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Румен Радев: България ще продължи да подава водa към Гърция от Арда и Места

Румен Радев: България ще продължи да подава водa към Гърция от Арда и Места

12 Юни, 2026 14:05 2 361 67

  • румен радев-
  • българия-
  • водa-
  • гърция-
  • арда-
  • места

България е изпълнила всичките си задължения по досегашното споразумение от 1964 г, което, по думите му, е репарационно по характер и е изтекло

Румен Радев: България ще продължи да подава водa към Гърция от Арда и Места - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В средносрочен план България ще продължи да изпълнява декларацията, подписана от правителството на Росен Желязков през 2025 г., защото считаме, че е добър и рационален документ, който обхваща 5-годишен период. На негова база ще продължим да сключваме едногодишни споразумения за подаване на определени количества вода, които имаме право да променяме в зависмост от климатичните промени. Това отговори премиерът Румен Радев на питане от Петър Петров („Възраждане“) за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция.

По думите на премиера принципът, по който ще се ръководят, е да се търси баланс между суверенитета и нуждите на България от една страна, а от друга страна - съхраняване и надграждане на стратегическите отношенията с Гърция, писа БТА.

Радев посочи, че България е изпълнила всичките си задължения по досегашното споразумение от 1964 г, което, по думите му, е репарационно по характер и е изтекло.

България по никакъв начин не е задължена да подава води към Гърция, нито по силата на европейски директиви, нито по силата на международни конвенции, подчерта премиерът.

Премиерът обясни, че България е била задължена по договор от 1964 г., който е изтекъл през 2024 г., да подава 186 куб. метра вода към Гърция. Оттам нататък има двустранна спогодба, подписана от правителството на Желязков от 2025 г. за акумулиране на воден обем. Това е съвместна декларация, не е обвързващ документ, в него няма конкретни параметри, но се казва, че се включва едногодишно споразумение между НЕК и гръцкия контрагент за конкретни параметри и суми срещу тази услуга, посочи той.

България има икономически ползи от едногодишното споразумение от миналата година, което е за месечно фактуриране и за подаване на 164 млн. куб. метра вода. За периода на маловодие от май до септември страната ни е получила 2 132 000 евро, каза Радев. По думите му тази година също има едногодишно споразумение на същия принцип и се очакват същите финансови средства.

Никога през последните години в МОСВ не е имало проект за изграждане на язовир на река Места поради липса на средства и визия от българска страна, отбеляза Румен Радев. До 2031 г. няма да прекратяваме договора с Гърция за река Места, нито ще прекратим двустранната съвместна декларация за река Арда за срок от пет години. Държим на принципа, че договорите трябва да се изпълняват, иначе се компрометираме като цивилизована правова държава, допълни той.

Когато обсъждаме отношенията с Република Северна Македония, винаги настоявам, независимо кое правителство е подписало договор, да се изпълнява и от следващото. На базата на този подход трябва да отстояваме нашия национален интерес на международната сцена, каза премиерът.

От тук нататък ще търсим рамкови споразумения с Гърция, които да имат ясни параметри и да отчитат водния отток.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гаргамел

    27 8 Отговор
    Гаргамел

    14:08 12.06.2026

  • 2 Пенчо

    38 7 Отговор
    Пак разтворихте бузи!

    14:09 12.06.2026

  • 3 И тоя

    29 7 Отговор
    и хотелиера да се хвърлят в Арда или Места най - добре !

    14:10 12.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    41 5 Отговор
    80 години плащаме репарации за Втората световна на Гърция.Стига толкова.

    Коментиран от #7, #11, #27

    14:10 12.06.2026

  • 5 Продължителите

    24 3 Отговор
    Бъл (Х) ария ще продължи да подава дпе наляво и надясно, на кой иска и не иска. Розовото фламинго Хаяши сигурно цялото е поруменяло от доволство, че бил подписал такъв убав, ама убав договор. Чак свети с луменисцента светлина в момента от кеффффф

    14:11 12.06.2026

  • 6 Myнчo кayнов боташов

    24 16 Отговор
    Превърна се в най мразения индивид в България! Приключен си!
    Недей да свършваш като Саддам - Предай се на правосъдието сам!

    Коментиран от #16, #43

    14:11 12.06.2026

  • 7 Излезе прав

    23 9 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Че правителството "Желязков" е отхвърлило предложението на турската страна да предоговoри "Боташ". Договора е до 2036 г.като Българските граждани трябва да платят на Турция общо 3 млрд.и 400 млн.евро. Предложението на Турция е било Българските граждани да платят на турците цялата сума с 10% отстъпка ,тоест с 340 млн.евро по малко ,малко над 3 млрд.евро да ги преведем и анулираме договора. Желязков разбира се отказал и като са знаели че идва мyнчo да се оправя. В нормална държава Kрадев ще виси на yличeн стълб не да е премиер.

    14:12 12.06.2026

  • 8 Пламен

    24 3 Отговор
    Това ми напомня за :
    -Поздравявам ви с песента,,Полегнала е Тодора" , за всички които я пожелаха. :)

    Коментиран от #14

    14:12 12.06.2026

  • 9 Сигурно !

    14 2 Отговор
    Но За Нищо останало !

    Не Му Вярвам !

    Коментиран от #13

    14:12 12.06.2026

  • 10 Мдаа

    21 2 Отговор
    А парите от услугата ще продължат да пълнят яслата на управляващите. Простолюдието да пие една газирана боза.

    14:13 12.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кьормусун

    21 4 Отговор
    Радев е един надут кондом във визия и възможности.Въпрос на време е да се спука и направи белята.

    Коментиран от #18

    14:15 12.06.2026

  • 13 ЛОШО е

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сигурно !":

    Вече Ви питаха.

    14:16 12.06.2026

  • 14 ЛОШО е

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Изборите минаха: Късно е либе за китка

    14:17 12.06.2026

  • 15 Юрий

    20 4 Отговор
    Рундьо, Рундьо, да минат 100 дни, а после,
    после по течението... към Турция!
    Премиерът, мистър Боташ, ревизира договора с Боташ! Мистър, Боташ, пари, еаан и корупция, запомни, не се връщат!

    Коментиран от #22

    14:17 12.06.2026

  • 16 Истината

    10 13 Отговор

    До коментар #6 от "Myнчo кayнов боташов":

    Буци, Шиши и дългия няма кой да ги стигне по народна омраза.

    14:17 12.06.2026

  • 17 Ха!

    11 4 Отговор
    То оставаше при тия наводнения да си я държим у нас.

    Коментиран от #20

    14:18 12.06.2026

  • 18 Никой не казва

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кьормусун":

    И доволни ли сте от използването му, спрямо Вас.

    14:18 12.06.2026

  • 19 Зеления

    13 5 Отговор
    Днес на парламентарния контрол депутат от Възраждане пита военния министър кога ще си върнем военно-транспонтен самолет АН, който е отишъл 2001 година в Украйна за ремонт, онези го ремонтирали и вече 5 год, украинските ВВС си го ползват безплатно и летят напред-назад да си транспортират техни стоки, нито наем плащат нито нищо, а самолета се амортизира.
    -Министъра каза, че по договор Украйна трябва да го върне в България и не го прави. Той нямало да рискува живота на български пилоти да ги праща в Украйна да го вземат
    -Депутата репликира, че самолета е в Западна Украйна, може спокойно да прелети до границата с Полша или Унгария без риск
    -Министъра му отвърна, че ако депутата има правоспособност да кара самолет да отиде да го върне той.
    Абсолютна наглост от Украйна да анексира наш самолет !!! Естествено Гюро и Надка като подписаха за 10 г не са повдигнали този въпрос, Запрянов 13 пъти им пращал оръжие, ама и той не отворил дума за този самолет
    Наглост и на сегашния министър на Радев !

    Коментиран от #49

    14:19 12.06.2026

  • 20 Никой не казва

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ха!":

    Ми грабвайте кофите и я носете таз вода. Едни я носеха на връх Ботев и от там я изсипваха за Турция. Та Плевен остана без вода.

    14:20 12.06.2026

  • 21 Слушай си !

    11 0 Отговор
    Бангарангата !

    И Продължавай !

    14:22 12.06.2026

  • 22 Юрийй, я ми обясни

    17 5 Отговор

    До коментар #15 от "Юрий":

    Президентът, дето няма никакви права, как е подписал договор с турците? Още, кое е неизгодното с тоя Боташ? Щото го повтаряте като заклинание, а подробности никакви. Сещам се за един “Балкански” поток, дето го платихме, за да не го ползваме, а да обслужваме руснаци, сърби и унгарци. Пък за него ни гък, ни мък.

    14:23 12.06.2026

  • 23 Баба Гошка

    18 1 Отговор
    А те дали ли да ни договореното ползане на солунско пристанище? Не са. Дават ли ни домати за без пари? Не дават! Откъв зор им се дава вода? Сметката излиза 5 кубика за 1 евроцент? Алоууу. А за българските производители водата на тази цена ли е?

    Коментиран от #35

    14:25 12.06.2026

  • 24 Цвете

    17 1 Отговор
    РАДЕВ, ТИ РАЗБИРАШ САМО ОТ АВИАЦИЯ И ТОЛКОВА. СТИГА ПЪЛНИ ГЛАВИТЕ НИ С НЕЩА, КОИТО НАМАЛЯВАТ НЕЕСТЕСТВЕНО ПАРИТЕ НИ ЕЖЕДНЕВНО. " БОТАШ " ЗАБРАВИ ЛИ "? БОГАТАТА ТИ КАМПАНИЯ ЩЕШЕ ДА " БОРИ " КОРУПЦИЯТА, НО МАЙ ТЯ ТЕ БОРИ ЕЖЕДНЕВНО? НЕЩО НЕ СЕ ДВИЖАТ ОБЕЩАНИЯТА ВИ. 🤷‍♀️🇧🇬🤷‍♀️

    14:27 12.06.2026

  • 25 За това ли

    19 2 Отговор
    За това ли, беше на посещение гръцкия министър, да си уреди работите. Кога, ще дойде на власт, политик , като Тодор Живков. Само чуждопоклонници, а българския интерес го няма. На нашите производители, е забранено да поливат от реките в България. Това го няма никъде в Европа, Азия или който и да е континент.

    Коментиран от #50

    14:29 12.06.2026

  • 26 Чичакът

    11 0 Отговор
    е като във вица за футбол - вратарят дупе дава гол не дава. Ама радкото и гол го дава

    14:32 12.06.2026

  • 27 Нека да пиша

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Няма вода за ресторанта ти зратен х....й ли?

    14:37 12.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чаавето

    10 1 Отговор
    Бат, Румко, всичко с корупцията по славния
    път в България, отново и пак си върви! Как,
    Деса, пак пазарува, нали? С нов договор
    за Боташ ни хвърли, отново и нали?
    То, ора не останаха у България, мистър
    Боташ, нали? Кой да греем, кой да топлим
    кой да раним, мистър Боташ?
    Тя държавата, от десетилетия, с нас се възроди!

    14:45 12.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Затова ГЪРЦИЯ отвори МАКАЗА

    6 1 Отговор
    Няма отсъпки от Гърция - няма вода.

    14:46 12.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ВОДА СРЕЩУ НЕФТ И ГАЗ от ТУРЦИЯ

    6 0 Отговор
    на МНОООГО по-ниски цени

    14:47 12.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Манол от Чуричене

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "Баба Гошка":

    А кажи ми ти умнице, какво да правим с водата, която тече от България към Гърция? Язовирите по Арда са пълни, къде да отиде излишната вода? Ако мислиш, че може да промениш течението на реките, значи си като съветските учени от 60-те години на миналия век.

    Коментиран от #47

    14:48 12.06.2026

  • 36 ААААА

    11 1 Отговор
    Ако горното е вярно-към Гърция износ на 164 000 000 м3 месечно, от Май до Септември=984 000 000 м3 вода, към България платени общо € 2 132 000= € 0,02 м3 вода.
    Каква е цената на водата която плаща българския гражданин?

    14:48 12.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Рамбо

    9 0 Отговор
    СПРАВЕДЛИВОТО НАКАЗАНИЕ НА ЕДИН изтрещял НАРОД ОТ ЛАПНИ ШАРАНИ Е НЕГОВАТА БЕДНОСТ. Дано БОТАШистите са доволни, че другаря Боташ хариза водата на византийците. Тоя път наистина ще има народен съд, и зеления чорап ще трябва да отговаря.

    14:50 12.06.2026

  • 40 Убиец

    10 0 Отговор
    В България - водна ериза от години. Хората нямат вода за пиене и битови нужди, градините вехнат, а тоя подлизурка ще изнася вода.
    Вместо да се направи водни хранилища или някакви съоръжения за достъп на вода до всяко домакинство, тоя изнася да помага на гърците!
    Утре ще пусне турцмте да вземат на еонцесия пътищата и железницата ни.
    Къса месо от нас на живо!

    14:51 12.06.2026

  • 41 Само с глупости се занимава тоя

    8 0 Отговор
    А населението изпадна заради скъперничеството му под прага на мизерията ...по улиците на София е нещо съвсем реално от бездомни, болни хора ...миз--ерн-ици мр--ъсни да гори-те в а-да..излез и ходи по улиците на градовете у селата бе, скъперник и мерзавецо...то ядеш и се възползвайте зиш на държавни лимузини, населението изпадна в крайна бедност , надминахте дикенсовите времена по мизерия ..бе--змо--зъчни бо--кл--уци...Този ще доведе държавата до тотален крах и обезлюдяване .

    14:52 12.06.2026

  • 42 ХурДоколенко

    6 0 Отговор
    Мунчо жена и деца предаде, че народа си няма да предаде. Но понеже на нащи главоци Путлер им е по мил от дъжавата, хвърлиха бюлетината за БОТАШафили, щото зеления чорап ги излъга, че ще ги води към Москва.

    14:54 12.06.2026

  • 43 Мемо

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Myнчo кayнов боташов":

    Избърши си устата, че до сега ци целувал г----вете на ББ и Пеевски

    14:54 12.06.2026

  • 44 Алигофрата

    4 0 Отговор
    Виждам баба Яга на квадрат! След 100 дни
    същият квадрат! То, някои вярват ли ти още
    ефенди Боташ?

    14:55 12.06.2026

  • 45 Евгени М.

    6 0 Отговор
    На гърците-водата , а на турците какво ще даваме ?

    Коментиран от #51

    14:56 12.06.2026

  • 46 възмутен

    7 1 Отговор
    Значи на гърците даваме вода за 2 цента , за българите е 3 евро .Аз мога ли да ви ........

    14:56 12.06.2026

  • 47 Течението и то може да се промени

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Манол от Чуричене":

    Не съм специалист, но знам, че умните и това са правили.
    В Тунис, всяка капка е прихваната. Там водна криза няма, но има някакви системи, които съхраняват водата.
    Радев, какви мерки ще предпремеш за незаконното използване на водата за водопади, басеини, отклонения без водомери? Без да се плаща!

    Коментиран от #67

    14:57 12.06.2026

  • 48 Владо

    6 1 Отговор
    Изключително слаб и малодушен човек, който не познава собствената ни история е Радев. Само гаври от Сърби, Гърци и облъчени Македонци, а нашият си мисли, че имал партньори...така политика не се прави.

    14:57 12.06.2026

  • 49 ААААА

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Зеления":

    Та няма ли други смели, правоспособни пилоти, които за 10-12 часа да го върнат? Дори и да нямат летателни часове през последните години, не са лишени от правоспособност.

    14:57 12.06.2026

  • 50 Цола

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "За това ли":

    бай ти Тодор беше съветска марионетка, задължително руска телевизии и изучаване на мурзилажки език.

    14:58 12.06.2026

  • 51 Пътищата и

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Евгени М.":

    Жп транспорта. За сега. После всичко останало!

    14:58 12.06.2026

  • 52 Ме перке

    7 0 Отговор
    До кога ще плащаме репарации за победени на ВСВ. Нали миналата година ги изплатихме окончателмо

    15:00 12.06.2026

  • 53 Вълк единак

    7 0 Отговор
    Айде бе Радев, кога ще почнете борбата с модела Пеевски-Борисов?! Чакаме айде де.

    Коментиран от #57

    15:00 12.06.2026

  • 54 Електра

    3 0 Отговор
    Това Боташиско говедо е по зле от малкия Мраз и е срам за България...

    15:00 12.06.2026

  • 55 тогава да му конфискува хотела с водопад

    5 1 Отговор
    да изпълнява декларацията, подписана от правителството на Росен Желязков през 2025

    15:01 12.06.2026

  • 56 Масона Моше Боташ Крадев

    6 2 Отговор
    е по-голям мръсник и от Банкята и Шишо накуп!

    15:01 12.06.2026

  • 57 Деса

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Вълк единак":

    Къв е тоя модел бе въшко, не виждаш ли, че се гради модела Боташ.

    15:02 12.06.2026

  • 58 Съседите ни

    3 2 Отговор
    Нападнаха като хиени, а тоя плеш дава, каквото поискат.
    Сега и Румъния ще поиска Добруджа.

    15:02 12.06.2026

  • 59 Жеро

    1 0 Отговор
    Гюро Пирин голф, както и Радка, простата пратка ще оазят страната от летящата схватка! Боже, опази България, от друга, славна хватка!

    15:03 12.06.2026

  • 60 Тома

    4 0 Отговор
    А кога ще почнете да подавате вода към България че много градове и села са без вода лятото.

    15:05 12.06.2026

  • 61 Пламен

    2 0 Отговор
    Има едни помпи , които работят без ток .
    Направих 2 такива помпи от чисто любопитство. Работят.
    Обаче , след като проверих Закона , се оказа че подлежа на жестоки санкции ( включително ефективна присъда ) за кражба на вода от близкото дере. Отказах се да се занимавам с това.

    С такива ,,закони" ще сме на туй дередже-сухи ниви , внос на боклуци , унищожени овощни градини ....

    15:07 12.06.2026

  • 62 А бе

    2 2 Отговор
    Кой подписа договора на 30 04 2025 г. 5 години да предоставят вода на гърция - хотела с водопада роско

    15:17 12.06.2026

  • 63 Деций

    1 1 Отговор
    Аз не зная защо се обсъжда подобен въпрос,след като реките изтичат по естествен начин и път към Турция и Гърция и Тунджа и Арда,и Марица и Струма имат естествено движение.Как държавата може да спира реката.Дири и да минава през язовири и каскади,то няма как да задържаш видата.Водохранилищата имат пределен обем.Значи когато е суша ,що не пускате вида,а когато е Киша защо не спирате видите .Да трябва да се осъществява регулация и да се управляват водите балансирано,но първо трябва да е от наша полза,и след това в чужда!

    Коментиран от #64

    15:18 12.06.2026

  • 64 Пламен

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Деций":

    Защото , според Договора, сме длъжни (!) да осигуряваме съответните кубичните километри , иначе ще плащаме неустойка.

    15:28 12.06.2026

  • 65 Илиан

    1 1 Отговор
    Съвсем нормално е да не прекъсваме реки които текат през територията ни. То по тая логика ако всеки можеше нямаше дунава да стига до нас въобще.

    Коментиран от #66

    15:30 12.06.2026

  • 66 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Илиан":

    Въпреки твоята ,,логика" румънците си поливат нивите от Дунава.
    Не съм чул да е пресъхнал.

    15:32 12.06.2026

  • 67 Ма--лоу--мник

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Течението и то може да се промени":

    Теченията в кухата ти тиква трябва да се променят...нещо тотално сте откачили тука от мизерията

    15:59 12.06.2026

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