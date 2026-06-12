Румен Радев: България ще продължи да подава водa към Гърция от Арда и Места

В средносрочен план България ще продължи да изпълнява декларацията, подписана от правителството на Росен Желязков през 2025 г., защото считаме, че е добър и рационален документ, който обхваща 5-годишен период. На негова база ще продължим да сключваме едногодишни споразумения за подаване на определени количества вода, които имаме право да променяме в зависмост от климатичните промени. Това отговори премиерът Румен Радев на питане от Петър Петров („Възраждане“) за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция.
По думите на премиера принципът, по който ще се ръководят, е да се търси баланс между суверенитета и нуждите на България от една страна, а от друга страна - съхраняване и надграждане на стратегическите отношенията с Гърция, писа БТА.
Радев посочи, че България е изпълнила всичките си задължения по досегашното споразумение от 1964 г, което, по думите му, е репарационно по характер и е изтекло.
България по никакъв начин не е задължена да подава води към Гърция, нито по силата на европейски директиви, нито по силата на международни конвенции, подчерта премиерът.
Премиерът обясни, че България е била задължена по договор от 1964 г., който е изтекъл през 2024 г., да подава 186 куб. метра вода към Гърция. Оттам нататък има двустранна спогодба, подписана от правителството на Желязков от 2025 г. за акумулиране на воден обем. Това е съвместна декларация, не е обвързващ документ, в него няма конкретни параметри, но се казва, че се включва едногодишно споразумение между НЕК и гръцкия контрагент за конкретни параметри и суми срещу тази услуга, посочи той.
България има икономически ползи от едногодишното споразумение от миналата година, което е за месечно фактуриране и за подаване на 164 млн. куб. метра вода. За периода на маловодие от май до септември страната ни е получила 2 132 000 евро, каза Радев. По думите му тази година също има едногодишно споразумение на същия принцип и се очакват същите финансови средства.
Никога през последните години в МОСВ не е имало проект за изграждане на язовир на река Места поради липса на средства и визия от българска страна, отбеляза Румен Радев. До 2031 г. няма да прекратяваме договора с Гърция за река Места, нито ще прекратим двустранната съвместна декларация за река Арда за срок от пет години. Държим на принципа, че договорите трябва да се изпълняват, иначе се компрометираме като цивилизована правова държава, допълни той.
Когато обсъждаме отношенията с Република Северна Македония, винаги настоявам, независимо кое правителство е подписало договор, да се изпълнява и от следващото. На базата на този подход трябва да отстояваме нашия национален интерес на международната сцена, каза премиерът.
От тук нататък ще търсим рамкови споразумения с Гърция, които да имат ясни параметри и да отчитат водния отток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гаргамел
14:08 12.06.2026
2 Пенчо
14:09 12.06.2026
3 И тоя
14:10 12.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #11, #27
14:10 12.06.2026
5 Продължителите
14:11 12.06.2026
6 Myнчo кayнов боташов
Недей да свършваш като Саддам - Предай се на правосъдието сам!
Коментиран от #16, #43
14:11 12.06.2026
7 Излезе прав
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Че правителството "Желязков" е отхвърлило предложението на турската страна да предоговoри "Боташ". Договора е до 2036 г.като Българските граждани трябва да платят на Турция общо 3 млрд.и 400 млн.евро. Предложението на Турция е било Българските граждани да платят на турците цялата сума с 10% отстъпка ,тоест с 340 млн.евро по малко ,малко над 3 млрд.евро да ги преведем и анулираме договора. Желязков разбира се отказал и като са знаели че идва мyнчo да се оправя. В нормална държава Kрадев ще виси на yличeн стълб не да е премиер.
14:12 12.06.2026
8 Пламен
-Поздравявам ви с песента,,Полегнала е Тодора" , за всички които я пожелаха. :)
Коментиран от #14
14:12 12.06.2026
9 Сигурно !
Не Му Вярвам !
Коментиран от #13
14:12 12.06.2026
10 Мдаа
14:13 12.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кьормусун
Коментиран от #18
14:15 12.06.2026
13 ЛОШО е
До коментар #9 от "Сигурно !":Вече Ви питаха.
14:16 12.06.2026
14 ЛОШО е
До коментар #8 от "Пламен":Изборите минаха: Късно е либе за китка
14:17 12.06.2026
15 Юрий
после по течението... към Турция!
Премиерът, мистър Боташ, ревизира договора с Боташ! Мистър, Боташ, пари, еаан и корупция, запомни, не се връщат!
Коментиран от #22
14:17 12.06.2026
16 Истината
До коментар #6 от "Myнчo кayнов боташов":Буци, Шиши и дългия няма кой да ги стигне по народна омраза.
14:17 12.06.2026
17 Ха!
Коментиран от #20
14:18 12.06.2026
18 Никой не казва
До коментар #12 от "Кьормусун":И доволни ли сте от използването му, спрямо Вас.
14:18 12.06.2026
19 Зеления
-Министъра каза, че по договор Украйна трябва да го върне в България и не го прави. Той нямало да рискува живота на български пилоти да ги праща в Украйна да го вземат
-Депутата репликира, че самолета е в Западна Украйна, може спокойно да прелети до границата с Полша или Унгария без риск
-Министъра му отвърна, че ако депутата има правоспособност да кара самолет да отиде да го върне той.
Абсолютна наглост от Украйна да анексира наш самолет !!! Естествено Гюро и Надка като подписаха за 10 г не са повдигнали този въпрос, Запрянов 13 пъти им пращал оръжие, ама и той не отворил дума за този самолет
Наглост и на сегашния министър на Радев !
Коментиран от #49
14:19 12.06.2026
20 Никой не казва
До коментар #17 от "Ха!":Ми грабвайте кофите и я носете таз вода. Едни я носеха на връх Ботев и от там я изсипваха за Турция. Та Плевен остана без вода.
14:20 12.06.2026
21 Слушай си !
И Продължавай !
14:22 12.06.2026
22 Юрийй, я ми обясни
До коментар #15 от "Юрий":Президентът, дето няма никакви права, как е подписал договор с турците? Още, кое е неизгодното с тоя Боташ? Щото го повтаряте като заклинание, а подробности никакви. Сещам се за един “Балкански” поток, дето го платихме, за да не го ползваме, а да обслужваме руснаци, сърби и унгарци. Пък за него ни гък, ни мък.
14:23 12.06.2026
23 Баба Гошка
Коментиран от #35
14:25 12.06.2026
24 Цвете
14:27 12.06.2026
25 За това ли
Коментиран от #50
14:29 12.06.2026
26 Чичакът
14:32 12.06.2026
27 Нека да пиша
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Няма вода за ресторанта ти зратен х....й ли?
14:37 12.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Чаавето
път в България, отново и пак си върви! Как,
Деса, пак пазарува, нали? С нов договор
за Боташ ни хвърли, отново и нали?
То, ора не останаха у България, мистър
Боташ, нали? Кой да греем, кой да топлим
кой да раним, мистър Боташ?
Тя държавата, от десетилетия, с нас се възроди!
14:45 12.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Затова ГЪРЦИЯ отвори МАКАЗА
14:46 12.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ВОДА СРЕЩУ НЕФТ И ГАЗ от ТУРЦИЯ
14:47 12.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Манол от Чуричене
До коментар #23 от "Баба Гошка":А кажи ми ти умнице, какво да правим с водата, която тече от България към Гърция? Язовирите по Арда са пълни, къде да отиде излишната вода? Ако мислиш, че може да промениш течението на реките, значи си като съветските учени от 60-те години на миналия век.
Коментиран от #47
14:48 12.06.2026
36 ААААА
Каква е цената на водата която плаща българския гражданин?
14:48 12.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Рамбо
14:50 12.06.2026
40 Убиец
Вместо да се направи водни хранилища или някакви съоръжения за достъп на вода до всяко домакинство, тоя изнася да помага на гърците!
Утре ще пусне турцмте да вземат на еонцесия пътищата и железницата ни.
Къса месо от нас на живо!
14:51 12.06.2026
41 Само с глупости се занимава тоя
14:52 12.06.2026
42 ХурДоколенко
14:54 12.06.2026
43 Мемо
До коментар #6 от "Myнчo кayнов боташов":Избърши си устата, че до сега ци целувал г----вете на ББ и Пеевски
14:54 12.06.2026
44 Алигофрата
същият квадрат! То, някои вярват ли ти още
ефенди Боташ?
14:55 12.06.2026
45 Евгени М.
Коментиран от #51
14:56 12.06.2026
46 възмутен
14:56 12.06.2026
47 Течението и то може да се промени
До коментар #35 от "Манол от Чуричене":Не съм специалист, но знам, че умните и това са правили.
В Тунис, всяка капка е прихваната. Там водна криза няма, но има някакви системи, които съхраняват водата.
Радев, какви мерки ще предпремеш за незаконното използване на водата за водопади, басеини, отклонения без водомери? Без да се плаща!
Коментиран от #67
14:57 12.06.2026
48 Владо
14:57 12.06.2026
49 ААААА
До коментар #19 от "Зеления":Та няма ли други смели, правоспособни пилоти, които за 10-12 часа да го върнат? Дори и да нямат летателни часове през последните години, не са лишени от правоспособност.
14:57 12.06.2026
50 Цола
До коментар #25 от "За това ли":бай ти Тодор беше съветска марионетка, задължително руска телевизии и изучаване на мурзилажки език.
14:58 12.06.2026
51 Пътищата и
До коментар #45 от "Евгени М.":Жп транспорта. За сега. После всичко останало!
14:58 12.06.2026
52 Ме перке
15:00 12.06.2026
53 Вълк единак
Коментиран от #57
15:00 12.06.2026
54 Електра
15:00 12.06.2026
55 тогава да му конфискува хотела с водопад
15:01 12.06.2026
56 Масона Моше Боташ Крадев
15:01 12.06.2026
57 Деса
До коментар #53 от "Вълк единак":Къв е тоя модел бе въшко, не виждаш ли, че се гради модела Боташ.
15:02 12.06.2026
58 Съседите ни
Сега и Румъния ще поиска Добруджа.
15:02 12.06.2026
59 Жеро
15:03 12.06.2026
60 Тома
15:05 12.06.2026
61 Пламен
Направих 2 такива помпи от чисто любопитство. Работят.
Обаче , след като проверих Закона , се оказа че подлежа на жестоки санкции ( включително ефективна присъда ) за кражба на вода от близкото дере. Отказах се да се занимавам с това.
С такива ,,закони" ще сме на туй дередже-сухи ниви , внос на боклуци , унищожени овощни градини ....
15:07 12.06.2026
62 А бе
15:17 12.06.2026
63 Деций
Коментиран от #64
15:18 12.06.2026
64 Пламен
До коментар #63 от "Деций":Защото , според Договора, сме длъжни (!) да осигуряваме съответните кубичните километри , иначе ще плащаме неустойка.
15:28 12.06.2026
65 Илиан
Коментиран от #66
15:30 12.06.2026
66 Пламен
До коментар #65 от "Илиан":Въпреки твоята ,,логика" румънците си поливат нивите от Дунава.
Не съм чул да е пресъхнал.
15:32 12.06.2026
67 Ма--лоу--мник
До коментар #47 от "Течението и то може да се промени":Теченията в кухата ти тиква трябва да се променят...нещо тотално сте откачили тука от мизерията
15:59 12.06.2026