и по 20 пъти ! Затъпя народа а за децата е направо страшно ,дрога ,лупане на по 12 -14 години пиене !Няма нищо да стане помни ми думата ,даа жалко е но е истината гола и не гримирана !А политиците да си говорят каквото искат ,откакто ги "Избираме" все са на "ЩЕ ЩЕ ЩЕ "

    15:52 12.06.2026

  • 46 Кой, кой

    1 0 Отговор
    На кое кръстовище намериха тази женица облякоха я с рокличка с голи рамене, цепки и я назначиха да осигурява сигулността на държавата.

    16:00 12.06.2026

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