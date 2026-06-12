И в реални условия BMW iX3 изминава над 800 километра с едно зареждане

BMW завърши обширни тестове на прототип на своя електрически кросоувър iX3 Long Wheelbase , който ще се продава в Китай. Електромобилът успешно премина изтощителен тест за издръжливост, изминавайки повече от 800 километра по обществени пътища без междинно зареждане на батерията.

За теста инженерите избраха голям кръгов пътен маршрут около езерото Кукунор в китайската провинция Цинхай, с начало и край в град Синин. iX3 50L xDrive, оборудван с големи 21-инчови аеродинамични джанти, завърши дългото разстояние с оставащ заряд на батерията от 2%.

По време на пътуването кросоувърът демонстрира изключително нисък среден разход на енергия от само 12,6 kWh на 100 километра. Получените данни показват, че общият пробег на новия продукт при подобни експлоатационни условия е от 835 до 840 километра. BMW подчертава , че този резултат демонстрира системния подход на марката към създаването на електрически превозни средства, където основният приоритет е предвидимостта и ефективността в реални условия, а не лабораторните показатели.

За да се постигне най-добро съответствие с ежедневното клиентско изживяване, тестът беше проведен изключително в реални пътни условия. Маршрутът се характеризираше с труден терен и резки промени в денивелацията. Електрическото превозно средство започна в Синин на надморска височина от около 2200 метра, след което изкачи планински проходи до максимална надморска височина от почти 4000 метра и след това се спусна обратно до началната точка.

Постоянните възходи и падения натовариха изключително много системата за управление на енергията, трансмисията и управлението на температурата на батерията. Метеорологичните условия бяха сериозно предизвикателство по време на теста. През цялото пътуване iX3 Long Wheelbase беше изложен на обилни снеговалежи и проливни дъждове, силна пряка слънчева светлина на голяма надморска височина, резки колебания в температурата на околната среда от 1°C до 21°C и различни условия на пътната настилка.

За да се отрази типичното поведение на средностатистически шофьор при дълги пътувания, цялото разстояние е изминато в режим „Ефективен“. Този алгоритъм осигурява оптимален баланс между комфорта на купето и енергийната ефективност на всички системи.

Високата енергийна ефективност на кросоувъра е резултат от цялостна интеграция на нови инженерни решения на платформата Neue Klasse. Ключова роля за постигането на рекордния пробег изиграха обновената аеродинамична концепция на каросерията, която минимизира съпротивлението на въздуха при високи скорости, както и интелигентната система за управление Energy Master на компанията. Този електронен асистент оптимизира разпределението и потреблението на енергия в реално време в зависимост от избрания маршрут, текущата температура и стила на шофиране на водача.

Списъкът с най-важните технически компоненти на архитектурата включва:

Шесто поколение батерии: високоволтовата батерия с капацитет 108.7 kWh е получила изцяло нови цилиндрични ядра, което значително е увеличило плътността на съхранение на енергия, оптимизирало е теглото, размерите и е увеличило общата твърдост на каросерията на автомобила;

Модернизираният силов агрегат комбинира синхронен двигател на предната ос и допълнителен асинхронен двигател на задната, което намали загубите на енергия с 40% и увеличи общата ефективност на трансмисията с 20%;

Управляващ комплекс „Сърцето на радостта“: иновативен централен контролен блок работи съвместно с високоефективна система за рекуперация, която позволява спирането и забавянето да се извършват изключително от електрически двигатели в 98% от ежедневните ситуации на шофиране, връщайки енергията обратно в батерията.

Важна роля за успешния тест изигра обновената интегрирана система за управление на температурата. Тя осигури мигновена и прецизна стабилизация на работната температура на батерията по време на бързи преходи от студен сутрешен въздух към дневна топлина, както и при рязка промяна от дъжд към сняг. Това позволи поддържането на стабилен пробег и комфортен микроклимат за пътниците в кабината без прекомерен дефицит на пробег.