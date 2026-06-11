Надежда Нейнски: Премиерът, който се опълчи на американски президент, беше Иван Костов, и то неведнъж

Бившият външен министър Надежда Нейнски гостува в „Денят на Дарик“, за да коментира новината, че България няма повече да предоставя оръжие за Украйна, която бе официално оповестена от военният министър Димитър Стоянов. Нейнски говори и по темата, свързана с войната, която Украйна води с агресора Русия, както и какви сигнали дава България към своите европейски партньори с действията на правителството на Румен Радев.

„Смесените изказвания, които бяха направени, не са самоцелни. Те се стремят да говорят по един начин в България и по друг пред партньорите. Очевидно е, че България ще остане в ЕС и НАТО. Избирателите на „Прогресивна България“ и Румен Радев очакват тези послания, които те правят със спирането на помощите за Украйна и със сдобряването с Русия. Има противоречия, които обслужват желанието на Радев и неговата формация да консолидира антивоенния вот. Цялата кампания на Радев беше изградена върху това, че ние сме за мир. Обаче всички сме за мир, въпросът е какъв е този мир и какво означава „реалистичен подход“, заяви Надежда Нейнски.

„Европа твърдо стои зад това, че преговорите не могат да бъдат такива, които водят до капитулация на Украйна. Европа смята сигурността на Украйна за част от европейската сигурност. Тук ми е интересно какво е мнението на премиера Радев. Другото, което се коментира, е какви послания достигат до Украйна и Русия“, каза още тя.

„За Русия България е вражеска държава. Русия си позволява през посланика да поставя условие на България какъв тип политика ще провежда. Сдобряване може да има само когато Русия прекрати конфликта в Украйна и наистина спази изискванията за справедлив мир и гаранции“, заяви Надежда Нейнски.

„България произвежда руски тип оръжие. Ако ние спрем да доставяме оръжие, ние никога не сме изнасяли директно за Украйна, а през други държави и това се е случвало след съответните парламентарни действия. Ние произвеждаме оръжие по руски стандарти. Може би премиерът Радев предлага да се изнася за Русия, защото иначе това голямо производство във военнопромишлените комплекси ще спре, а стотици хора и техните семейства ще останат без подкрепа. Тези 13 пакети не са безвъзмездна помощ, а са заплатени през европейска програма. България не само е на загуба, а и печели от изнасянето на това оръжие. България има и икономическа, и военна полза“, каза Нейнски.

„Премиерът Радев трябва да разговаря с президента Путин, за да разбере той какво има предвид, като казва, че мирът ще се постигне на бойното поле, а не чрез дипломация. Очевидно Радев се опитва да легитимира новото правителство и да пресрещне страховете на нашите партньори, че ще има геополитически завой от страна на България“, заяви бившият външен министър.

„Велислава Петрова следва поведението на премиера си, няма как да бъде по друг начин. Изборът на външен министър е решение на Румен Радев. Той има своите аргументи. За мен не е важно кой ще бъде външният министър, а каква ще бъде външната политика. Очевидно е, че външната политика се определя от вижданията на бившия президент и настоящ премиер Радев. Изненадана съм, че повече от месец дори не са стартирали реформите, заради които дойде Радев“, заяви Надежда Нейнски.

„Интересувам се какъв е коментарът на Румен Радев по темата за договора с „Боташ“. Той е свенлив по тази тема. Аз се опитах да потърся неговите изказвания за загубите, които търпим от този проект. Трудно намерих негови изказвания, а те са двояки. За мен е важно какво се е говорило зад вратите. Практика стана на новото правителство ние да научаваме за срещите и договорките от чужди източници“, заяви Нейнски.

„Очаквам да отпаднат визите за САЩ тогава, когато България покрие изискванията. Аз бях външен министър, когато отпаднаха визите за Европейския съюз, и помня през каква тежка и сложна процедура премина България, за да може дипломацията да направи последната стъпка на политическо доверие. За да бъде то създадено, се изискват доста неща, включително и критериите, които са важни за българските граждани. Все още имаме път да извървим. Не случайно тази тема, която бе гръмко обявена от премиера Радев, постепенно заглъхна“, каза Надежда Нейнски.

„Обвързването на визите със самолетите цистерни е неуместно. Цистерните са по силата на съюзнически ангажименти, които сме подписали. Тук също има едно говорене вътре и друго навън. Когато мнозинството от българските граждани гласуваха за Румен Радев, те искаха да махнат цистерните, да се обявим за мир и да спре военната помощ. Скоро те ще видят, че всички тези неща са възможни само на думи. Не очаквам Румен Радев да махне американските цистерни от летището, не очаквам Радев да спре и военната помощ“, заяви Нейнски.

„Премиерът, който се опълчи на американски президент, беше Иван Костов и то неведнъж. Той даде модел за това как се защитава българският национален интерес, след като не приехме да приемем бежанци по време на конфликта в Косово. По време на правителството на ОДС ние показахме как трябва да се защитава българският национален интерес. За да бъде защитен, той трябва да бъде изцяло ясен“, коментира бившият външен министър.

„Знам, че Дъг Холдър е приближен на Тръмп. Това е част от практиката на Тръмп – в държави, които той избира, изпраща хора от най-близкия му кръг и през тях той има възможност да комуникира със съответните правителства. Добър знак е, че САЩ изпращат посланик. България обаче в момента няма посланик във Вашингтон. Не ми е ясен статутът на предишния посланик. Свалянето на нивото не е добър знак“, коментира Нейнски.

„В Русия петрол липсва. Поне аз, откакто следя политиката, това не е се случвало – да има опашки за петрол и да няма бензин в бензиностанциите. Това показва какво отражение има войната на Русия в Украйна върху живота на обикновените руснаци. Тази държава сама си причинява това с неоправданата агресия в Украйна. Благодарение на технологичния напредък в Украйна виждаме, че дроновете им достигат до големите градове в Русия. Представете си какво огромно унижение за Русия е една Украйна да достигне с дроновете си до Икономическия форум в Санкт Петербург. САЩ се опитват да спрат един безумен режим да подпали света с ядрено оръжие, докато Русия навлиза в съседна държава и заплашва с ядрено оръжие. Няма победители в ядрената война“, каза Надежда Нейнски пред Божидар Русев.