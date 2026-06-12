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И в реални условия BMW iX3 изминава над 800 километра с едно зареждане

И в реални условия BMW iX3 изминава над 800 километра с едно зареждане

12 Юни, 2026 12:11 968 13

  • bmw-
  • ix3-
  • пробег-
  • реални условия

Кросоувърът демонстрира изключително нисък среден разход на енергия от само 12,6 kWh на 100 километра

И в реални условия BMW iX3 изминава над 800 километра с едно зареждане - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

BMW завърши обширни тестове на прототип на своя електрически кросоувър iX3 Long Wheelbase , който ще се продава в Китай. Електромобилът успешно премина изтощителен тест за издръжливост, изминавайки повече от 800 километра по обществени пътища без междинно зареждане на батерията.

За теста инженерите избраха голям кръгов пътен маршрут около езерото Кукунор в китайската провинция Цинхай, с начало и край в град Синин. iX3 50L xDrive, оборудван с големи 21-инчови аеродинамични джанти, завърши дългото разстояние с оставащ заряд на батерията от 2%.

По време на пътуването кросоувърът демонстрира изключително нисък среден разход на енергия от само 12,6 kWh на 100 километра. Получените данни показват, че общият пробег на новия продукт при подобни експлоатационни условия е от 835 до 840 километра. BMW подчертава , че този резултат демонстрира системния подход на марката към създаването на електрически превозни средства, където основният приоритет е предвидимостта и ефективността в реални условия, а не лабораторните показатели.

И в реални условия BMW iX3 изминава над 800 километра с едно зареждане

За да се постигне най-добро съответствие с ежедневното клиентско изживяване, тестът беше проведен изключително в реални пътни условия. Маршрутът се характеризираше с труден терен и резки промени в денивелацията. Електрическото превозно средство започна в Синин на надморска височина от около 2200 метра, след което изкачи планински проходи до максимална надморска височина от почти 4000 метра и след това се спусна обратно до началната точка.

Постоянните възходи и падения натовариха изключително много системата за управление на енергията, трансмисията и управлението на температурата на батерията. Метеорологичните условия бяха сериозно предизвикателство по време на теста. През цялото пътуване iX3 Long Wheelbase беше изложен на обилни снеговалежи и проливни дъждове, силна пряка слънчева светлина на голяма надморска височина, резки колебания в температурата на околната среда от 1°C до 21°C и различни условия на пътната настилка.

За да се отрази типичното поведение на средностатистически шофьор при дълги пътувания, цялото разстояние е изминато в режим „Ефективен“. Този алгоритъм осигурява оптимален баланс между комфорта на купето и енергийната ефективност на всички системи.

Високата енергийна ефективност на кросоувъра е резултат от цялостна интеграция на нови инженерни решения на платформата Neue Klasse. Ключова роля за постигането на рекордния пробег изиграха обновената аеродинамична концепция на каросерията, която минимизира съпротивлението на въздуха при високи скорости, както и интелигентната система за управление Energy Master на компанията. Този електронен асистент оптимизира разпределението и потреблението на енергия в реално време в зависимост от избрания маршрут, текущата температура и стила на шофиране на водача.

И в реални условия BMW iX3 изминава над 800 километра с едно зареждане

Списъкът с най-важните технически компоненти на архитектурата включва:

Шесто поколение батерии: високоволтовата батерия с капацитет 108.7 kWh е получила изцяло нови цилиндрични ядра, което значително е увеличило плътността на съхранение на енергия, оптимизирало е теглото, размерите и е увеличило общата твърдост на каросерията на автомобила;

Модернизираният силов агрегат комбинира синхронен двигател на предната ос и допълнителен асинхронен двигател на задната, което намали загубите на енергия с 40% и увеличи общата ефективност на трансмисията с 20%;

Управляващ комплекс „Сърцето на радостта“: иновативен централен контролен блок работи съвместно с високоефективна система за рекуперация, която позволява спирането и забавянето да се извършват изключително от електрически двигатели в 98% от ежедневните ситуации на шофиране, връщайки енергията обратно в батерията.

Важна роля за успешния тест изигра обновената интегрирана система за управление на температурата. Тя осигури мигновена и прецизна стабилизация на работната температура на батерията по време на бързи преходи от студен сутрешен въздух към дневна топлина, както и при рязка промяна от дъжд към сняг. Това позволи поддържането на стабилен пробег и комфортен микроклимат за пътниците в кабината без прекомерен дефицит на пробег.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чайна майна

    2 0 Отговор
    Това са китайски километри. Китайските километри са по-къси от европейските километри, защото са менте!

    Питайте антиелектриците Ако не вярвате. Няма нормален електромобил който да харчи под 30 на 100 според тях. В реалността ще измине максимум 400 км в България, защото тук сме на Европейски километри! Статистически е доказано!

    12:22 12.06.2026

  • 2 Чайна майна

    2 6 Отговор
    Това са китайски километри. Китайските километри са по-къси от европейските километри, защото са менте!

    Питайте антиелектриците Ако не вярвате. Няма нормален електромобил който да харчи под 30 на 100 според тях. В реалността ще измине максимум 400 км в България, защото тук сме на Европейски километри! Статистически е доказано!

    12:22 12.06.2026

  • 3 Колко

    9 0 Отговор
    време е отнело изминаването на маршрута? Залатагам на средна скорост около 50, което за граско каране е ок, но не и за дълъг път. Магистрално средна е около 100 или малко над, а там разхода няма да е "феноменалните" 13квч, поне 20.
    Да бяха взели да тства упосредно и едно х3, 3-ка дизел.. примерно

    Коментиран от #6, #7

    12:26 12.06.2026

  • 4 Антон

    9 0 Отговор
    В реални условия интересът е почти нулев към този автомобил. И по тази причина се ползват всякакви рекламни похвати, за да ни накарат да купим едно недоразумение. Поне пишете на статиите: платена.
    Между другото в това бмв- таблото е текстилно. Икономисали са дори от пластмасата и са сложили плат, който наподобява карбон, Велико решение. Иновация, но лъхаща на мизерия, с цена безумна.

    Коментиран от #11

    12:30 12.06.2026

  • 5 Слънчасалия

    0 5 Отговор
    Тесла е с разход 12квтч с магистрална скорост.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    12:33 12.06.2026

  • 6 Антиелектрика

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Колко":

    Разбира се че средната скорост е около 50 км/ч, даже бих казал максимум 50. Повече от ясно е че автомобил със "сухо тегло" 2300 кг ( 2,3 Т ) няма как да харчи средено 12,6 кВч/100 км, освен ако не пълзи по пътя и ускорението е като на костенурка. А от тук и два и "огромния" пробег от 800 км.

    12:38 12.06.2026

  • 7 ои8уйхътгрф

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Колко":

    Китайците се съдират от смях на данните от този тест...
    Средна скорост- 38км/ч, без климатик/парно/подгреви на седалки, без музика...
    И с много интересна графика за рекуперацията- като я наложиш на маршрута излиза, че рекуперацията бачка на максимум и нон-стоп в периоди от 13-15км. и на равни участъци поне 12 пъти... Дори има един участък с порядъчно изкачване и там рекуперацията е на 100%...

    12:38 12.06.2026

  • 8 кой му дреме

    6 1 Отговор
    голф догоре с бензин е 600 км
    отделно газова 300 км

    900 км

    Коментиран от #10

    12:39 12.06.2026

  • 9 Механик

    4 2 Отговор
    То хубаво минава 800 км, ама кажете колко тежи батерията, за колко време се зарежда, колко цикълан а зареждане е живота и и колко струва замяната и с нова.
    А най-накрая кажете и колко замърсява производството на тази батерия, както и колко е замърсяването след като стане негодна и бъде изхвърлена.
    Стига сте копирали празните приказки на електро-мафията! Дайте конкретика и обективност.

    12:47 12.06.2026

  • 10 Край

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "кой му дреме":

    На теб ще ти дреме защото просто голфа с ДВГ ще ти бъде забранен. Още сега ако ти кажат да му сложиш нов катализатор щото стария е заминал ще го закараш доброволно в Надин. И ти дреме щото ел кола пета употреба няма да има. Ще те отърват от мъките в трамвая или с колелото.

    12:49 12.06.2026

  • 11 Любопитен

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Антон":

    "В реални условия интересът е почти нулев към този автомобил"


    От новините за денонощните смени за производство на този автомобил ли стигна до този гениален извод? Или от новините че след поръчка за този модел се чака повече от половин година?

    13:02 12.06.2026

  • 12 123

    3 1 Отговор
    Добре, няма да си купим обаче такива коли защото сме българи и 90% от хората работят за да оцеляват.Хвалете си ги , нека маркетингът да върви и толкоз.

    Коментиран от #13

    13:11 12.06.2026

  • 13 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "123":

    Не съди по твоята мизерия за другите.

    13:21 12.06.2026