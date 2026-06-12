Костадинов: Публична тайна е, че българските външни министри се посочват от чужди посланици

Публична тайна е, че българските външни министри се посочват от чужди посланици, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна и попита кой е назначил настоящия външен министър на страната Велислава Петрова.

Моят въпрос е към министър-председателя: „Кой ви назначи външния министър“, защото е публична тайна, че българските външни министри се посочват от чужди посланици, каза Костадинов. По негови думи „госпожата, която се държи като служител на чужда държава в собственото ни външно министерство, е изключително неадекватен избор“.

Настояваме Румен Радев да даде конкретна информация водят ли се разговори с турската страна за предоставяне на концесия на магистрали, добави Костадинов.

Вчера министърът на външните работи на България Велислава Петрова се срещна с турския си колега Хакан Фидан.

Вчера като българин изпитах унижение, срам и позор от начина, по който нашият външен министър посрещна този на Турция, каза лидерът на „Възраждане“. Не бива и не трябва да ставаме свидетели на подобен позор, посочи той.

По думите на Костадинов в рамките на две седмици сме станали свидетели на „два поредни гола във вратата на българския национален интерес“.

„Първо – миналата седмица в България беше посрещнат гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който абсолютно ултимативно каза, че настоява България да продължи да дава вода на Гърция, въпреки че спогодбата за това изтече“, каза Костадинов. Турция поставя вече претенции и за земята на България. Турският външен министър дойде и каза, че ако искаме да предоговорим условията на договора с „Боташ“, трябва да разговаряме за изграждането на магистрала „Черно море“ и съвместни проекти в областта на енергетиката, посочи още той.

Имаме притеснения и неофициална информация – дали не са водени разговори за водите на Тунджа и Марица, защото миналата и по-миналата година турците поставиха този въпрос, допълни Костадинов.

България е държава със затихващи функции, благодарение на вас, които гласувате за евроатлантическата тълпа в този парламент, каза той.

Според него поведението на нашите съседи показва неуважение към България и „ние не можем да им се сърдим“.