Костадинов: Публична тайна е, че българските външни министри се посочват от чужди посланици

Публична тайна е, че българските външни министри се посочват от чужди посланици, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна и попита кой е назначил настоящия външен министър на страната Велислава Петрова.
Моят въпрос е към министър-председателя: „Кой ви назначи външния министър“, защото е публична тайна, че българските външни министри се посочват от чужди посланици, каза Костадинов. По негови думи „госпожата, която се държи като служител на чужда държава в собственото ни външно министерство, е изключително неадекватен избор“.
Настояваме Румен Радев да даде конкретна информация водят ли се разговори с турската страна за предоставяне на концесия на магистрали, добави Костадинов.
Вчера министърът на външните работи на България Велислава Петрова се срещна с турския си колега Хакан Фидан.
Вчера като българин изпитах унижение, срам и позор от начина, по който нашият външен министър посрещна този на Турция, каза лидерът на „Възраждане“. Не бива и не трябва да ставаме свидетели на подобен позор, посочи той.
По думите на Костадинов в рамките на две седмици сме станали свидетели на „два поредни гола във вратата на българския национален интерес“.
„Първо – миналата седмица в България беше посрещнат гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който абсолютно ултимативно каза, че настоява България да продължи да дава вода на Гърция, въпреки че спогодбата за това изтече“, каза Костадинов. Турция поставя вече претенции и за земята на България. Турският външен министър дойде и каза, че ако искаме да предоговорим условията на договора с „Боташ“, трябва да разговаряме за изграждането на магистрала „Черно море“ и съвместни проекти в областта на енергетиката, посочи още той.
Имаме притеснения и неофициална информация – дали не са водени разговори за водите на Тунджа и Марица, защото миналата и по-миналата година турците поставиха този въпрос, допълни Костадинов.
България е държава със затихващи функции, благодарение на вас, които гласувате за евроатлантическата тълпа в този парламент, каза той.
Според него поведението на нашите съседи показва неуважение към България и „ние не можем да им се сърдим“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая
Коментиран от #6
14:18 12.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4, #7
14:19 12.06.2026
3 Пламен
Болен Сидерофф , Костя Копейкин ... Кой е следващия ?
Коментиран от #35
14:21 12.06.2026
4 В нейния
До коментар #2 от "честен ционист":край така говорят , а литературния български език ѝ е чужд на биоложката !
Коментиран от #8
14:22 12.06.2026
5 Митрофан Медведев
14:22 12.06.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Тая":Със свещ, ама не из провинцията, а из списъка имена от британското посолство,
а свещта не е била запалена😉❗
14:23 12.06.2026
7 Ами
До коментар #2 от "честен ционист":Заваля приказките, от многото цугтромбони езика не може да стои на едно място!
14:23 12.06.2026
8 честен ционист
До коментар #4 от "В нейния":Така говорят тези, които са учили на запад и са изкоренили от езика си българското -Ъ и са го заменили с нещо като -ам. Плюс това министърката просто превежда в движение мислите си, които втрвят на английски и се получава много смешно.
14:24 12.06.2026
9 Дориана
Коментиран от #26, #42
14:27 12.06.2026
10 Външните
14:29 12.06.2026
11 ААААА
14:29 12.06.2026
12 Даааа
14:30 12.06.2026
13 Феникс
14:31 12.06.2026
14 Последния Софиянец
14:31 12.06.2026
15 Благой от СОФстрой
14:32 12.06.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Всички българската стратегически проекти " Белене ", Бургас - Александрополис, Южен поток- са спряни от турски агенти
14:33 12.06.2026
17 Благой от СОФстрой
14:36 12.06.2026
18 АСТРОЛОГ
Коментиран от #29
14:36 12.06.2026
19 Летец Пешеходец
14:48 12.06.2026
20 На същото мнение съм
14:53 12.06.2026
21 Коце, Боце, не бъди страхлива
14:58 12.06.2026
22 идиоти вън
14:59 12.06.2026
23 Хммм
15:02 12.06.2026
24 Кажи Коце
Или да питам Доган?
Коментиран от #27, #33
15:04 12.06.2026
25 Тома
15:09 12.06.2026
26 2234
До коментар #9 от "Дориана":Абе Дорианче ти чуваш ли се кви ги приказваш, това разголеното ли е добър министър? Ти съвсем изплиска лигена.
Коментиран от #36
15:11 12.06.2026
27 Като водата ни е вповече
До коментар #24 от "Кажи Коце":Какво ще я правят тази вода Гърците? И при тях, като и при нас. Еднакво вали и не са останали само на нашите реки?
15:12 12.06.2026
28 Мдаа
15:13 12.06.2026
29 Край
До коментар #18 от "АСТРОЛОГ":А точно уцели. И аз съм му фен на Коста щото ги храни яко и наред обаче понякога за да си докаже тезата прибягва до спекулативни твърдения които са на ръба на лъжата.
15:14 12.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хмм
Коментиран от #38
15:16 12.06.2026
32 Нормално
15:16 12.06.2026
33 Край
До коментар #24 от "Кажи Коце":Можем да я бутилираме и да и я продаваме като минерална или пък да я правим на алтаи или лимонада и пак да им я продаваме. Много ми е интересно гърците ако кажат че не пускат нашата вода на тяхна територия къде ще складираме...
15:17 12.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Адрес 4000
До коментар #3 от "Пламен":Те oрките като си избират глашатаи за България имат предпочитания към определен етнос...
Справка: Устичката ,Костя Максудата и Женя ватманката
Абре да питам тоя независимия кво правеше онзи ден в СополЯ ?Oбграден от традиционни жендъри като Женя ватмана и устичката.
15:18 12.06.2026
36 Мнение
До коментар #26 от "2234":Не им обръщайте внимание на такива като Дорианчето! Те са спуснати от някого за да изпълняват чужди нареждания и да защитават чужди интереси!
България е една от най-изчезващите и разрушени държави!
Във вторият по големина град Пловдив, няма нови пътни маркировки вече години наред!
За качеството на пътищата изобщо няма да споменавам! Вече се радваме, ако целият автомобил не влиза в съответната дупка, значи пътят е ОК (да ползвам и аз тази чуждица)!
На база горното, както и гигантската инфлация, поради натикването на страната ни насила и с фалшиви данни в заробвозоната, ние (като държава) ще трябва да даваме солидарно и едни милиарди за режима в укрия???
Затваряме и тецовете, подаряваме реките на Гърция и Турцияe, доставяме оръжия за укрия и глажданско летище за фащ, което ни прави страна в два военни чужди конфликта?!
ДЪРЖАВАТА НИ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ПОРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, А ТАКИВА КАТО ДОРИАНЧЕТО СИ МИСЛЯТ, ЧЕ ГИ ВАЛИ ЗЛАТЕН ДЪЖД!
НАРОДЕ, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЕ СЪБУДИШ И ЩЕ СЕ ОБЕДИНИШ, ЗА ДА СВАЛИШ ТЕЗИ МУЖДОПОКЛОННИ ПРЕСТЪПНИЦИ ДЕТО ТЕ УПРАВЛЯВАТ ВЕЧЕ НАД 3 ДЕСЕТИЛЕТИЯ!
САМО СЕ НАДЯВАМ ДА НЕ Е ТВЪРДЕ КЪСНО!!!
Коментиран от #45
15:19 12.06.2026
37 Край
Коментиран от #39
15:20 12.06.2026
38 Това е опасно
До коментар #31 от "Хмм":Външният министър е много важен и трябва да бъде човек с опит. Твърде самоуверено е премиерът да си мисли, че може да управляма външната политика сам и по такъв начин.
15:23 12.06.2026
39 мдаа
До коментар #37 от "Край":Политиката не е като игра на покер, за да разсейваш противника с голо рамо.😏
15:26 12.06.2026
40 Шмекер Копейкин празнодумеца
Празни приказки, омесени с лъжи, полуистини и внушения, безсмислено е даже да се слуша.
Той кога ще поеме отговорност за разгрома на партията си? Ще постъпи ли поне веднъж като мъж и да си подаде оставката ?!
15:31 12.06.2026
41 Възpожденец 🇧🇬
Той е един руски циraнин !
15:32 12.06.2026
42 Ма коя
До коментар #9 от "Дориана":си ти, та да казваш кой каква риторика да има, ма? Истината ако не ти изнася, Аре у лево!
15:34 12.06.2026
43 Дръдрън
:))))
15:41 12.06.2026
44 Костя дъ Простя
А Тебе не те ли назначават от ПАСОЛЯ
Бре Продажен Гагауз?
15:50 12.06.2026
45 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #36 от "Мнение":Да да Ще се събуди .....?? На муткин ден ще се събуди ,тоя народ е приспиван векове с почти никаква пролука има там едни 30 години дето са ни яли калая и власи и руснаци и сърби !После всичко е лека нощ ,докато имаше училища и нямаше интернет още четеше и слушаше радио "Свобода" или БиБиСи или Свободна Европа ! Сега всеки има телефон интеренет и МНЕНИЕ !Всеки знае и може по 10 и по 20 пъти ! Затъпя народа а за децата е направо страшно ,дрога ,лупане на по 12 -14 години пиене !Няма нищо да стане помни ми думата ,даа жалко е но е истината гола и не гримирана !А политиците да си говорят каквото искат ,откакто ги "Избираме" все са на "ЩЕ ЩЕ ЩЕ "
15:52 12.06.2026
46 Кой, кой
16:00 12.06.2026