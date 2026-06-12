И в реални условия BMW iX3 изминава над 800 километра с едно зареждане

BMW завърши обширни тестове на прототип на своя електрически кросоувър iX3 Long Wheelbase , който ще се продава в Китай. Електромобилът успешно премина изтощителен тест за издръжливост, изминавайки повече от 800 километра по обществени пътища без междинно зареждане на батерията.
За теста инженерите избраха голям кръгов пътен маршрут около езерото Кукунор в китайската провинция Цинхай, с начало и край в град Синин. iX3 50L xDrive, оборудван с големи 21-инчови аеродинамични джанти, завърши дългото разстояние с оставащ заряд на батерията от 2%.
По време на пътуването кросоувърът демонстрира изключително нисък среден разход на енергия от само 12,6 kWh на 100 километра. Получените данни показват, че общият пробег на новия продукт при подобни експлоатационни условия е от 835 до 840 километра. BMW подчертава , че този резултат демонстрира системния подход на марката към създаването на електрически превозни средства, където основният приоритет е предвидимостта и ефективността в реални условия, а не лабораторните показатели.
За да се постигне най-добро съответствие с ежедневното клиентско изживяване, тестът беше проведен изключително в реални пътни условия. Маршрутът се характеризираше с труден терен и резки промени в денивелацията. Електрическото превозно средство започна в Синин на надморска височина от около 2200 метра, след което изкачи планински проходи до максимална надморска височина от почти 4000 метра и след това се спусна обратно до началната точка.
Постоянните възходи и падения натовариха изключително много системата за управление на енергията, трансмисията и управлението на температурата на батерията. Метеорологичните условия бяха сериозно предизвикателство по време на теста. През цялото пътуване iX3 Long Wheelbase беше изложен на обилни снеговалежи и проливни дъждове, силна пряка слънчева светлина на голяма надморска височина, резки колебания в температурата на околната среда от 1°C до 21°C и различни условия на пътната настилка.
За да се отрази типичното поведение на средностатистически шофьор при дълги пътувания, цялото разстояние е изминато в режим „Ефективен“. Този алгоритъм осигурява оптимален баланс между комфорта на купето и енергийната ефективност на всички системи.
Високата енергийна ефективност на кросоувъра е резултат от цялостна интеграция на нови инженерни решения на платформата Neue Klasse. Ключова роля за постигането на рекордния пробег изиграха обновената аеродинамична концепция на каросерията, която минимизира съпротивлението на въздуха при високи скорости, както и интелигентната система за управление Energy Master на компанията. Този електронен асистент оптимизира разпределението и потреблението на енергия в реално време в зависимост от избрания маршрут, текущата температура и стила на шофиране на водача.
Списъкът с най-важните технически компоненти на архитектурата включва:
Шесто поколение батерии: високоволтовата батерия с капацитет 108.7 kWh е получила изцяло нови цилиндрични ядра, което значително е увеличило плътността на съхранение на енергия, оптимизирало е теглото, размерите и е увеличило общата твърдост на каросерията на автомобила;
Модернизираният силов агрегат комбинира синхронен двигател на предната ос и допълнителен асинхронен двигател на задната, което намали загубите на енергия с 40% и увеличи общата ефективност на трансмисията с 20%;
Управляващ комплекс „Сърцето на радостта“: иновативен централен контролен блок работи съвместно с високоефективна система за рекуперация, която позволява спирането и забавянето да се извършват изключително от електрически двигатели в 98% от ежедневните ситуации на шофиране, връщайки енергията обратно в батерията.
Важна роля за успешния тест изигра обновената интегрирана система за управление на температурата. Тя осигури мигновена и прецизна стабилизация на работната температура на батерията по време на бързи преходи от студен сутрешен въздух към дневна топлина, както и при рязка промяна от дъжд към сняг. Това позволи поддържането на стабилен пробег и комфортен микроклимат за пътниците в кабината без прекомерен дефицит на пробег.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чайна майна
Питайте антиелектриците Ако не вярвате. Няма нормален електромобил който да харчи под 30 на 100 според тях. В реалността ще измине максимум 400 км в България, защото тук сме на Европейски километри! Статистически е доказано!
12:22 12.06.2026
2 Чайна майна
Питайте антиелектриците Ако не вярвате. Няма нормален електромобил който да харчи под 30 на 100 според тях. В реалността ще измине максимум 400 км в България, защото тук сме на Европейски километри! Статистически е доказано!
12:22 12.06.2026
3 Колко
Да бяха взели да тства упосредно и едно х3, 3-ка дизел.. примерно
Коментиран от #6, #7
12:26 12.06.2026
4 Антон
Между другото в това бмв- таблото е текстилно. Икономисали са дори от пластмасата и са сложили плат, който наподобява карбон, Велико решение. Иновация, но лъхаща на мизерия, с цена безумна.
Коментиран от #11
12:30 12.06.2026
5 Слънчасалия
12:33 12.06.2026
6 Антиелектрика
До коментар #3 от "Колко":Разбира се че средната скорост е около 50 км/ч, даже бих казал максимум 50. Повече от ясно е че автомобил със "сухо тегло" 2300 кг ( 2,3 Т ) няма как да харчи средено 12,6 кВч/100 км, освен ако не пълзи по пътя и ускорението е като на костенурка. А от тук и два и "огромния" пробег от 800 км.
12:38 12.06.2026
7 ои8уйхътгрф
До коментар #3 от "Колко":Китайците се съдират от смях на данните от този тест...
Средна скорост- 38км/ч, без климатик/парно/подгреви на седалки, без музика...
И с много интересна графика за рекуперацията- като я наложиш на маршрута излиза, че рекуперацията бачка на максимум и нон-стоп в периоди от 13-15км. и на равни участъци поне 12 пъти... Дори има един участък с порядъчно изкачване и там рекуперацията е на 100%...
12:38 12.06.2026
8 кой му дреме
отделно газова 300 км
900 км
Коментиран от #10
12:39 12.06.2026
9 Механик
А най-накрая кажете и колко замърсява производството на тази батерия, както и колко е замърсяването след като стане негодна и бъде изхвърлена.
Стига сте копирали празните приказки на електро-мафията! Дайте конкретика и обективност.
12:47 12.06.2026
10 Край
До коментар #8 от "кой му дреме":На теб ще ти дреме защото просто голфа с ДВГ ще ти бъде забранен. Още сега ако ти кажат да му сложиш нов катализатор щото стария е заминал ще го закараш доброволно в Надин. И ти дреме щото ел кола пета употреба няма да има. Ще те отърват от мъките в трамвая или с колелото.
12:49 12.06.2026
11 Любопитен
До коментар #4 от "Антон":"В реални условия интересът е почти нулев към този автомобил"
От новините за денонощните смени за производство на този автомобил ли стигна до този гениален извод? Или от новините че след поръчка за този модел се чака повече от половин година?
13:02 12.06.2026
12 123
Коментиран от #13
13:11 12.06.2026
13 Я пъ тоа
До коментар #12 от "123":Не съди по твоята мизерия за другите.
13:21 12.06.2026