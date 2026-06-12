Румънска телевизия: България отново е с една крачка напред. Българите внасят енергия почти безплатно и после ни я препродават скъпо

Румънската телевизия Антена 1 излъчи репортаж, в който посочва, че България е изпреварила Румъния по отношение на енергетиката и нарича страната ни "батерията на Балканите", предаде БТА.
„България отново с една крачка напред. В стратегически сектор: енергетиката. След като подредиха финансите си и преминаха към еврото, българите си поставиха още една цел: да станат „батерията на Балканите“. Южните съседи днес правят нещо повече от това просто да произвеждат енергия. Те я внасят почти безплатно от Румъния или Гърция, съхраняват я и я препродават на нас и на гърците в пиковите часове, когато цените са осем пъти по-високи“, посочва цитираният източник.
Материалът на репортера Грета Нягу, реализиран с помощта на българския журналист Владимир Митев и с участието на водещи експерти от двете страни на Дунав, обръща внимание на факта, че Румъния произвежда евтина енергия от възобновяеми източници през деня, но няма капацитет за съхранение. Поради тази причина тя е принудена да я изнася на безценица и да я внася обратно вечер на до 10 пъти по-високи цени.
За сметка на това България инвестира масово в инфраструктура за съхранение. Тя купува евтината енергия от Румъния и Гърция през деня, съхранява я в батерии и я препродава на същите страни в пиковите часове. Страната ни е в топ 3 на Европа (след Германия и Италия) с капацитет за съхранение от повече от 12 000 мегаватчаса. В случай на пълна авария България може да поддържа мрежата си в продължение на 2,5 часа само с помощта на батерии и помпено-акумулиращи хидроцентрали (ПАВЕЦ), докато Румъния издържа максимум 15 минути, става ясно от репортажа.
В него се посочва, че въпреки че Румъния е имала на разположение около 15 милиарда евро от европейски фондове за енергийния сектор, властите са разпредели парите без ясна стратегия, игнорирайки съхранението.
Благодарение на батериите цената на вечерната енергия в България е много по-стабилна и по-ниска от тази в Румъния (с разлики, достигащи до 180 евро за мегаватчас). Така румънците плащат една от най-скъпите енергии в Европа спрямо покупателната си способност.
„Ние продаваме евтино и най-абсурдното е, че продаваме енергия, която в голямата си част е разработена с подкрепата на държавата – чрез отпускане на определени субсидии или европейски фондове – а след това я купуваме в пиковите часове много по-скъпо“, обяснява икономическият анализатор Разван Николеску.
„Българите, от друга страна, имаха различен подход. Те финансираха тези програми и съхранението в батерии от самото начало. [...] Резултатите се видяха с времето, тъй като в първоначалния момент това си беше рисковано решение – те наистина бяха по-скъпи – но в момента имат много по-голям инсталиран капацитет за съхранение“, коментира Силвия Власчану, директор на Асоциацията на производителите на електроенергия и допълва: „Ще стигнем дотам да гледаме съседите как се развиват, а ние просто да стоим, да гледаме и да казваме: „Ама защо не го направихме и ние, когато трябваше“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #25
14:04 12.06.2026
2 честен ционист
14:05 12.06.2026
3 ъдете диволни
Коментиран от #4
14:05 12.06.2026
4 Бъдете
До коментар #3 от "ъдете диволни":доволни
14:06 12.06.2026
5 Боруна Лом
14:07 12.06.2026
6 сноу
14:07 12.06.2026
7 Че умря ромлянката дето ни хвали
14:07 12.06.2026
8 Васил
14:07 12.06.2026
9 Гориил
Коментиран от #18
14:08 12.06.2026
10 Възрожденец 🇧🇬
14:08 12.06.2026
11 Последния Софиянец
14:09 12.06.2026
12 Жожи
14:12 12.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Глупости на търкалета!
Тези батерии имат 10 години живот и след това, кой ще трябва да даде милиарди за нови? А цената за утилизация?
14:13 12.06.2026
15 а стига бе
14:14 12.06.2026
16 Винкело
14:19 12.06.2026
17 кулю-кулю-кулю
14:23 12.06.2026
18 Важното е
До коментар #9 от "Гориил":Че ти няма да си жив тогава че да го видиш
14:27 12.06.2026
19 Сталин
14:38 12.06.2026
20 КУПУВАЛИ СМЕ ПРЕЗ ДЕНЯ БЕЗ ПАРИ
14:49 12.06.2026
21 Счетоводител
Коментиран от #22
15:03 12.06.2026
22 Хмм
До коментар #21 от "Счетоводител":защото имахме работеща промишленост изцяло на ток, дори в техникумите машините с които работеха учениците бяха на ток, Горбачов реши да сменя Тодор Живков, нопуделът му Луканов не можа нищо да свърши, затова Горбачов личнодойде в България - пак нищо, спря износа на донбаски въглища за България, а ТЕЦ Варна снабдяваше с ток цяла Североизточна България, АЕЦ-ът беше изцяло за износ, въведоха режим на тока иЖивков подаде оставка, за да дойдат такива като Мирчев, Белобрадова, Нинова, за ликвидатора Костов да не говорим
Коментиран от #24
15:10 12.06.2026
23 лош Боко
Радефф ще ни оправи. вЕрвайте ми.
15:24 12.06.2026
24 глупости ба търкалета
До коментар #22 от "Хмм":Баща ми имаше на месец по 6 ходения за, въглища с кораб за Варненския ТЕЖ. И това до 1994та. Не си измисляй факти безугледен лъжец. ТЕЦа винаги беше пълен до горе с въглища.
15:27 12.06.2026
25 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Факт":Защо Радев уж е за мир в Украйна,
но нито веднъж не е призовал Путин да прекрати агресията в Украйна!
15:36 12.06.2026
26 Хаха
15:48 12.06.2026
27 Румънците
15:59 12.06.2026
28 малийййй
16:11 12.06.2026