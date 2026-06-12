Volkswagen ID.3 Neo получава още по-евтина версия

Волфсбург хвърля сериозна ръкавица в битката за по-достъпни, но отлично екипирани електромобили. Германският гигант Volkswagen подготвя силен пазарен ход с пускането на нова, изключително атрактивна версия на своя електрически хечбек, наречена ID.3 Neo Style. Стратегията тук е ясна и печеливша: вместо купувачите да получат „оглозган“ базов модел, марката им предлага перфектния баланс между солиден пробег, богато натъпкано с екстри купе и осезаемо по-приемлива за джоба цена. Тъй като истинското следващо поколение на модела се отлага чак за около 2030 година, Volkswagen очевидно ще поддържа огъня в сегмента с регулярни и доста смислени инжекции от подобрения.

Външно никой няма да разбере, че сте спестили пари. Версията ID.3 Neo Style изглежда абсолютно идентично с далеч по-скъпите си събратя в гамата, стъпвайки гордо на големи 19-цолови алуминиеви джанти и парадирайки с ефектни, лакирани в черно детайли по покрива и корпусите на огледалата. Голямата изненада обаче е интериорът, където оборудването Style – едно от най-луксозните в семейството на модела – се предлага като стандарт.

На борда ви посреща огромен 12.9-инчов централен екран на инфоразвлекателната система с навигация, гласовият асистент IDA, безжична връзка с Apple CarPlay и Android Auto, както и зарядно за смартфони без кабел. За комфорта се грижат двузонов климатроник, безключов достъп с възможност за дигитален ключ, отопление на предните седалки и волана, както и амбиентно осветление с палитра от 30 цвята. Задължителните за всеки съвременен шофьор камера за задно виждане, адаптивен темпомат, сензори за паркиране и LED фарове със светещо лого на Volkswagen също са включени в цената.

Безопасността не е оставена на заден план, като пакетът от електронни „ангели пазители“ е впечатляващ. Автомобилът разполага с автономен спирачен асистент Front Assist с разпознаване на пешеходци и колоездачи, системи за следене на лентата (Lane Assist) и мъртвата зона (Side Assist), разпознаване на пътните знаци и дори превантивна система за защита на пътниците в случай на неизбежен сблъсък. На техническия фронт нещата изглеждат еднакво разумни и ефективни. Задвижването е поверено на електромотор на задната ос с мощност 170 к.с. (125 kW) и въртящ момент от 350 Nm. Това гарантира напълно адекватно ускорение от 0 до 100 км/ч за 8,6 секунди и електронно ограничена максимална скорост от 160 км/ч.

Истинският жокер тук е новата литиево-железен фосфатна (LFP) батерия с брутен капацитет 61 kWh (50 kWh използваеми). Благодарение на тази химия, колата обещава приличен пробег между 410 и цели 544 километра с едно зареждане в зависимост от трафика, при среден разход от 14.3 kWh на 100 км. Освен това батерията поддържа модерната технология за двупосочно зареждане, а „пълненето“ от 10 до 80% на бърза станция отнема едва 26 минути.

Новият Volkswagen ID.3 Neo Style за моделната 2027 година ще стъпи на европейския пазар съвсем скоро, в рамките на броени седмици. Вече са ясни и първите ориентировъчни цени за Южна Европа – в Испания ценоразписът стартира от 39 645 евро с включени налози. Това го превръща в изключително сериозен играч, готов да развали комфорта на френските и азиатските конкуренти на пазара на ток.