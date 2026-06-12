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Румънска телевизия: България отново е с една крачка напред. Българите внасят енергия почти безплатно и после ни я препродават скъпо

Румънска телевизия: България отново е с една крачка напред. Българите внасят енергия почти безплатно и после ни я препродават скъпо

12 Юни, 2026 14:02 2 851 28

  • енергетика-
  • ток-
  • електричество-
  • румъния-
  • българия-
  • възобновяеми източници

Румънска телевизия хвали България по отношение на енергетиката и я нарича "батерията на Балканите"

Румънска телевизия: България отново е с една крачка напред. Българите внасят енергия почти безплатно и после ни я препродават скъпо - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънската телевизия Антена 1 излъчи репортаж, в който посочва, че България е изпреварила Румъния по отношение на енергетиката и нарича страната ни "батерията на Балканите", предаде БТА.

„България отново с една крачка напред. В стратегически сектор: енергетиката. След като подредиха финансите си и преминаха към еврото, българите си поставиха още една цел: да станат „батерията на Балканите“. Южните съседи днес правят нещо повече от това просто да произвеждат енергия. Те я внасят почти безплатно от Румъния или Гърция, съхраняват я и я препродават на нас и на гърците в пиковите часове, когато цените са осем пъти по-високи“, посочва цитираният източник.

Материалът на репортера Грета Нягу, реализиран с помощта на българския журналист Владимир Митев и с участието на водещи експерти от двете страни на Дунав, обръща внимание на факта, че Румъния произвежда евтина енергия от възобновяеми източници през деня, но няма капацитет за съхранение. Поради тази причина тя е принудена да я изнася на безценица и да я внася обратно вечер на до 10 пъти по-високи цени.

За сметка на това България инвестира масово в инфраструктура за съхранение. Тя купува евтината енергия от Румъния и Гърция през деня, съхранява я в батерии и я препродава на същите страни в пиковите часове. Страната ни е в топ 3 на Европа (след Германия и Италия) с капацитет за съхранение от повече от 12 000 мегаватчаса. В случай на пълна авария България може да поддържа мрежата си в продължение на 2,5 часа само с помощта на батерии и помпено-акумулиращи хидроцентрали (ПАВЕЦ), докато Румъния издържа максимум 15 минути, става ясно от репортажа.

В него се посочва, че въпреки че Румъния е имала на разположение около 15 милиарда евро от европейски фондове за енергийния сектор, властите са разпредели парите без ясна стратегия, игнорирайки съхранението.

Благодарение на батериите цената на вечерната енергия в България е много по-стабилна и по-ниска от тази в Румъния (с разлики, достигащи до 180 евро за мегаватчас). Така румънците плащат една от най-скъпите енергии в Европа спрямо покупателната си способност.

„Ние продаваме евтино и най-абсурдното е, че продаваме енергия, която в голямата си част е разработена с подкрепата на държавата – чрез отпускане на определени субсидии или европейски фондове – а след това я купуваме в пиковите часове много по-скъпо“, обяснява икономическият анализатор Разван Николеску.

„Българите, от друга страна, имаха различен подход. Те финансираха тези програми и съхранението в батерии от самото начало. [...] Резултатите се видяха с времето, тъй като в първоначалния момент това си беше рисковано решение – те наистина бяха по-скъпи – но в момента имат много по-голям инсталиран капацитет за съхранение“, коментира Силвия Власчану, директор на Асоциацията на производителите на електроенергия и допълва: „Ще стигнем дотам да гледаме съседите как се развиват, а ние просто да стоим, да гледаме и да казваме: „Ама защо не го направихме и ние, когато трябваше“.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    23 3 Отговор
    ЕС плати по един солар на семейството в бг,но някой ги присвои

    Коментиран от #25

    14:04 12.06.2026

  • 2 честен ционист

    29 2 Отговор
    Ганчо е една крачка напред по-на-ти с далвертите.

    14:05 12.06.2026

  • 3 ъдете диволни

    31 3 Отговор
    На вас продава евтината Ел. енергия. На нас продава скъпия. Вчера така ни съобщиха специалисти по нашата ТВ.

    Коментиран от #4

    14:05 12.06.2026

  • 4 Бъдете

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "ъдете диволни":

    доволни

    14:06 12.06.2026

  • 5 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    Я ПА ТИЯ ВЛАСИ?

    14:07 12.06.2026

  • 6 сноу

    18 2 Отговор
    Мамалига да те хвали е все едно жаба да те плюе...

    14:07 12.06.2026

  • 7 Че умря ромлянката дето ни хвали

    19 1 Отговор
    Това като са го пускали по румънската телевизия, гаранция е имало надпис на румънски "платен репортаж"

    14:07 12.06.2026

  • 8 Васил

    17 4 Отговор
    Ами и ние може да се похвалим не внасяме газ а плащаме по 500 хиляди дневно това колко крачки са??? Дали Радев може да отговори на този въпрос???

    14:07 12.06.2026

  • 9 Гориил

    25 6 Отговор
    Но в същото време България погреба ядрената си енергетика, като съкрати с десетилетия експлоатационния живот на ядрените реактори, построени по руска технология, която не позволява неразрешеното използване на други видове ядрено гориво.Рано или късно животът на руските ядрени реактори ще приключи и атомната електроцентрала ще се превърне във вековен (ако не и хилядолетен) гроб.

    Коментиран от #18

    14:08 12.06.2026

  • 10 Възрожденец 🇧🇬

    31 2 Отговор
    Това, че купува на нулева и отрицателна и продава на висока цена, как точно се отразява на цената на ток за бизнеса и домашните потребители. Увеличение на тока с 3.6%. Свързано ли е с това, че олигархичната комунистическа мафия, която вече 80 г. граби България, изгради солари с парите на народа, на земята на народа с европейски инвестиции ?!

    14:08 12.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Румънците купуват евтино жито от нас и го препродават на Алжир.

    14:09 12.06.2026

  • 12 Жожи

    21 1 Отговор
    Ами съхранявайте си енергията и я ползвайте в по скъпите интервали от време, за да видите колко струват батериите и съхраняването на ток в батерии

    14:12 12.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Глупости на търкалета!

    21 4 Отговор
    Просто сме усвоили едни европари!
    Тези батерии имат 10 години живот и след това, кой ще трябва да даде милиарди за нови? А цената за утилизация?

    14:13 12.06.2026

  • 15 а стига бе

    13 1 Отговор
    жива да не бях 😂

    14:14 12.06.2026

  • 16 Винкело

    20 2 Отговор
    В случай на тотална авария сме били можели да караме на батерии 2 часа и половина. Браво! Похвално! Само че авторите на това хабер нямат как се срива електромрежа и не си представят, че няма да останат съоръжения за пренос. Т.е. - ще си имаме едни складирани гигавати, ама няма да има как да ги разнесем. Така че тези похвали... Отделно, че те сегашните в енергото един бушон не могат да сменят за два часа и половина.

    14:19 12.06.2026

  • 17 кулю-кулю-кулю

    11 1 Отговор
    Този "журналист Владимир Митев " какво издава енергиини тайни, от ресурс с национална сигурност на България, на чужди държави. Колко фирми открадна Румъния от България? Хиляди. Всички търговски брандове , отидоха е Румъния. Ако променят закона и тук, всяко търговско дружество, да има право, да продава продукти в България, само АКО има склад в България, колко ли фирми ще си върнем. Данъците плащат в Румъния, а техника и дрехи, продават в България.

    14:23 12.06.2026

  • 18 Важното е

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Че ти няма да си жив тогава че да го видиш

    14:27 12.06.2026

  • 19 Сталин

    7 0 Отговор
    И тия мамалиги изглежда пушат от тревата на зеления наркоман,като е толкова евтин тока в България защо плащаме най скъпата електроенергия в Европа 500Е на месец за 50кв апартамент

    14:38 12.06.2026

  • 20 КУПУВАЛИ СМЕ ПРЕЗ ДЕНЯ БЕЗ ПАРИ

    7 0 Отговор
    ТОК?!?!?!? ЗАЩО РЕДОВИЯ ГРАЖДАНИН НИИИИИИИИИИИЩО НЕ УСЕЩА ОТ ТОВА........ ОТНОВОПЕЧЕЛЯТ КРАДЦИТЕ ИЗПРАЛИ ПАРИТЕ СИ В БАТЕРИИ И ПРАЕЩИ НООООВИ КИНТИ...АГЕИН А НАРОДА И ДЪРЖАВАТА......ТЮТЮЮЮЮ

    14:49 12.06.2026

  • 21 Счетоводител

    2 3 Отговор
    Като ви чета коментарите, колкото разбирате от политика, толкова и от електрика. Като имахме тецеове, вецове, АЕЦ на пълна мощност, ПАВЕЦ, защо имаше режим на тока 80-те години?

    Коментиран от #22

    15:03 12.06.2026

  • 22 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Счетоводител":

    защото имахме работеща промишленост изцяло на ток, дори в техникумите машините с които работеха учениците бяха на ток, Горбачов реши да сменя Тодор Живков, нопуделът му Луканов не можа нищо да свърши, затова Горбачов личнодойде в България - пак нищо, спря износа на донбаски въглища за България, а ТЕЦ Варна снабдяваше с ток цяла Североизточна България, АЕЦ-ът беше изцяло за износ, въведоха режим на тока иЖивков подаде оставка, за да дойдат такива като Мирчев, Белобрадова, Нинова, за ликвидатора Костов да не говорим

    Коментиран от #24

    15:10 12.06.2026

  • 23 лош Боко

    0 0 Отговор
    Лош лош.
    Радефф ще ни оправи. вЕрвайте ми.

    15:24 12.06.2026

  • 24 глупости ба търкалета

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хмм":

    Баща ми имаше на месец по 6 ходения за, въглища с кораб за Варненския ТЕЖ. И това до 1994та. Не си измисляй факти безугледен лъжец. ТЕЦа винаги беше пълен до горе с въглища.

    15:27 12.06.2026

  • 25 Данъкоплатец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Защо Радев уж е за мир в Украйна,
    но нито веднъж не е призовал Путин да прекрати агресията в Украйна!

    15:36 12.06.2026

  • 26 Хаха

    4 0 Отговор
    Тези батерии имат ограничен живот.Ще разберете,че сте на загуба като се наложи да ги подменяте.

    15:48 12.06.2026

  • 27 Румънците

    0 0 Отговор
    раздадоха пари за солари на частни лица и за това имат 330 000 от така наречените "просюмъри". Просюмър е относително нов термин, означаващ онези потребители, които са си монтирали слънчеви панели и са едновременно и производители на електрическа енергия и консуматори. У нас електромафията похарчи тия средства за батерии на наши хора от които се оплакват сега румънци и гърци.

    15:59 12.06.2026

  • 28 малийййй

    1 0 Отговор
    И затова ли тока ни е най скъп? Като кажат "А" да кажат и "Б", в чии джоб изтичат печалбите? Не, че ние нещо ще предприемем за да настъпи промяна, но ей така, да знаем. Някои затова бяха готови да похарчим десетки милиарди за АЕЦ Белене, щото много знаеха и си мислеха, че като имаме много ток и единствено у нас цената му ще е наполовина в сравнение поне със съседите. По скоро щяхме да продаваме на съседите по евтино. Щяха да са на далавера те и тези които продават, а ние пак като попове щяхме да плащаме скъп ток.

    16:11 12.06.2026

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