Новини
България »
Всички градове »
Надежда Нейнски: Премиерът, който се опълчи на американски президент, беше Иван Костов, и то неведнъж

Надежда Нейнски: Премиерът, който се опълчи на американски президент, беше Иван Костов, и то неведнъж

11 Юни, 2026 22:46 1 363 60

  • надежда неински-
  • премиер-
  • опълчване-
  • американски президент-
  • иван костов

Смесените изказвания, които бяха направени, не са самоцелни. Те се стремят да говорят по един начин в България и по друг пред партньорите. Очевидно е, че България ще остане в ЕС и НАТО. Избирателите на „Прогресивна България“ и Румен Радев очакват тези послания, които те правят със спирането на помощите за Украйна и със сдобряването с Русия, коментира бившият външен министър 

Надежда Нейнски: Премиерът, който се опълчи на американски президент, беше Иван Костов, и то неведнъж - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият външен министър Надежда Нейнски гостува в „Денят на Дарик“, за да коментира новината, че България няма повече да предоставя оръжие за Украйна, която бе официално оповестена от военният министър Димитър Стоянов. Нейнски говори и по темата, свързана с войната, която Украйна води с агресора Русия, както и какви сигнали дава България към своите европейски партньори с действията на правителството на Румен Радев.

„Смесените изказвания, които бяха направени, не са самоцелни. Те се стремят да говорят по един начин в България и по друг пред партньорите. Очевидно е, че България ще остане в ЕС и НАТО. Избирателите на „Прогресивна България“ и Румен Радев очакват тези послания, които те правят със спирането на помощите за Украйна и със сдобряването с Русия. Има противоречия, които обслужват желанието на Радев и неговата формация да консолидира антивоенния вот. Цялата кампания на Радев беше изградена върху това, че ние сме за мир. Обаче всички сме за мир, въпросът е какъв е този мир и какво означава „реалистичен подход“, заяви Надежда Нейнски.

„Европа твърдо стои зад това, че преговорите не могат да бъдат такива, които водят до капитулация на Украйна. Европа смята сигурността на Украйна за част от европейската сигурност. Тук ми е интересно какво е мнението на премиера Радев. Другото, което се коментира, е какви послания достигат до Украйна и Русия“, каза още тя.

„За Русия България е вражеска държава. Русия си позволява през посланика да поставя условие на България какъв тип политика ще провежда. Сдобряване може да има само когато Русия прекрати конфликта в Украйна и наистина спази изискванията за справедлив мир и гаранции“, заяви Надежда Нейнски.

„България произвежда руски тип оръжие. Ако ние спрем да доставяме оръжие, ние никога не сме изнасяли директно за Украйна, а през други държави и това се е случвало след съответните парламентарни действия. Ние произвеждаме оръжие по руски стандарти. Може би премиерът Радев предлага да се изнася за Русия, защото иначе това голямо производство във военнопромишлените комплекси ще спре, а стотици хора и техните семейства ще останат без подкрепа. Тези 13 пакети не са безвъзмездна помощ, а са заплатени през европейска програма. България не само е на загуба, а и печели от изнасянето на това оръжие. България има и икономическа, и военна полза“, каза Нейнски.

„Премиерът Радев трябва да разговаря с президента Путин, за да разбере той какво има предвид, като казва, че мирът ще се постигне на бойното поле, а не чрез дипломация. Очевидно Радев се опитва да легитимира новото правителство и да пресрещне страховете на нашите партньори, че ще има геополитически завой от страна на България“, заяви бившият външен министър.

„Велислава Петрова следва поведението на премиера си, няма как да бъде по друг начин. Изборът на външен министър е решение на Румен Радев. Той има своите аргументи. За мен не е важно кой ще бъде външният министър, а каква ще бъде външната политика. Очевидно е, че външната политика се определя от вижданията на бившия президент и настоящ премиер Радев. Изненадана съм, че повече от месец дори не са стартирали реформите, заради които дойде Радев“, заяви Надежда Нейнски.

„Интересувам се какъв е коментарът на Румен Радев по темата за договора с „Боташ“. Той е свенлив по тази тема. Аз се опитах да потърся неговите изказвания за загубите, които търпим от този проект. Трудно намерих негови изказвания, а те са двояки. За мен е важно какво се е говорило зад вратите. Практика стана на новото правителство ние да научаваме за срещите и договорките от чужди източници“, заяви Нейнски.

„Очаквам да отпаднат визите за САЩ тогава, когато България покрие изискванията. Аз бях външен министър, когато отпаднаха визите за Европейския съюз, и помня през каква тежка и сложна процедура премина България, за да може дипломацията да направи последната стъпка на политическо доверие. За да бъде то създадено, се изискват доста неща, включително и критериите, които са важни за българските граждани. Все още имаме път да извървим. Не случайно тази тема, която бе гръмко обявена от премиера Радев, постепенно заглъхна“, каза Надежда Нейнски.

„Обвързването на визите със самолетите цистерни е неуместно. Цистерните са по силата на съюзнически ангажименти, които сме подписали. Тук също има едно говорене вътре и друго навън. Когато мнозинството от българските граждани гласуваха за Румен Радев, те искаха да махнат цистерните, да се обявим за мир и да спре военната помощ. Скоро те ще видят, че всички тези неща са възможни само на думи. Не очаквам Румен Радев да махне американските цистерни от летището, не очаквам Радев да спре и военната помощ“, заяви Нейнски.

„Премиерът, който се опълчи на американски президент, беше Иван Костов и то неведнъж. Той даде модел за това как се защитава българският национален интерес, след като не приехме да приемем бежанци по време на конфликта в Косово. По време на правителството на ОДС ние показахме как трябва да се защитава българският национален интерес. За да бъде защитен, той трябва да бъде изцяло ясен“, коментира бившият външен министър.

„Знам, че Дъг Холдър е приближен на Тръмп. Това е част от практиката на Тръмп – в държави, които той избира, изпраща хора от най-близкия му кръг и през тях той има възможност да комуникира със съответните правителства. Добър знак е, че САЩ изпращат посланик. България обаче в момента няма посланик във Вашингтон. Не ми е ясен статутът на предишния посланик. Свалянето на нивото не е добър знак“, коментира Нейнски.

„В Русия петрол липсва. Поне аз, откакто следя политиката, това не е се случвало – да има опашки за петрол и да няма бензин в бензиностанциите. Това показва какво отражение има войната на Русия в Украйна върху живота на обикновените руснаци. Тази държава сама си причинява това с неоправданата агресия в Украйна. Благодарение на технологичния напредък в Украйна виждаме, че дроновете им достигат до големите градове в Русия. Представете си какво огромно унижение за Русия е една Украйна да достигне с дроновете си до Икономическия форум в Санкт Петербург. САЩ се опитват да спрат един безумен режим да подпали света с ядрено оръжие, докато Русия навлиза в съседна държава и заплашва с ядрено оръжие. Няма победители в ядрената война“, каза Надежда Нейнски пред Божидар Русев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    31 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:47 11.06.2026

  • 2 СКРИЙТЕ НЕМЕДЛЕНО

    68 4 Отговор
    ТОВА КУКУРИГУ. ДРЪНКА ГЛУПОСТИ.

    22:48 11.06.2026

  • 3 ?????

    52 2 Отговор
    Тая що пак ни я причинявате?

    Коментиран от #33

    22:50 11.06.2026

  • 4 Без име

    39 2 Отговор
    В Белене!!!!

    22:52 11.06.2026

  • 5 00014

    26 2 Отговор
    Защо ма? Не е изтърпял, че са му правили забележка по-малко да авантят, той и всичките около него с прозвища за проценти?

    22:55 11.06.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    38 1 Отговор
    Абе що занимавате с гаражната Надка?

    22:56 11.06.2026

  • 7 И пожертва пенсионерите

    34 2 Отговор
    Знаем как ги остави да оцеляват, което си беше чист геноцид

    22:57 11.06.2026

  • 8 Надето е права

    6 27 Отговор
    След Костов дойде ерата на мутри и мишоци и няма качествени лидери.Не очаквайте мъжки постъпки от лидери като шиши Славчо Копейкин и гела Руди.

    22:57 11.06.2026

  • 9 и как се е опълчил

    25 1 Отговор
    още сме живи и помним
    ракетата в Горная Баня и в Трънско
    и ремонтираната безсмислено болница в Трън

    и най вече приватизацията

    М-р 10 % е слаба ракия в сравнение с тия

    23:02 11.06.2026

  • 10 Баба Гицка

    2 30 Отговор
    Ванко Костов спаси България!

    Коментиран от #13

    23:02 11.06.2026

  • 11 Голяма

    14 1 Отговор
    Опълченка, пУача!

    23:02 11.06.2026

  • 12 А50

    18 1 Отговор
    Тъпакорва

    23:03 11.06.2026

  • 13 Ха ха ха

    25 1 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Гицка":

    Вица на столетието!

    Коментиран от #17

    23:03 11.06.2026

  • 14 Ба бааааа

    30 2 Отговор
    Костов продаде България за жълти стотинки и мястото му е в затвора и на тази дърта пача

    23:05 11.06.2026

  • 15 а кой лапна гаража на ЦК

    23 2 Отговор
    за наша сметка
    Дано внуците ти живеят в санаториуми

    23:05 11.06.2026

  • 16 Спас

    4 25 Отговор
    Костов пое държава във фалит, с индустрия генерираща разходи и с необслужван външен дълг със заплати 5 долара. Необходимо ли е да си припомняме още. Софиянски прие борда,Костов го утвъди и България спря пропадането от комунистическия погром

    Коментиран от #22

    23:07 11.06.2026

  • 17 Баба Гицка

    2 13 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха ха":

    Невежа си баби, знам те, па и си мързелив

    23:08 11.06.2026

  • 18 тая

    17 0 Отговор
    не се ли накраде бе???

    23:11 11.06.2026

  • 19 Стига лъжи

    21 0 Отговор
    Излизай в пенсия за депутат ли се гласиш измамнице и ти и оня мошеник направихте много злини на България но всичко рано или късно се връща ще дойде и вашия ред

    23:11 11.06.2026

  • 20 Точен

    18 0 Отговор
    Баба Надка е еврейка и работи само в интерес на Израел...

    23:12 11.06.2026

  • 21 Костов поне да беше поискал САЩ да ни

    15 0 Отговор
    Върнат Западните Покрайнини . Просто им даде коридор да преминават самолетите им над България за бог да прости.

    Коментиран от #25

    23:12 11.06.2026

  • 22 Спомен

    18 2 Отговор

    До коментар #16 от "Спас":

    За това наложиха крадливата приватизация, ограбиха и унищожиха промишлеността, икономиката. Станаха милионери, милиардери. Софиянски дори самолет купи на жена си.
    Спомнете си и Ал. Божков миснър 10%.

    Коментиран от #31, #34

    23:14 11.06.2026

  • 23 Грозната

    18 1 Отговор
    Предателската мумия никой не я пита! Единственото,което ме интересува,кога ще престане да си дава мнението тоя боклук!

    Коментиран от #26, #32, #35

    23:14 11.06.2026

  • 24 Слава на България

    13 1 Отговор
    Куфвата на Костов защитава Украйна дето избиват българи и не гласуваха и един глас за Евровизия за България. Как не я е срам

    23:15 11.06.2026

  • 25 по презумпция

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Костов поне да беше поискал САЩ да ни":

    западните покрайнини са дадени на
    Сръбско хърватско словенското кралство към 1918 г.

    След неговия разпад - изчезване

    те трябва да се върнат

    Коментиран от #30, #50

    23:16 11.06.2026

  • 26 врачка и казала

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "Грозната":

    че ако си смени името с по модерно и си надуе джуките ще има скок в политическата и "кариера"..

    23:16 11.06.2026

  • 27 авраам

    9 1 Отговор
    Противна еврейка!

    23:17 11.06.2026

  • 28 Исторически парк

    9 0 Отговор
    Като му подари българското небе ли?!

    23:20 11.06.2026

  • 29 царя

    4 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    23:23 11.06.2026

  • 30 Да но Покрайнините върнати ли са ? Не .

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "по презумпция":

    Костов постави ли тоя въпрос на САЩ май не. След като му искат коридор да си поиска Покрайнините. Но трябва да е бил умен , да познава историята.....

    23:25 11.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Една друга Надя и тя

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Грозната":

    Писват на хората.

    23:28 11.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ТИР

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Спомен":

    Тези същите убиха икономиката във Видин и сега е най бедния регион...
    Завода за гуми , Зри, шивашко предприятие , полиамидни влакна , Агро машина , Со Мат , Дап товарни превози и автобусни , Вакумна фабрика ...минус 50 процента население...

    23:29 11.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ИВАН КОСТОВ

    15 2 Отговор
    ОГРАБИ БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ.
    СЪСИПА ДЪРЖАВАТА С КРАЖБИТЕ И ПРИВАТИЗАЦИИТЕ.
    ЧУДЯ СЕ,ЗАЩО ОЩЕ НЕ Е В ЗАТВОРА???

    Коментиран от #38, #57

    23:33 11.06.2026

  • 37 Майстора

    4 0 Отговор
    Приказка за хубавото Наде и грозното пате.

    23:34 11.06.2026

  • 38 да а той

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "ИВАН КОСТОВ":

    ръси "акъли" като някакъв национален герой и разбирач от всичко разбира се

    23:36 11.06.2026

  • 39 ВВП

    7 0 Отговор
    Ееежмиуйияяя.!!

    23:37 11.06.2026

  • 40 гошо

    9 0 Отговор
    Сложете старата скумрия на фурна с картофи да се пече на 180 градуса под фолио за около 45 минути...

    Коментиран от #49

    23:37 11.06.2026

  • 41 ВВП

    11 0 Отговор
    Седесе директно в Белене..Съсипаха една държава..

    23:38 11.06.2026

  • 42 604

    3 1 Отговор
    Да да...ахаха има живи свидетели...само едно евала че не пусна косоварите да щъкат тукъ...

    23:39 11.06.2026

  • 43 Патка

    6 0 Отговор
    Тая нали правеше тренировки с покойния Алексей Петров!?

    23:39 11.06.2026

  • 44 ВВП

    6 0 Отговор
    Преди 27 год Мисеебешеотаяпачавра ,сега ми се повръща .Щракам млади окраинки...има избор..В РФ съм .

    Коментиран от #51

    23:41 11.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Иван Костов вкара България във война

    8 1 Отговор
    срещу братята ни сърби, които сега ни смятат за предатели, защото сме били на страната на Америка срещу православието.

    Това е станало преди да се родя. и са ми го разказвали сърби. Мразят всички българи заради Иван Костов.

    Представете си с какво е допринесъл дядката за България - със зло.

    Коментиран от #48

    23:42 11.06.2026

  • 47 ВВП

    10 0 Отговор
    Най пропадналата партия..Предатели Седесе...Трябва да бъдат наказани..

    23:42 11.06.2026

  • 48 604

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Иван Костов вкара България във война":

    Тия живи че ни дерът нивгъш не съ ни биле братя...требе се заравни там..още им берем гайлето с макетата...

    23:45 11.06.2026

  • 49 Кой

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "гошо":

    ще яде това продажно л@йно?

    23:45 11.06.2026

  • 50 Това защо го пишеш

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "по презумпция":

    След като не е станало.

    23:46 11.06.2026

  • 51 поне хората

    0 4 Отговор

    До коментар #44 от "ВВП":

    я обичат

    23:52 11.06.2026

  • 52 На тая снимка прилича на

    4 0 Отговор
    Ам гъл от властелина
    хахахаха

    23:54 11.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мумията се завръща

    8 0 Отговор
    Бабче , бабче , навремето те пориха кат риба и те пълнеха с човечета , ти си рече че те пълнят с акъл ! Спри да се излагаш на стари години , особено с изказвания за Драгалевския Мавър , който отдавна трябва да е при бай Ставри ...

    23:56 11.06.2026

  • 55 ВВП

    4 0 Отговор
    Имаше нещо перверзновнея..През 1997 ма.Честно!!!.Седесе не сътвориха нищо ..Само разграждаха ..Трагедия .

    23:59 11.06.2026

  • 56 Aлфа Bълкът

    4 0 Отговор
    Ахахаха тъй се опълчи, че разпродаде държавата, а за хубавото Наде и аз съм чувал като малък как излизала от хотелската стая на Костов и влизала в тази на Петър Стоянов.

    00:03 12.06.2026

  • 57 Нали знаеш

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "ИВАН КОСТОВ":

    Че си едно голямо л...но. Всички се чудим, как родината носи на гърба си л...на, като теб

    Коментиран от #60

    00:08 12.06.2026

  • 58 Дсса

    1 0 Отговор
    До все по-малко готеното Наде:

    Наде, ти си динозавър, даже амонит. Вече милиард години си никоя в България. Авторитетът ти не е по-голям от онзи на Плевнелиев. И когато си навирана на държавна работа от Костов насам, то е било поради външен натиск. Наесен кандидатствай за првзидент, ще събереш по-малко от 20 гласа и те ще са от най-близките ти роднини.

    00:08 12.06.2026

  • 59 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Изчезни ма, парцал… Костов се бил опълчил … дет разпродаде страната…. Бягай си пий хапчетата…

    00:16 12.06.2026

  • 60 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Нали знаеш":

    Аз не съм усетил някой да ме носи...
    Може би ти си поми....яр,който чака на готово...и жалко,че има такива като теб.

    00:16 12.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол