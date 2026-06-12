Румен Радев: България ще продължи да подава водa към Гърция от Арда и Места

В средносрочен план България ще продължи да изпълнява декларацията, подписана от правителството на Росен Желязков през 2025 г., защото считаме, че е добър и рационален документ, който обхваща 5-годишен период. На негова база ще продължим да сключваме едногодишни споразумения за подаване на определени количества вода, които имаме право да променяме в зависмост от климатичните промени. Това отговори премиерът Румен Радев на питане от Петър Петров („Възраждане“) за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция.

По думите на премиера принципът, по който ще се ръководят, е да се търси баланс между суверенитета и нуждите на България от една страна, а от друга страна - съхраняване и надграждане на стратегическите отношенията с Гърция, писа БТА.

Радев посочи, че България е изпълнила всичките си задължения по досегашното споразумение от 1964 г, което, по думите му, е репарационно по характер и е изтекло.

България по никакъв начин не е задължена да подава води към Гърция, нито по силата на европейски директиви, нито по силата на международни конвенции, подчерта премиерът.

Премиерът обясни, че България е била задължена по договор от 1964 г., който е изтекъл през 2024 г., да подава 186 куб. метра вода към Гърция. Оттам нататък има двустранна спогодба, подписана от правителството на Желязков от 2025 г. за акумулиране на воден обем. Това е съвместна декларация, не е обвързващ документ, в него няма конкретни параметри, но се казва, че се включва едногодишно споразумение между НЕК и гръцкия контрагент за конкретни параметри и суми срещу тази услуга, посочи той.

България има икономически ползи от едногодишното споразумение от миналата година, което е за месечно фактуриране и за подаване на 164 млн. куб. метра вода. За периода на маловодие от май до септември страната ни е получила 2 132 000 евро, каза Радев. По думите му тази година също има едногодишно споразумение на същия принцип и се очакват същите финансови средства.

Никога през последните години в МОСВ не е имало проект за изграждане на язовир на река Места поради липса на средства и визия от българска страна, отбеляза Румен Радев. До 2031 г. няма да прекратяваме договора с Гърция за река Места, нито ще прекратим двустранната съвместна декларация за река Арда за срок от пет години. Държим на принципа, че договорите трябва да се изпълняват, иначе се компрометираме като цивилизована правова държава, допълни той.

Когато обсъждаме отношенията с Република Северна Македония, винаги настоявам, независимо кое правителство е подписало договор, да се изпълнява и от следващото. На базата на този подход трябва да отстояваме нашия национален интерес на международната сцена, каза премиерът.

От тук нататък ще търсим рамкови споразумения с Гърция, които да имат ясни параметри и да отчитат водния отток.